Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

Σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται ελληνικές πηγές, το Παρίσι έχει διερευνήσει μια πιθανή συμφωνία

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Εν αναμονή της επίσκεψης Μαρκόν στην Αθήνα την προσεχή Παρασκευή, πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας υποστηρίζουν ότι η Γαλλία εντείνει τη διπλωματική πίεση προς την Ελλάδα προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο μεταφοράς μέρους του στόλου μαχητικών αεροσκαφών Mirage 2000-5 και Mirage 2000 στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται ελληνικές πηγές, το Παρίσι έχει διερευνήσει μια πιθανή συμφωνία, βάσει της οποίας η Αθήνα θα μπορούσε να λάβει επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη Rafale σε μειωμένη τιμή, εφόσον συμφωνήσει να παραδώσει ορισμένα από τα αεροσκάφη Mirage που διαθέτει. Η πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών των ευρωπαίων εταίρων για την ενίσχυση των αεροπορικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου.

Ωστόσο, οι Έλληνες αξιωματούχοι έχουν δείξει μέχρι στιγμής απροθυμία να προχωρήσουν με την ιδέα, επικαλούμενοι εσωτερικές πολιτικές εκτιμήσεις, ανησυχίες για την περιφερειακή ασφάλεια και οικονομικούς παράγοντες.

Η Αθήνα εξετάζει επίσης το μέλλον του στόλου Mirage, συμπεριλαμβανομένων των συμβολαίων συντήρησης που αναμένεται να λήξουν γύρω στο 2027, ενώ συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με το Παρίσι σχετικά με πιθανή αμυντική συνεργασία και σχέδια εκσυγχρονισμού της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Blacksword Barracuda: Τα υποβρύχια που προτείνει η Γαλλία στην Ελλάδα

Στο μεταξύ η Naval Group φέρεται να κατέθεσε την επίσημη πρότασή της για τα υποβρύχια Blacksword Barracuda, στοχεύοντας στην αντικατάσταση των παλαιών ελληνικών υποβρυχίων Type 209 που μετρούν ήδη μισό αιώνα ζωής. Σύμφωνα με τον David Pinot, Διευθυντή της εταιρείας στην Ελλάδα, η σχεδίαση που προέρχεται από την οικογένεια Barracuda ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις επιχειρησιακές και τεχνικές απαιτήσεις της Αθήνας. Το Blacksword Barracuda αποτελεί τη συμβατική έκδοση του πυρηνοκίνητου Suffren, προσφέροντας stealth ικανότητα και ισχύ πυρός.

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

