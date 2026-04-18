Μεγάλη Βρετανία: «Θύελλα» αντιδράσεων για την πρόταση επιβολής εισιτηρίου στα μουσεία

Newsbomb

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο

AP.
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μεγάλη Βρετανία εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής εισιτηρίου σε επισκέπτες από κράτη του εξωτερικού για την είσοδο σε ορισμένα από τα διασημότερα μουσεία της Μεγάλης Βρετανίας, μία πρόταση που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις επαναπατρισμού πολιτιστικών αγαθών αλλά και από χώρες που διεκδικούν εκθέματα.

Δεν υπάρχει κανείς που να αγνοεί ότι ένα από τα βασικά επιχειρήματα του Βρετανικού Μουσείου, όπως στην περίπτωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, είναι πως τα εκθέτει δωρεάν στο κοινό. Αν αυτό το καθεστώς αλλάξει, τότε η θέση του μουσείου στο συγκεκριμένο ζήτημα αποδυναμώνεται ακόμη περισσότερο.

Η δωρεάν είσοδος στα εθνικά μουσεία και τις γκαλερί της χώρας είχε θεσπιστεί το 2001, με στόχο την ευρύτερη πρόσβαση στον πολιτισμό.

Η βρετανική κυβέρνηση ανέφερε πρόσφατα ότι θα εξετάσει, σε συνεργασία με τον μουσειακό τομέα, το ενδεχόμενο χρέωσης των επισκεπτών από τρίτες χώεες, καθώς και πώς αυτό θα μπορούσε να στηρίξει τον πολιτιστικό τομέα.

Η πρόταση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα λόγω των συνεχιζόμενων διεκδικήσεων για επιστροφή αντικειμένων που αφαιρέθηκαν κατά την αποικιοκρατική περίοδο και εξακολουθούν να εκτίθενται σε ευρωπαϊκά μουσεία.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα Γλυπτά του Παρθενώνα και τα Μπρούτζινα του Μπενίν, όπως υπογραμμίζεται σε δημοσίευμα του Reuters.

Χώρες όπως η Γκάνα, υποστηρίζουν ότι η επιβολή τέτοιων χρεώσεων εγείρει ζητήματα «δικαιοσύνης», ειδικά όταν βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την επιστροφή πολιτιστικών θησαυρών. Οργανώσεις και επιτροπές από την Καραϊβική και την Αφρική κάνουν λόγο για διεύρυνση των ανισοτήτων, ενώ, άλλοι φορείς προτείνουν εξαιρέσεις για επισκέπτες από χώρες προέλευσης των εκθεμάτων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ