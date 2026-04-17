Βρετανία: Στο στόχαστρο ο πρωθυπουργός μετά τις νέες αποκαλύψεις για τον πρώην πρέσβη στις ΗΠΑ

Νέα κυβερνητική κρίση στη Βρετανία καθώς αποκαλύφθηκε ότι ο Πίτερ Μάντελσον πήρε τη θέση του πρέσβη στις ΗΠΑ αν και απέτυχε στον έλεγχο ασφαλείας 

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Times News
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Πίτερ Μάντελσον διορίστηκε πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ παρά την αποτυχία του στον έλεγχο ασφαλείας.
  • Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για παραπλάνηση του κοινοβουλίου σχετικά με τον διορισμό του Μάντελσον.
  • Επιτροπή της Βουλής των Κοινοτήτων θα εξετάσει αν ο Στάρμερ παραπλάνησε το κοινοβούλιο.
  • Ο Όλι Ρόμπινς, υψηλόβαθμος δημόσιος λειτουργός, αποπέμφθηκε επειδή δεν ενημέρωσε την κυβέρνηση για την αποτυχία του ελέγχου ασφαλείας του Μάντελσον.
  • Ο πρωθυπουργός αρνείται να παραιτηθεί και υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τις αρνητικές πληροφορίες πριν από την ανάληψη του πόστου από τον Μάντελσον.
Snapshot powered by AI

Στο επίκεντρο βρίσκεται για μία ακόμη φορά ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ μετά τις νέες αποκαλύψεις ότι ο Πίτερ Μάντελσον διορίστηκε πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ αν και είχε αποτύχει στον έλεγχο ασφαλείας των βρετανικών αρχών.

Η αντιπολίτευση ζητά να παραιτηθεί ο Στάρμερ με την κατηγορία ότι παραπλάνησε το βρετανικό κοινοβούλιο όταν σε ομιλία του είχε υποστηρίξει ότι από τον έλεγχο στον Πίτερ Μάντελσον δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα και γι' αυτό πήρε τη θέση του πρέσβη. Όλο αυτό το διάστημα η βρετανική κυβέρνηση έχει δεχθεί σφοδρή κριτική για το γεγονός ότι ισχυρίζεται πως δεν γνώριζε τους δεσμούς του πρώην πρέσβη με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν.

Τώρα μία ισχυρή επιτροπή της Βουλής των Κοινοτήτων θα πρέπει να διερευνήσει αν ο Κιρ Στάρμερ παραπλάνησε το κοινοβούλιο σχετικά με τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι. «Αν ο Κιρ Στάρμερ παραπλάνησε το Κοινοβούλιο και είπε ψέματα στον βρετανικό λαό, πρέπει να φύγει», είπε ο Εντ Ντέιβι.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δέχεται αυξανόμενη πίεση να εξηγήσει τι γνώριζε σχετικά με τη διαδικασία πριν από τον διορισμό, αφού αποκαλύφθηκε ότι Βρετανοί αξιωματούχοι ασφαλείας είχαν συστήσει να μην δοθεί άδεια ασφαλείας στον Πίτερ Μάντελσον αλλά η πρότασή τους απορρίφθηκε.

Ωστόσο ο Βρετανός υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος Ντάρεν Τζόουνς δήλωσε σήμερα στο BBC ότι ο πρωθυπουργός δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί και τόνισε ότι το μέλλον του δεν απειλείται από την υπόθεση.

Epstein Files Mandelson

Φωτ. Αρχείου - Ο Πίτερ Μάντελσον και ο Κιρ Στάρμερ στις 26 Φεβρουαρίου 2026.

Carl Court/Pool Photo μέσω AP

Αποπομπή του Όλι Ρόμπινς

Η ευθύνη για το νέο σκάνδαλο που ταλανίζει την βρετανική κυβέρνηση αποδόθηκε στον υψηλόβαθμο δημόσιο λειτουργό του Φόρεϊν Όφις, Όλι Ρόμπινς ο οποίος αποπέμφθηκε.

Ο Ρόμπινς, βασικός σύμβολος και επικεφαλής των διπλωματικών υπηρεσιών στο υπουργείο Εξωτερικών αποπέμφθηκε διότι η υπηρεσία του δεν ενημέρωσε τον Στάρμερ ότι ο λόρδος Μάντελσον δεν πέρασε τον έλεγχο ασφαλείας.

Σύμφωνα με το BBC, ο Στάρμερ και η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ έχασαν την εμπιστοσύνη τους στον σερ Όλι Ρόμπινς και κατά συνέπεια αποπέμφθηκε.

Η απόφαση ελήφθη αφού εκπρόσωπος του Στάρμερ επιβεβαίωσε χθες Πέμπτη ότι το Φόρεϊν Όφις επέτρεψε στον Μάντελσον να αναλάβει το πόστο του πρεσβευτή «παρά την αντίθετη γνωμάτευση» της αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχου. Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι ούτε ο Βρετανός πρωθυπουργός ούτε κανένα μέλος της κυβέρνησης «είχαν γνώση» των πληροφοριών αυτών «πριν την αρχή της εβδομάδας».

Πάντως ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης των Συντηρητικών, ο Τζέιμς Κλέβερλι, κατηγόρησε τον Στάρμερ ότι χρησιμοποίησε τον Ρόμπινς ως «αποδιοπομπαίο τράγο», εκτιμώντας ότι είναι αδύνατο αυτός να ενήργησε κατά παράβαση της αρνητικής γνωμοδότησης της αρμόδιας υπηρεσίας χωρίς να ενημερώσει τον υπουργό Εξωτερικών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
