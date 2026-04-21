Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

Δημήτρης Δρίζος

  • Στην κεντρική Ινδία εντοπίστηκαν 92 φωλιές και 256 αυγά τιτανόσαυρων από την Ύστερη Κρητιδική περίοδο, αποτελώντας μια από τις μεγαλύτερες περιοχές αναπαραγωγής δεινοσαύρων που έχουν βρεθεί.
  • Η παρουσία έξι διαφορετικών τύπων αυγών υποδηλώνει ότι πολλαπλά είδη τιτανόσαυρων χρησιμοποιούσαν την ίδια περιοχή για ωοτοκία.
  • Δεν βρέθηκαν απολιθώματα ενηλίκων ή νεοσσών, γεγονός που δείχνει ότι οι τιτανόσαυροι πιθανόν εγκατέλειπαν τις φωλιές μετά την εναπόθεση των αυγών χωρίς γονική φροντίδα.
  • Η ανακάλυψη αυγού μέσα σε άλλο αυγό (ovum
  • in
  • ovo) υποδεικνύει ότι οι τιτανόσαυροι μπορεί να είχαν αναπαραγωγικό σύστημα παρόμοιο με των πτηνών, γεννώντας τα αυγά διαδοχικά.
  • Η ανακάλυψη ανατρέπει προηγούμενες γνώσεις για τη ζωή των δεινοσαύρων και δείχνει ότι η συμπεριφορά τους συνδύαζε χαρακτηριστικά ερπετών και πτηνών.
Μία από τις μεγαλύτερες περιοχές αναπαραγωγής δεινοσαύρων που έχουν εντοπιστεί ιστορία, έφερε στο φως η επιστημονική έρευνα στην κεντρική Ινδία, με τους ειδικούς να ανακαλύπτουν 92 φωλιές και συνολικά 256 αυγά. Το εύρημα χρονολογείται στην Ύστερη Κρητιδική περίοδο και συνδέεται με τους τιτανόσαυρους, τα γιγάντια φυτοφάγα με τους μακριούς λαιμούς που κυριαρχούσαν κάποτε στη Γη.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS ONE, δείχνει ότι η περιοχή λειτουργούσε ως εκτεταμένος τόπος ωοτοκίας, πιθανότατα για περισσότερα από ένα είδη. Οι επιστήμονες που μελέτησαν την τοποθεσία από το 2017 έως το 2020 εντόπισαν έξι διαφορετικούς τύπους αυγών, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο ότι διαφορετικά είδη τιτανόσαυρων επέστρεφαν στο ίδιο σημείο για να γεννήσουν.

Ένα πυκνοκατοικημένο «εκκολαπτήριο» γιγάντων

Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί: 92 φωλιές και 256 αυγά σε μια σχετικά περιορισμένη έκταση. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, το τοπίο εκείνη την εποχή θα ήταν γεμάτο φωλιές, δημιουργώντας πιθανότατα μια χαοτική εικόνα. Το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς αυτά τα τεράστια ζώα κινούνταν χωρίς να καταστρέφουν τα ίδια τους τα αυγά.

Η πυκνή διάταξη των φωλιών οδηγεί τους επιστήμονες στο συμπέρασμα ότι η περιοχή χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα για ωοτοκία. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν όλες οι φωλιές δημιουργήθηκαν την ίδια χρονική περίοδο ή σε διαφορετικές φάσεις μέσα στον χρόνο.

Το γεγονός ότι εντοπίστηκαν έξι διαφορετικοί τύποι αυγών προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς υποδηλώνει συνύπαρξη πολλών ειδών στον ίδιο χώρο – κάτι που σπάνια καταγράφεται τόσο καθαρά στο απολιθωμένο αρχείο.

Καμία ένδειξη γονικής φροντίδας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και αυτό που δεν βρέθηκε: δεν εντοπίστηκαν οστά ενηλίκων δεινοσαύρων ούτε απολιθώματα νεοσσών. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι τιτανόσαυροι γεννούσαν τα αυγά τους και στη συνέχεια εγκατέλειπαν τη φωλιά.

Σε αντίθεση με άλλους δεινοσαύρους, όπως ορισμένα σαρκοφάγα είδη στα οποία έχουν βρεθεί απολιθώματα ενηλίκων πάνω σε φωλιές, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι σαυρόποδοι φρόντιζαν τα μικρά τους. Η αναπαραγωγική τους στρατηγική φαίνεται πως βασιζόταν στην ποσότητα και όχι στην προστασία.

Τα αυγά πιθανότατα θάβονταν σε ρηχούς λάκκους και καλύπτονταν με άμμο ή ιζήματα, με τη θερμότητα του ήλιου και του εδάφους να αναλαμβάνει την επώαση – μια πρακτική που θυμίζει σύγχρονα ερπετά.

Ένα εύρημα που αλλάζει όσα γνωρίζουμε

Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζει ένα σπάνιο φαινόμενο: ένα αυγό μέσα σε άλλο αυγό, γνωστό ως ovum-in-ovo. Πρόκειται για κάτι που έχει παρατηρηθεί σε πτηνά, αλλά ποτέ μέχρι σήμερα σε δεινόσαυρους.

Η ανακάλυψη αυτή υποδηλώνει ότι οι τιτανόσαυροι ίσως διέθεταν αναπαραγωγικό σύστημα παρόμοιο με των πτηνών, γεννώντας τα αυγά διαδοχικά και όχι όλα μαζί, όπως συμβαίνει στους κροκόδειλους.

Την ίδια στιγμή, άλλα χαρακτηριστικά, όπως η ακανόνιστη διάταξη των αυγών και το πιθανό βαλτώδες περιβάλλον, παραπέμπουν περισσότερο σε συμπεριφορά ερπετών. Οι τιτανόσαυροι φαίνεται πως βρίσκονταν κάπου ενδιάμεσα, συνδυάζοντας στοιχεία και από τις δύο ομάδες.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι ανακαλύψεις τέτοιου μεγέθους εξακολουθούν να προκαλούν έκπληξη και να ανατρέπουν δεδομένα για τη ζωή των δεινοσαύρων, αποδεικνύοντας πως πολλά από τα μυστικά τους παραμένουν ακόμη θαμμένα στο έδαφος.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:06ΕΛΛΑΔΑ

Ένας ανήλικος τραυματίας σε τροχαίο στην Καστοριά

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Το Πακιστάν διεκδικεί τον ρόλο του «ενήλικα στο δωμάτιο» - Πώς έγινε ο νέος παγκόσμιος ειρηνοποιός και τι ελπίζει να κερδίσει

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Πού να παίξω Καζίνο Online το 2026: Ο απόλυτος οδηγός ασφάλειας και αξιοπιστίας

14:45ΚΟΣΜΟΣ

Leonidas: Το μυστικό όπλο μικροκυμάτων των ΗΠΑ που «τηγανίζει» drones οπτικών ινών

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Νέα κατάληψη δεξαμενόπλοιου στον Ινδο-Ειρηνικό ωκεανό από τον αμερικανικό στρατό - Δείτε βίντεο

14:43LIFESTYLE

Σύγκρουση: Στα γυρίσματα της νέας σειράς του MEGA

14:43ANNOUNCEMENTS

To αναλυτικό πρόγραμμα για το Athens Digital Arts Festival είναι εδώ!

14:42ΕΛΛΑΔΑ

«Καμπανάκι» Σαρηγιάννη για την φωτιά στη Νεοχωρούδα: «Προσοχή στο πλύσιμο των αυλών - Δημιουργούνται τοξικές ενώσεις»

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Στα 48 τα κρούσματα αφθώδους πυρετού

14:38ANNOUNCEMENTS

O Γιάννης Κότσιρας στο Θέατρο Δάσους την Πέμπτη 11 Ιουνίου

14:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για καλοκαίρι - Όλες οι ημερομηνίες

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το Ιράν έχει παραβιάσει την εκεχειρία πολλές φορές

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στο Λέπρεο Ηλείας - Επιχειρεί και αεροσκάφος

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν οι δημοτικοί υπάλληλοι

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρός 47χρονος κυβερνήτης αλιευτικού σκάφους στην Ιχθυόσκαλα

14:21ANNOUNCEMENTS

INNERFEST by Innersense Productions -12 ,13 και 14 Ιουνίου 2026 @ PLEX και @ ΠΛΥΦΑ

14:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Βαρύ το κλίμα για Μπενίτεθ και Κορόνα

14:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ορκίστηκε ο Αθανάσιος Καββαδάς ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Παρόντες Τασούλας και Μητσοτάκης

14:08ANNOUNCEMENTS

Όλα κερασμένα στο Fuzz Club από τον Μάκη που κέρδισε το Eurojackpot - Βίντεο

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη να μην επηρεάζεται από τη Ρωσία, την Τουρκία ή την Κίνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:21ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών 31χρονη γυναίκα - Η σύνδεσή της με τη Μυρτώ και τον 23χρονο

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για πρώτη φορά μιλά ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς - Τι έγινε πραγματικά στο δωμάτιο «10»

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτρα στήριξης €700-800 εκατ. ανακοινώνει ο Μητσοτάκης: Στο επίκεντρο όσοι πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει τελείως το σκηνικό - «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες

12:43ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Τον γύρισα και είδα το αίμα να τρέχει ποτάμι» - Η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας του 11χρονου Μάριου που δέχθηκε «αδέσποτη» σφαίρα στο Μενίδι

13:55ΚΟΣΜΟΣ

«Υπήρχαν, πλήρης συναίσθηση της σοβαρότητας της στιγμής, ένταση, αλλά όχι σύγχυση»: Έλληνας πλοίαρχος περιγράφει πώς πέρασε το πλοίο του από τα Στενά του Ορμούζ

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Aίγυπτος: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σπάνιο πάπυρο της Ιλιάδας μέσα σε μούμια 1600 ετών

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στο Λέπρεο Ηλείας - Επιχειρεί και αεροσκάφος

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

11:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Μεγάλο ποσοστό υπερ των πρόωρων εκλογών - Σταθερή πρωτιά ΝΔ και πρώτη καταγραφή για το κόμμα Καρυστιανού

11:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζει ο «χάρτης» της φοροδιαφυγής: Σχεδόν 1 στις 3 επιχειρήσεις με παραβάσεις - Ποιοι είναι οι νέοι «πρωταθλητές»

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αρκετή ηλιοφάνεια η Τρίτη – Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από Τετάρτη

13:54ΕΥ ΖΗΝ

Ο τρόπος που παίζει ένα παιδί στην ηλικία των 2 ετών δείχνει πόσο δραστήριο θα είναι στα 12

14:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Βαρύ το κλίμα για Μπενίτεθ και Κορόνα

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε τσίρκο: Τίγρης ξέφυγε από το κλουβί και πήδηξε στο κοινό - Βίντεο που κόβει την ανάσα

12:50LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Η ανάρτησή της «έκλεψε» τις εντυπώσεις - «Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει»

14:42ΕΛΛΑΔΑ

«Καμπανάκι» Σαρηγιάννη για την φωτιά στη Νεοχωρούδα: «Προσοχή στο πλύσιμο των αυλών - Δημιουργούνται τοξικές ενώσεις»

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: «Κομφούζιο» και ταλαιπωρία με τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Τι απαντά ο δήμαρχος στο Newsbomb.gr

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Έβαλαν στην τσέπη» εκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν για drones - Αγόραζαν ακριβά ρούχα και αρώματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ