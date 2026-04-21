Μεγάλη φωτιά στο Λέπρεο Ηλείας - Επιχειρεί και αεροσκάφος

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 21 Απριλίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας.

Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής η πυρκαγιά καίει σε δυσπρόσιτη χαράδρα και για την κατάσβεσή της στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε με 14 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιεί ένα αεροσκάφος. Παράλληλα υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Στο σημείο δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ δεν υπάρχουν κοντά οικισμοί που να απειλούνται.