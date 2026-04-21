Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (21/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 21 Απριλίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
21/4/2026 6:30:00 πμ
21/4/2026 2:30:00 μμ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ
Λ.ΦΥΛΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΗΣ
195
Συντήρηση
21/4/2026 6:30:00 πμ
21/4/2026 3:30:00 μμ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΣΥΝΤ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ - ΑΙΓΙΝΗΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΡΟΥΜΕΛΗΣ - Γ.ΚΟΝΔΥΛΗ - ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ - ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ
196
Κατασκευές
21/4/2026 8:00:00 πμ
21/4/2026 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΝΟ 4 απο κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ έως κάθετο: ΣΥΓΓΡΟΥ από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΥΓΓΡΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΣΥΓΓΡΟΥ έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
356
Κατασκευές
21/4/2026 8:00:00 πμ
21/4/2026 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΣΧΟΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΧΙΛΛ έως κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΑΔΡΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΔΩΝ απο κάθετο: ΕΠΙΧΑΡΜΟΥ έως κάθετο: ΦΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΩΣ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
421
Λειτουργία
21/4/2026 8:00:00 πμ
21/4/2026 1:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΛΑΜΠΡΙΚΑΣ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΡΟΔΟΥ - ΘΑΛΕΙΑΣ - ΝΙΟΒΗΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
1621
Λειτουργία
21/4/2026 8:00:00 πμ
21/4/2026 4:00:00 μμ
ΑΙΓΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΒΛΥΧΑΔΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΩΝΩΝ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
Κατασκευές
21/4/2026 8:00:00 πμ
21/4/2026 4:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΚΗΝΩΝ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ ΝΟ 24 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ 15 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
375
Κατασκευές
21/4/2026 8:00:00 πμ
21/4/2026 4:00:00 μμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:Π. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΥΓΕΡΗ απο κάθετο: ΑΒΕΡΩΦ έως κάθετο: ΑΛΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
382
Κατασκευές
21/4/2026 8:30:00 πμ
21/4/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ126 από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟ94 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
361
Κατασκευές
21/4/2026 9:00:00 πμ
21/4/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΜΑΡΚΟΝΙ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 16:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΝΩΣΣΟΥ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 16:00 μμ
441
Λειτουργία
21/4/2026 12:00:00 μμ
21/4/2026 3:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΩΣ έως κάθετο: ΛΥΣΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΕΡΕΧΘΕΩΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΟΥ έως κάθετο: ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ
421
Λειτουργία
21/4/2026 4:00:00 μμ
21/4/2026 6:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΝΤΗΡΗ απο κάθετο: ΕΥΡΥΑΛΗΣ έως κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΘΙΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: ΤΕΛΟΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ απο κάθετο: ΠΛ.ΦΛΕΜΙΝΓΚ έως κάθετο: ΡΟΝΤΗΡΗ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΡΟΝΤΗΡΗ έως κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ ΝΟ 5 από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΛ.ΦΛΕΜΙΝΓΚ έως κάθετο: ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ
378
Κατασκευές