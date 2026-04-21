Εξαιρούνται οι Βρετανοί τουρίστες στην Ελλάδα από τον βιομετρικό έλεγχο

Τι αναφέρει δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Independent

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Στιγμιότυπο από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος", Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026. 

Eurokinissi
Snapshot
  • Η Ελλάδα εξαιρεί τους Βρετανούς τουρίστες από την υποχρέωση παροχής βιομετρικών στοιχείων στα σημεία διέλευσης των συνόρων αυτό το καλοκαίρι.
  • Τα βρετανικά διαβατήρια θα ελέγχονται και θα σφραγίζονται χειροκίνητα, χωρίς χρήση του συστήματος εισόδου
  • εξόδου (EES).
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εγκρίνει γενική εξαίρεση για παρατεταμένη περίοδο και ζητά διευκρινίσεις από την Ελλάδα.
  • Τα τερματικά EES θα χρησιμοποιούνται κανονικά για άλλους υπηκόους τρίτων χωρών όπως Αμερικανούς και Αυστραλούς.
  • Στα πολυσύχναστα ελληνικά αεροδρόμια θα δημιουργηθούν ειδικές λωρίδες για τους Βρετανούς ταξιδιώτες ώστε να διευκολυνθεί η διέλευση.
Εδώ και μια δεκαετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται με στόχο να πετύχει τα λεγόμενα «ψηφιακά σύνορα» με τα βιομετρικά στοιχεία που συλλέγουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες από τους υπηκόους τρίτων χωρών.

Η προθεσμία για την υποχρεωτική συλλογή βιομετρικών στοιχείων από όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών στα σύνορα της ζώνης Σένγκεν, στο πλαίσιο του συστήματος εισόδου-εξόδου της ΕΕ, έληξε την 10η Απριλίου.

Ορισμένες χώρες συμμορφώνονται πλήρως με το σύστημα εισόδου/εξόδου (EES). Ωστόσο η Ελλάδα, σύμφωνα με την εφημερίδα, εξέπληξε τον ταξιδιωτικό κλάδο ανακοινώνοντας ότι οι Βρετανοί επισκέπτες θα εξαιρούνται από την υποχρέωση παροχής δακτυλικών αποτυπωμάτων και βιομετρικών στοιχείων προσώπου αυτό το καλοκαίρι.

Η ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Οι κάτοχοι βρετανικών διαβατηρίων εξαιρούνται από τη βιομετρική καταγραφή στα ελληνικά σημεία διέλευσης των συνόρων».

Οι μεγάλες ουρές στους ελέγχους διαβατηρίων στην Ιταλία, την Ισπανία και αλλού έχουν οδηγήσει ορισμένους ταξιδιώτες να χάσουν τις πτήσεις επιστροφής τους.
Η Ελένη Σκαρβέλη, διευθύντρια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να «εξασφαλίσει μια πιο ομαλή και αποτελεσματική εμπειρία άφιξης στην Ελλάδα». Όπως δήλωσε στην εφημερίδα The Independent: «Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία εισόδου που ίσχυε πριν από την εφαρμογή του EES θα παραμείνει αμετάβλητη».

Με άλλα λόγια, τα διαβατήρια των Βρετανών επισκεπτών θα ελέγχονται και θα σφραγίζονται από υπάλληλο. Τα προσωπικά τους δεδομένα θα «σαρώνονται» και θα καταγράφονται.

Τα τερματικά του συστήματος εισόδου-εξόδου της ΕΕ που έχουν εγκατασταθεί στο αεροδρόμιο της Αθήνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από υπηκόους άλλων τρίτων χωρών, όπως Αμερικανούς και Αυστραλούς, αλλά δεν θα είναι διαθέσιμα για τους Βρετανούς ταξιδιώτες.

Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα, η αποκάλυψη προκάλεσε κάποια απογοήτευση στις Βρυξέλλες, οι οποίες επιδιώκουν να διατηρήσουν τη γραμμή τους και να προωθήσουν ένα σύστημα που, όπως λένε, «λειτουργεί πολύ καλά στη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών».

«Δεν προβλέπεται γενική εξαίρεση»

Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε: «Είμαστε σε επαφή με τις ελληνικές αρχές για να λάβουμε διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα αυτό. Κατά γενικό κανόνα, το EES προβλέπει ευελιξία όσον αφορά την καταχώριση βιομετρικών στοιχείων. Η αναστολή της συλλογής βιομετρικών στοιχείων είναι δυνατή σε συγκεκριμένα σημεία διέλευσης των συνόρων και για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε περιπτώσεις εξαιρετικών περιστάσεων που οδηγούν σε υπερβολικούς χρόνους αναμονής».

Ωστόσο ανέφερε ότι «το νομικό πλαίσιο δεν προβλέπει γενική εξαίρεση για υπηκόους συγκεκριμένων τρίτων χωρών και για παρατεταμένο χρονικό διάστημα». Με άλλα λόγια, η αναστολή των βιομετρικών ελέγχων σε ένα μικρό αεροδρόμιο ελληνικού νησιού για λίγες ώρες, όταν σχηματίζονται ουρές, είναι αποδεκτή. Η κατάργηση των μέτρων για όλο το καλοκαίρι δεν είναι.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι και τα 29 κράτη μέλη της ζώνης Σένγκεν ενέκριναν το χρονοδιάγραμμα, επιβεβαιώνοντας ότι θα είναι έτοιμα και θα συμμορφωθούν.

Όσο πλησιάζει το καλοκαίρι, αναμένεται να δημιουργηθούν ειδικές λωρίδες στα πολυσύχναστα ελληνικά αεροδρόμια για τον διαχωρισμό των ταξιδιωτών από τη Βρετανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «The Independent», οι υπόλοιποι υπήκοοι τρίτων χωρών θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την επίσημη πολιτική της Ε.Ε. Ο αριθμός των Βρετανών ταξιδιωτών που επισκέπτονται την Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό όλων των υπόλοιπων μη Ευρωπαίων μαζί.

08:50ΕΥ ΖΗΝ

Ποιοι είναι οι 5 αριθμοί που συνδέονται με την ιδανική υγεία της καρδιάς

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νωρίτερα θα κλείνουν από σήμερα σταθμοί της Γραμμής 2 - Αναλυτικά οι τροποποιήσεις

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μακρά και δύσκολη η διαδικασία ανάκτησης του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν»

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ έχουν απωθήσει 27 πλοία από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κόλαση» σε Κηφισό και Αττική οδό - Πού εντοπίζονται προβλήματα

08:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκίδα: Ένοπλη ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Μεξικό: Ένοπλος άνοιξε πυρ στις πυραμίδες του Τεοτιουάκαν – Νεκρή μια Καναδή τουρίστρια

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει τελείως το σκηνικό - «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ιστορική απόφαση - Θα χαλαρώσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές όπλων

08:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Συνεχίζεται η κυριαρχία των private label έναντι των επωνύμων - 1 στα 4 προϊόντα που αγοράζουν οι Έλληνες είναι ιδιωτικής ετικέτας

08:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Εως 9.568 ευρώ οι επιστροφές από την ΕΑΣ (πίνακες)

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Φωτιάδου: Η μητέρα που έγινε ιερόδουλη για να αποκαλύψει τη δολοφονία της κόρης της

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Leapmotor T03 δίνει λύση στις πόλεις και ως micro van

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (21/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το κατασχεμένο ιρανικό πλοίο Touska πιθανότατα μετέφερε είδη διπλής χρήσης

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Απριλίου

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στο εδώλιο λαχειοπώλης που φέρεται να έκλεψε λαχείο που κέρδισε 4,7 εκατ. ευρώ

07:39ΕΛΛΑΔΑ

Λιοσίων: Ξεκινά προσπάθεια αφύπνισης της 16χρονης – Την Πέμπτη στον ανακριτή ο ανήλικος

07:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στίγμα αντιπολίτευσης στο φόρουμ των Δελφών

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Η εξέλιξη «ευνοεί» τους ανθρώπους με κόκκινα μαλλιά και ανοιχτόχρωμο δέρμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κινητό της 19χρονης «ψηφιακός μάρτυρας» της αλήθειας που δεν λέει κανείς - Τι αποκαλύπτει

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει τελείως το σκηνικό - «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Φωτιάδου: Η μητέρα που έγινε ιερόδουλη για να αποκαλύψει τη δολοφονία της κόρης της

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αρκετή ηλιοφάνεια η Τρίτη – Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από Τετάρτη

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε τσίρκο: Τίγρης ξέφυγε από το κλουβί και πήδηξε στο κοινό - Βίντεο που κόβει την ανάσα

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Τελικός για την πρόκριση στα playoffs - Η ώρα και το κανάλι

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Εξαιρούνται οι Βρετανοί τουρίστες στην Ελλάδα από τον βιομετρικό έλεγχο – Αντίδραση της Ε.Ε.

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τα vouchers - Πώς θα κάνετε αίτηση

07:28ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά - Αισθητός σε πολλές περιοχές του νησιού

21:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή από το βράδυ της Τρίτης - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

08:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Εως 9.568 ευρώ οι επιστροφές από την ΕΑΣ (πίνακες)

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Λιοσίων – Ο πατέρας της 16χρονης περιγράφει τον Γολγοθά της οικογένειας: «Είναι πολυτραυματίας, περνάμε άσχημα»

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στο εδώλιο λαχειοπώλης που φέρεται να έκλεψε λαχείο που κέρδισε 4,7 εκατ. ευρώ

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Σας παρακαλώ μιλήστε - Υποπτεύομαι τους πάντες», λέει η αδελφή της 19χρονης

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι κρύβεται πίσω από τον θάνατο της 19χρονης – Νέα πρόσωπα στο «κάδρο»

06:00ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Αντικρουόμενα μηνύματα από Τραμπ – Το Ιράν απορρίπτει συνομιλίες υπό απειλή – 27 πλοία αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία στα Στενά του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ