Συγκινεί η κόρη του Στέφανου Ληναίου: «Ο δρόμος που περπάτησες είχε πολλή μοναξιά

Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου του Στέφανου Ληναίου, σε ηλικία 98 ετών.

Ο σπουδαίος ηθοποιός που χάραξε σπουδαία πορεία στο θέατρο και τον κινηματογράφο πέθανε το Σάββατο 18 Απριλίου, ενώ σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, σε κλίμα συγκίνησης και σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε ο τελευταίος αποχαιρετισμός στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας.

Το συγκινητικό αντίο της κόρης του, Μαργαρίτας Μυτιληναίου

Η κόρη του Στέφανου Ληναίου, Μαργαρίτα Μυτιληναίου αποχαιρέτησε τον αγαπημένο της πατέρα με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media:

«Καλό σου ταξίδι, πατέρα.

Έφυγες πλήρης και πλήρης ημερών, χαμογελαστός και γεμάτος αγάπη. Μεγάλο πράγμα. Όλη σου τη ζωή πάλεψες για αυτό που θεωρούσες έντιμο, δίκαιο και Δημοκρατικό. Αγώνες, αγωνίες, εξορίες, οικονομικές καταστροφές, πολιτικές απογοητεύσεις- όλα τα αντιμετώπισες. Όλα τα ξεπέρασες.

Ο δρόμος που περπάτησες είχε πολλή μοναξιά αλλά και μεγάλες νίκες. Θέατρο, ραδιόφωνο, κείμενα σε εφημερίδες, βιβλία, συνδικαλισμός. Σε όλα άφησες το ισχυρό σου αποτύπωμα.

Για καλό κατευόδιο σου χαρίζω τον ήλιο της Άνοιξης, την ευωδιά του λουλουδιού της νεραντζιάς, τη γεύση του παγωτού καϊμάκι και τη θέα του Μεσσηνιακού κόλπου που τόσο αγαπούσες. Α, και έναν ελληνικό καφέ σαν αυτόν που έπινες κάθε απόγευμα με την μαμά.

Αυτά, πατέρα. Καλό δρόμο…».

Ο Στέφανος Ληναίος (Διονύσιος Μυτιληναίος) υπήρξε ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας και θεατρικός επιχειρηματίας, ενώ παράλληλα είχε έντονη πολιτική και κοινωνική δράση. Γεννήθηκε στη Μεσσήνη το 1928, τελείωσε στην Αθήνα τη «Σχολή Θεάτρου» του Σωκράτη Καραντινού, ενώ φοίτησε και σε δραματική σχολή στο Λονδίνο. Ήταν από τους πρώτους εκφωνητές ειδήσεων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή στο Θέατρο «Κοτοπούλη» το 1954 και από τότε μέχρι το 1967 έπαιξε σε πολλά αθηναϊκά θέατρα.

Την περίοδο 1967-1970 ήταν αυτοεξόριστος στο Λονδίνο, υπήρξε εκπρόσωπος του εργατικού ΠΑΜ στην Ευρώπη και μέλος του αντιδικτατορικού αγώνα. Το 1970, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, δημιούργησε με τη σύζυγό του, Ελλη Φωτίου, το «Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο» και παρουσίασαν, στο Θέατρο «Αλφα», περισσότερα από 40 ελληνικά και ξένα θεατρικά έργα, τα οποία σκηνοθέτησε ο ίδιος. Μεταξύ άλλων, το 1989 εκλέχθηκε βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ.

