Βρετανός πρωθυπουργός: «Δεν παραπλάνησα τη Βουλή – Δεν με ενημέρωσαν για τον Μάντελσον»

Snapshot Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι δεν παραπλάνησε τη Βουλή σχετικά με τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη στις ΗΠΑ.

Η ειδική ομάδα ελέγχου ασφαλείας σύστησε να μην χορηγηθεί άδεια στον Μάντελσον λόγω των σχέσεών του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά αυτή η σύσταση αποκρύφθηκε από τον πρωθυπουργό.

Ο Στάρμερ τόνισε ότι δεν γνώριζε την αρνητική απόφαση της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKSV) και αν το ήξερε δεν θα είχε διορίσει τον Μάντελσον.

Ο πρωθυπουργός απέδωσε την απόκρυψη των πληροφοριών σε «σκόπιμη απόφαση» και υποστήριξε ότι ο πρώην αξιωματούχος Όλι Ρόμπινς ισχυρίστηκε λανθασμένα ότι ο νόμος τον εμπόδιζε να μεταβιβάσει τη σύσταση για τον Μάντελσον.

Ο Όλι Ρόμπινς αναμένεται να καταθέσει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για το θέμα την προσεχή Τρίτη.

Απαντήσεις για την υπόθεση του πρώην πρέσβη, Πίτερ Μάντελσον έδωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ στη Βουλή καθώς πιέζεται να παραιτηθεί.

Ο Στάρμερ κατηγορείται ότι γνώριζε δεν ότι ο Πίτερ Μάντελσον δεν έλαβε το «πράσινο φως» από τις βρετανικές αρχές ασφαλείας προκειμένου να διοριστεί πρέσβης στις ΗΠΑ, καθώς διατηρούσε στενές σχέσεις με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε ενημερώσει παλαιότερα τη Βουλή ότι οι αρχές ασφαλείας είχαν εγκρίνει τον διορισμό.

Σήμερα στη Βουλή ο Στάρμερ είπε ότι την περασμένη Τρίτη ενημερώθηκε για τη σύσταση μιας ειδικής ομάδας ελέγχου ότι δεν έπρεπε να χορηγηθεί στον Μάντελσον άδεια ασφαλείας. Η σύσταση αυτή απορρίφθηκε από αξιωματούχους του Υπουργείου Εξωτερικών της Βρετανίας, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού την περασμένη εβδομάδα, και κανένας υπουργός της κυβέρνησης δεν είχε ενημερωθεί.

«Όχι, δεν παραπλάνησα τη Βουλή των Κοινοτήτων. Αναγνωρίζω ότι οι πληροφορίες που θα έπρεπε να είχα στη διάθεσή μου, καθώς και οι πληροφορίες που θα έπρεπε να είχε στη διάθεσή της η Βουλή, θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί στη Βουλή, αλλά δεν παραπλάνησα τη Βουλή», απάντησε ο Στάρμερ.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας εξήγησε ότι ελήφθη η «σκόπιμη απόφαση» να του αποκρύψουν πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο ασφαλείας του Μάντελσον, παρά τις πολλές ευκαιρίες που υπήρχαν για να τον ενημερώσουν.

Επανέλαβε καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης ότι, αν γνώριζε ότι ο έλεγχος ασφαλείας του Μάντελσον από την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKSV) είχε απορριφθεί, δεν θα τον είχε διορίσει.

Όσον αφορά την αποπομπή του Όλι Ρόμπινς, πρώην υψηλόβαθοου στελέχους του Υπουργείου Εξωτερικών ο Στάρμερ λέει ότι «υπέθεσε ότι αυτή η διαδικασία δεν του επέτρεπε να μου αποκαλύψει τη σύσταση της UKSV».

Τα βρετανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο Όλι Ρόμπινς ισχυρίζεται ότι ο νόμος τον εμπόδισε να μεταβιβάσει πληροφορίες για τον Μάντελσον στον πρωθυπουργό. Ωστόσο ο Στάρμερ υποστήριξε ότι αν και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον φάκελο είναι εμπιστευτικές και πρέπει να προστατεύονται η σύσταση να μην δοθεί άδεια ασφαλείας δεν προστατεύεται από τον νόμο.

Το θέμα αναμένεται να τεθεί στον ίδιο τον Όλι Ρόμπινς ο οποίος προγραμματίζεται να συνομιλήσει με τους βουλευτές στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων το πρωί της Τρίτης.

Διαβάστε επίσης