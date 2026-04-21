Εξαιρούνται οι Βρετανοί τουρίστες στην Ελλάδα από τον βιομετρικό έλεγχο

Snapshot Η Ελλάδα εξαιρεί τους Βρετανούς τουρίστες από την υποχρέωση παροχής βιομετρικών στοιχείων στα σημεία διέλευσης των συνόρων αυτό το καλοκαίρι.

Τα βρετανικά διαβατήρια θα ελέγχονται και θα σφραγίζονται χειροκίνητα, χωρίς χρήση του συστήματος εισόδου

εξόδου (EES).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εγκρίνει γενική εξαίρεση για παρατεταμένη περίοδο και ζητά διευκρινίσεις από την Ελλάδα.

Τα τερματικά EES θα χρησιμοποιούνται κανονικά για άλλους υπηκόους τρίτων χωρών όπως Αμερικανούς και Αυστραλούς.

Στα πολυσύχναστα ελληνικά αεροδρόμια θα δημιουργηθούν ειδικές λωρίδες για τους Βρετανούς ταξιδιώτες ώστε να διευκολυνθεί η διέλευση.

Εδώ και μια δεκαετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται με στόχο να πετύχει τα λεγόμενα «ψηφιακά σύνορα» με τα βιομετρικά στοιχεία που συλλέγουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες από τους υπηκόους τρίτων χωρών.

Η προθεσμία για την υποχρεωτική συλλογή βιομετρικών στοιχείων από όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών στα σύνορα της ζώνης Σένγκεν, στο πλαίσιο του συστήματος εισόδου-εξόδου της ΕΕ, έληξε την 10η Απριλίου.

Ορισμένες χώρες συμμορφώνονται πλήρως με το σύστημα εισόδου/εξόδου (EES). Ωστόσο η Ελλάδα, σύμφωνα με την εφημερίδα, εξέπληξε τον ταξιδιωτικό κλάδο ανακοινώνοντας ότι οι Βρετανοί επισκέπτες θα εξαιρούνται από την υποχρέωση παροχής δακτυλικών αποτυπωμάτων και βιομετρικών στοιχείων προσώπου αυτό το καλοκαίρι.

Η ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Οι κάτοχοι βρετανικών διαβατηρίων εξαιρούνται από τη βιομετρική καταγραφή στα ελληνικά σημεία διέλευσης των συνόρων».

Οι μεγάλες ουρές στους ελέγχους διαβατηρίων στην Ιταλία, την Ισπανία και αλλού έχουν οδηγήσει ορισμένους ταξιδιώτες να χάσουν τις πτήσεις επιστροφής τους.

Η Ελένη Σκαρβέλη, διευθύντρια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να «εξασφαλίσει μια πιο ομαλή και αποτελεσματική εμπειρία άφιξης στην Ελλάδα». Όπως δήλωσε στην εφημερίδα The Independent: «Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία εισόδου που ίσχυε πριν από την εφαρμογή του EES θα παραμείνει αμετάβλητη».

Με άλλα λόγια, τα διαβατήρια των Βρετανών επισκεπτών θα ελέγχονται και θα σφραγίζονται από υπάλληλο. Τα προσωπικά τους δεδομένα θα «σαρώνονται» και θα καταγράφονται.

Τα τερματικά του συστήματος εισόδου-εξόδου της ΕΕ που έχουν εγκατασταθεί στο αεροδρόμιο της Αθήνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από υπηκόους άλλων τρίτων χωρών, όπως Αμερικανούς και Αυστραλούς, αλλά δεν θα είναι διαθέσιμα για τους Βρετανούς ταξιδιώτες.

Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα, η αποκάλυψη προκάλεσε κάποια απογοήτευση στις Βρυξέλλες, οι οποίες επιδιώκουν να διατηρήσουν τη γραμμή τους και να προωθήσουν ένα σύστημα που, όπως λένε, «λειτουργεί πολύ καλά στη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών».

«Δεν προβλέπεται γενική εξαίρεση»

Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε: «Είμαστε σε επαφή με τις ελληνικές αρχές για να λάβουμε διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα αυτό. Κατά γενικό κανόνα, το EES προβλέπει ευελιξία όσον αφορά την καταχώριση βιομετρικών στοιχείων. Η αναστολή της συλλογής βιομετρικών στοιχείων είναι δυνατή σε συγκεκριμένα σημεία διέλευσης των συνόρων και για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε περιπτώσεις εξαιρετικών περιστάσεων που οδηγούν σε υπερβολικούς χρόνους αναμονής».

Ωστόσο ανέφερε ότι «το νομικό πλαίσιο δεν προβλέπει γενική εξαίρεση για υπηκόους συγκεκριμένων τρίτων χωρών και για παρατεταμένο χρονικό διάστημα». Με άλλα λόγια, η αναστολή των βιομετρικών ελέγχων σε ένα μικρό αεροδρόμιο ελληνικού νησιού για λίγες ώρες, όταν σχηματίζονται ουρές, είναι αποδεκτή. Η κατάργηση των μέτρων για όλο το καλοκαίρι δεν είναι.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι και τα 29 κράτη μέλη της ζώνης Σένγκεν ενέκριναν το χρονοδιάγραμμα, επιβεβαιώνοντας ότι θα είναι έτοιμα και θα συμμορφωθούν.

Όσο πλησιάζει το καλοκαίρι, αναμένεται να δημιουργηθούν ειδικές λωρίδες στα πολυσύχναστα ελληνικά αεροδρόμια για τον διαχωρισμό των ταξιδιωτών από τη Βρετανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «The Independent», οι υπόλοιποι υπήκοοι τρίτων χωρών θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την επίσημη πολιτική της Ε.Ε. Ο αριθμός των Βρετανών ταξιδιωτών που επισκέπτονται την Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό όλων των υπόλοιπων μη Ευρωπαίων μαζί.