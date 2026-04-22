Κινδυνεύουν οι καλοκαιρινές διακοπές των Βρετανών - Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στο Ιράν έχει ήδη οδηγήσει σε χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων παγκοσμίως, εξαιτίας της αύξησης των τιμών αλλά και των ελλείψεων στα καύσιμα αεροσκαφών.

Παρότι οι βρετανικές αεροπορικές εταιρείες δεν έχουν ακόμη επηρεαστεί άμεσα, ο επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, προειδοποίησε ότι είναι «πολύ πιθανό» να επηρεαστούν οι διακοπές, σύμφωνα με το Sky News.

Όπως εξήγησε, οι επιπτώσεις θα αφορούν τόσο ακυρώσεις πτήσεων όσο και σημαντικές αυξήσεις στο κόστος των ταξιδιών. «Ακόμη κι αν κάνουμε ό,τι μπορούμε, αν δεν υπάρχει σταγόνα καύσιμο, τότε απλώς δεν υπάρχει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι προς το παρόν πρόκειται κυρίως για κρίση τιμών και όχι εφοδιασμού, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να εξελιχθεί και σε κρίση επάρκειας, ειδικά στα καύσιμα αεροσκαφών, εφόσον η κρίση συνεχιστεί.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είχε προειδοποιήσει ότι προβλήματα στον εφοδιασμό ενδέχεται να πλήξουν την Ευρώπη μέσα στις επόμενες πέντε έως έξι εβδομάδες.

Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι ακόμη κι αν άνοιγουν άμεσα τα Στενά του Ορμούζ, η κρίση τιμών θα διαρκούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως ακόμη και χρόνια, μέχρι να επανέλθουν τα επίπεδα προ κρίσης.

Μέχρι στιγμής, οι βρετανικές αεροπορικές εταιρείες δεν έχουν επηρεαστεί σημαντικά, καθώς πολλές έχουν «κλειδώσει» τις τιμές καυσίμων εκ των προτέρων μέσω συμφωνιών αντιστάθμισης (hedging).

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αν η κρίση παραταθεί, οι επιπτώσεις θα γίνουν αναπόφευκτες για τους ταξιδιώτες σε όλη την Ευρώπη.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα, που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς των Βρετανών, οι εξελίξεις έχουν διπλή ανάγνωση: Πιθανές αυξήσεις στις τιμές αεροπορικών εισιτηρίων προς δημοφιλείς προορισμούς όπως Κρήτη, Ρόδος και Σαντορίνη. Πιέσεις σε κρατήσεις last minute, με τους ταξιδιώτες να σπεύδουν να «κλειδώσουν» χαμηλότερες τιμές. Ενδεχόμενες αλλαγές ή ακυρώσεις πτήσεων αν επιδεινωθεί η κρίση

Το βασικό ερώτημα δεν είναι αν θα αυξηθούν οι τιμές, καθώς αυτό ήδη συμβαίνει. Το κρίσιμο είναι αν η κρίση θα περάσει και στην επάρκεια καυσίμων. Σε αυτό το σενάριο, οι ακυρώσεις πτήσεων θα γίνουν πιο συχνές, επηρεάζοντας άμεσα τα ταξιδιωτικά σχέδια εκατομμυρίων Ευρωπαίων.

Η φετινή τουριστική σεζόν δείχνει ότι θα κινηθεί σε λεπτές ισορροπίες, με το κόστος ενέργειας να καθορίζει τελικά αν και πού θα ταξίδεψνουν οι Βρετανοί.

