Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Από τα βόρεια προς τα νότια θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται στα υπόλοιπα ηπειρωτικά της χώρας, ανάμεσά τους και στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει στις μέγιστες τιμές τους 17 βαθμούς Κελσίου. Από το Σαββατοκύριακο περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας.

Στην Θεσσαλονίκη θα επιμείνει το βροχερό σκηνικό, ενώ από αύριο, Πέμπτη (23/4) αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία την Κυριακή θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη.

Ο καιρός αύριο, Πέμπτη 23 Απριλίου

Την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 αναμένονται βροχές κατά τόπους και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή εξασθένηση. Χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Βόρειο Ιόνιο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo.gr αναμένονται πυκνές νεφώσεις οι οποίες σταδιακά θα περιοριστούν στα νότια αφήνοντας στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας τοπικές νεφώσεις. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά σε Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Αιγαίο. Σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν αλλά παράλληλα θα επηρεάσουν και την Κρήτη. Μετά το απόγευμα λίγες βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα νότια.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 18, στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο από 6 έως 19, στη Δυτική Στερεά από 11 έως 20, στην Ανατολική Στερεά από 9 έως 17, στην Πελοπόννησο από 8 έως 18 στα νησιά του Ιονίου από 11 έως 19, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 16, στις Κυκλάδες από 11 έως 16, στα Δωδεκάνησα από 13 έως 19 και στην Κρήτη από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως από το πρωί θα στραφούν σε βόρειους ίδιας έντασης. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το πρωί 4 έως 6 μποφόρ. Ιδιαίτερα στο Βόρειο Ιόνιο το μεσημέρι και απόγευμα θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και βροχές έως το απόγευμα. Στην συνέχεια θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις και βροχές έως το μεσημέρι. Στην συνέχεια θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης