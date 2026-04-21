«Να πληρώνουμε για την κληρονομιά μας;» – Σάλος για το σχέδιο εισιτηρίου στα βρετανικά μουσεία

Προβληματισμό και εντάσεις προκαλεί η πρόταση της Μεγάλης Βρετανίας για επιβολή εισιτηρίων σε επισκέπτες μουσείων από τρίτα κράτη, ενόσω παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της επιστροφής πολιτιστικών θησαυρών στις χώρες προέλευσης, μεταξύ αυτών και τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Η δωρεάν είσοδος στα εθνικά μουσεία και γκαλερί της χώρας είχε καθιερωθεί το 2001, επί πρωθυπουργίας του Τόνι Μπλερ, με στόχο την καθολική πρόσβαση στον πολιτισμό.

Τον προηγούμενο μήνα, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει, σε συνεργασία με τον τομέα των μουσείων, τα πιθανά οφέλη από την επιβολή χρεώσεων σε διεθνείς επισκέπτες, με στόχο τη χρηματοδότηση του πολιτιστικού τομέα. Η διαβούλευση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

Ωστόσο, η πρόταση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς εντείνεται διεθνώς η πίεση για την επιστροφή αντικειμένων που αφαιρέθηκαν κατά την αποικιοκρατική περίοδο. Ανάμεσα στις διασημότερες υποθέσεις βρίσκονται τα Γλυπτά του Παρθενώνα, καθώς και τα Μπρούτζινα του Μπενίν από τη Νιγηρία.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Επανορθώσεων της Καραϊβικής, Έρικ Φίλιπς χαρακτήρισε την πρόταση για χρεώσεις ως «ζήτημα δικαιοσύνης», τονίζοντας ότι «είναι άδικο να πληρώνουμε για να δούμε την κληρονομιά μας», αναφερόμενος σε αντικείμενα που βρίσκονται ακόμη σε βρετανικά ιδρύματα, μιλώντας στο Reuters.

Ακόμη, τόνισε πως όσο συνεχίζονται οι συζητήσεις για επαναπατρισμό, η επιβολή εισιτηρίων θα επιβαρύνει περαιτέρω τις ανισότητες πρόσβασης.

Παράλληλα, εκπρόσωποι οργανώσεων επαναπατρισμού από την Αφρική και την Καραϊβική σημειώνουν ότι ήδη υπάρχουν σημαντικά εμπόδια για την πρόσβαση σε αυτά τα αντικείμενα, όπως το κόστος ταξιδιού και οι περιορισμοί θεωρήσεων εισόδου.

