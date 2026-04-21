Θεσσαλονίκη: Μέχρι το κέντρο της πόλης έφτασε η οσμή από τα καμμένα πλαστικά στη Νεοχωρούδα

Snapshot Η φωτιά στην εταιρεία ανακύκλωσης στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης τέθηκε υπό έχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η πυρκαγιά προκάλεσε έντονη οσμή καμμένων πλαστικών που έφτασε μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ειδικά μηχανήματα πραγματοποιούν αναμοχλεύσεις στα υλικά για την πλήρη κατάσβεση και τον εντοπισμό τυχόν εστιών.

Η Πολιτική Προστασία του δήμου Ωραιοκάστρου προειδοποίησε για επικίνδυνους καπνούς και σύστησε στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ έχει ενεργοποιηθεί και το μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους.

Υπό έλεγχο κατάφεραν να θέσουν οι πυροσβέστες τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε εταιρεία ανακύκλωσης στην περιοχή της Συμμαχικής Οδού, κοντά στη Νεοχωρούδα στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο αυτήν την ώρα βρίσκονται ειδικά μηχανήματα έργου που πραγματοποιούν αναμοχλεύσεις στα υλικά προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν εστίες φωτιές και να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο το περιστατικό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

Σημειώνεται ότι λόγω των υλικών που τυλίχθηκαν στις φλόγες, πυκνοί μαύροι καπνοί αναδύονταν από το σημείο και σκέπασαν τον ουρανό στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες η οσμή των καμμένων υλικών έφτασαν μέχρι και το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του δήμου Ωραιοκάστρου εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση γαι το περιστατικό, προειδοποιώντας για την πιθανότητα έκλυσης επικίνδυνων καπνών και τοξικών αερίων λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται στον χώρο.

Παράλληλα, στο πλαίσιο αυτό απηύθυναν ισχυρή σύσταση στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν εντός των οικιών τους διατηρώντας ερμητικά κλειστά πόρτες και παράθυρα για την αποφυγή εισπνοής επιβλαβών σωματιδίων, ενώ ήχησε και το 112.

Υπενθυμίζεται ότι για την κατάσβεση επιχειρούν 15 πυροσβέστες και πέντε οχήματα, ενώ συνδράμουν και μέσα της Πολιτικής Προστασίας του δήμου Ωραιοκάστρου.

«Μείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα»

Λίγη ώρα μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς ήχησε το 112 στα κινητά των κατοίκων της περιοχής καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικό χώρο με κλειστές πόρτες και παράθυρα, καθώς μαύροι πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα του 112, αναφέρει τα εξής: «Πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεοχωρούδας Ωραιοκάστρου της ΠΕ Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Μείνετε σε εσωτερικούς χώρους. Κλείστε πόρτες και παράθυρα».

Με πληροφορίες από voria.gr, thestival.gr

Διαβάστε επίσης