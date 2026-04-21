To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

Επισκέπτες περπατούν σε ένα μονοπάτι στην κορυφή του όρους Έντεν, ενός ανενεργού ηφαιστείου γνωστού και με το μαορί όνομά του, Μαουνγκάουχαου, στο Ώκλαντ της Νέας Ζηλανδίας

Στο πιο ζοφερό σενάριο για την ανθρωπότητα, αν ο παγκόσμιος πολιτισμός καταρρεύσει, για τον οποιοδήποτε λόγο, η επιβίωση ενδέχεται να εξαρτάται από τρεις σκληρούς παράγοντες.

Τα τρία κριτήρια

Μια περιοχή πρέπει να διαθέτει ένα εύκρατο νησιωτικό κλίμα που να παραμένει κατάλληλο για καλλιέργεια ακόμη και όταν ο πλανήτης αποσταθεροποιείται. Χρειάζεται ένα ηλεκτρικό δίκτυο που να λειτουργεί χωρίς εισαγόμενα καύσιμα. Και χρειάζεται αρκετή γεωργική γη για να θρέψει τον πληθυσμό της όταν το παγκόσμιο εμπόριο σταματήσει.

Μια μελέτη που υποβλήθηκε σε επιστημονική αξιολόγηση και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Sustainability εφάρμοσε αυτά τα κριτήρια σε κάθε χώρα της Γης.

Οι ερευνητές, Nick King και Aled Jones του Global Sustainability Institute στο Πανεπιστήμιο Anglia Ruskin, αναζητούσαν ποιες περιοχές του πλανήτη θα μπορούσαν να διατηρήσουν κάποιο βαθμό οργανωμένης κοινωνίας, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος κατέρρεε.

Μια δεύτερη ανάλυση, που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2023 στο Risk Analysis και αναδημοσίευσε ο Guardian, εξέτασε μια πιο περιορισμένη απειλή: μια απότομη καταστροφή που εμποδίζει το φως του ήλιου, όπως ένας πυρηνικός χειμώνας, η έκρηξη ενός υπερηφαιστείου ή η πρόσκρουση ενός αστεροειδούς.

Η μελέτη αυτή συνέκρινε 38 νησιωτικά κράτη με βάση 13 παράγοντες επιβίωσης. Μαζί, οι δύο αυτές έρευνες υποδεικνύουν ακριβώς επτά χώρες με τις καλύτερες πιθανότητες.

Τα πέντε κράτη που πέρασαν τα πιο αυστηρά κριτήρια

1. Η ομάδα της Sustainability εφάρμοσε τα τρία κριτήρια και η Νέα Ζηλανδία τα πέρασε με τη μεγαλύτερη διαφορά. Τα υδροηλεκτρικά φράγματα και τα γεωθερμικά πεδία της μπορούν να συντηρήσουν ένα εθνικό δίκτυο χωρίς να φτάσει ούτε ένα δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι. Η χώρα διαθέτει περίπου 0,023 τετραγωνικά χιλιόμετρα γεωργικής γης ανά άτομο, ένα απόθεμα που λίγες ανεπτυγμένες χώρες μπορούν να φτάσουν. Η θέση της στον Νότιο Ειρηνικό προσφέρει επίσης φυσική προστασία από διαταραχές που θα είχαν αλυσιδωτές επιπτώσεις σε αλληλοσυνδεόμενες ηπείρους.

2. Η Ισλανδία βρέθηκε πολύ κοντά στη δεύτερη θέση. Η χώρα τροφοδοτείται από γεωθερμική και υδροηλεκτρική ενέργεια, γεγονός που της εξασφαλίζει σχεδόν πλήρη ενεργειακή ανεξαρτησία. Ο μικρός πληθυσμός, που κατανέμεται σε μια ηφαιστειακή χερσόνησο με σημαντική έκταση καλλιεργήσιμης γης, σημαίνει ότι η πίεση στους τοπικούς πόρους παραμένει χαμηλή, ακόμη και αν δεν φτάσει ποτέ εξωτερική βοήθεια.

3. Η Ιρλανδία συμπεριλήφθηκε στη λίστα των υποψηφίων χάρη στο εύκρατο κλίμα της και το υψηλό ποσοστό γεωργικών εκτάσεων. Οι ερευνητές σημείωσαν, ωστόσο, ότι η υποδομή της σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν φτάνει ακόμη το επίπεδο αυτονομίας των δύο πρώτων υποψηφίων.

4. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί μια πιο επισφαλή περίπτωση. Οι Βρετανικές Νήσοι διαθέτουν το ίδιο ωκεάνιο κλίμα που προστατεύει και τις άλλες χώρες της λίστας.

Ωστόσο, η πυκνότητα του πληθυσμού του Ηνωμένου Βασιλείου επιβαρύνει τη φέρουσα ικανότητα της χώρας με τρόπους που τα λιγότερο πυκνοκατοικημένα νησιά απλά δεν αντιμετωπίζουν. Η χώρα εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα εξαρτήματα για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τα συστήματα παραγωγής τροφίμων, ευπάθειες που θα εμφανίζονταν αμέσως σε περίπτωση κατάρρευσης του παγκόσμιου εμπορίου.

5. Η Αυστραλία καταλαμβάνει μια περίεργη μεσαία θέση. Οι συγγραφείς αποκλείουν το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας ως υπερβολικά άνυδρο και υπερβολικά ζεστό για να συντηρήσει μια σύνθετη κοινωνία χωρίς τεράστιες εισροές ενέργειας για ψύξη και άρδευση. Αντ' αυτού, ξεχωρίζουν την Τασμανία, της οποίας το κλίμα και το προφίλ πόρων αντανακλούν πιο πιστά αυτό της Νέας Ζηλανδίας.

Οι δύο χώρες που πρόσθεσαν οι ερευνητές του «Πυρηνικού Χειμώνα»

Η μελέτη της Risk Analysis πρόσθεσε δύο ονόματα στη λίστα. 6 - Τις Νήσους Σολομώντα και το 7 - Βανουάτου ως ικανά να παράγουν αρκετά τρόφιμα για τον πληθυσμό τους μετά από ένα απότομο φαινόμενο παγκόσμιας ψύξης. Κανένα από τα δύο κράτη δεν διαθέτει τη βιομηχανική βάση των ανεπτυγμένων χωρών της λίστας, αλλά και τα δύο διατηρούν γεωργικά συστήματα που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν χωρίς τις περίπλοκες αλυσίδες εφοδιασμού που τροφοδοτούν τις σύγχρονες μεγαλουπόλεις.

Οι συγγραφείς της «Ανάλυσης Κινδύνου» κατέταξαν την Αυστραλία στην πρώτη θέση συνολικά στο σενάριο του πυρηνικού χειμώνα. Η λογική αλλάζει εντελώς υπό συνθήκες σκοτεινού ουρανού. Ενώ η μελέτη για τη Βιωσιμότητα θεωρεί το εσωτερικό της ηπείρου ως μειονέκτημα κατά τη σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας, η «Ανάλυση Κινδύνου» θεωρεί την ίδια αυτή τεράστια χερσαία μάζα ως στρατηγικό αποθεματικό όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν κατακόρυφα και η ραδιενεργή σκόνη συγκεντρώνεται σε ολόκληρο το Βόρειο Ημισφαίριο. «Το αποθεματικό τροφίμων της Αυστραλίας είναι τεράστιο», καταλήγει η μελέτη, «με δυνατότητα να θρέψει δεκάδες εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους».