Απολογία Στάρμερ: Είμαι εξοργισμένος που δεν μου είπαν για τον Μάντελσον - Είναι ασυγχώρητο

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ σε συνέντευξη Τύπου στη Ντάουνινγκ Στριτ 10 για τις εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα στην Μέση Ανατολή

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι δεν ενημερώθηκε για την αποτυχία του Πίτερ Μάντελσον στον έλεγχο ασφαλείας πριν διοριστεί πρέσβης των ΗΠΑ.

Ο Σερ Όλι Ρόμπινς αποπέμφθηκε επειδή δεν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για το αποτέλεσμα του ελέγχου ασφαλείας του Μάντελσον.

Ο Μάντελσον απολύθηκε επτά μήνες μετά τον διορισμό του λόγω των σχέσεών του με τον καταδικασμένο Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Στάρμερ σκοπεύει να παρουσιάσει όλα τα σχετικά γεγονότα στο Κοινοβούλιο με διαφάνεια την επόμενη Δευτέρα.

Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε το Υπουργείο Εξωτερικών για μονομερή ενέργεια στον πολιτικό διορισμό χωρίς ενημέρωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Συγκλονιστικό χαρακτήρισε ο Κιρ Στάρμερ το γεγονός ότι δεν ενημερώθηκε ως πρωθυπουργός για το γεγονός ότι ο Πίτερ Μάντελσον δεν πέρασε τους ελέγχους ασφαλείας των βρετανικών αρχών αλλά παρ’ όλα αυτά ανέλαβε τα καθήκοντα του πρέσβη της Βρετανίας στις ΗΠΑ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δέχεται πιέσεις να παραιτηθεί μετά την αποκάλυψη ότι οι αρμόδιοι για τους ελέγχους ασφαλείας είχαν εκφράσει αρνητική γνώμη για τον διορισμό του Λόρδου Μάντελσον ως πρέσβη στις ΗΠΑ, αλλά η σύσταση αυτή απορρίφθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Σερ Όλι Ρόμπινς, ο οποίος είχε αναλάβει τη θέση του επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών μόλις πριν από δύο εβδομάδες, αποπέμφθηκε από τον Κιρ Στάρμερ εχθές ως ο άνθρωπος που δεν ενημέρωσε για τον έλεγχο. Ο Πίτερ Μάντελσον ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του τον Φεβρουάριο του 2025 και απολύθηκε επτά μήνες αργότερα λόγω των δεσμών του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους από το Παρίσι ο Βρετανός πρωθυπουργός ανέφερε: «Το γεγονός ότι δεν μου είπαν ότι ο Πίτερ Μάντελσον είχε αποτύχει στον έλεγχο ασφαλείας όταν διορίστηκε είναι συγκλονιστικό».

«Το γεγονός ότι δεν μου είπαν ότι είχε αποτύχει στον έλεγχο ασφαλείας, ενώ εγώ δήλωνα στο Κοινοβούλιο ότι είχαν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες, είναι ασυγχώρητο. Όχι μόνο δεν ενημερώθηκα εγώ, αλλά κανένας υπουργός δεν ενημερώθηκε, και είμαι απολύτως εξοργισμένος γι’ αυτό», τόνισε ο Στάρμερ.

Και συνέχισε: «Αυτό που σκοπεύω να κάνω είναι να πάω στο Κοινοβούλιο τη Δευτέρα για να παρουσιάσω όλα τα σχετικά γεγονότα με απόλυτη διαφάνεια, ώστε το Κοινοβούλιο να έχει την πλήρη εικόνα».

Όταν ρωτήθηκε γιατί πάντα καταλήγει να ακούγεται σαν επιβάτης της κυβέρνησης και όχι σαν οδηγός, και πιέστηκε να απαντήσει αν το Υπουργείο Εξωτερικών ενήργησε μονομερώς σε έναν πολιτικό διορισμό ο Στάρμερ επανέλαβε ότι δεν γνώριζε για τον έλεγχο. «Στην Ντάουνινγκ Στριτ δεν γνωστοποιήθηκε ότι δεν είχε περάσει τον έλεγχο ασφαλείας. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο», είπε ο Στάρμερ.

