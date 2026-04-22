Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών αφιερωμένη στον Γιάννη Αρτόπουλο

Στις 24 Μαΐου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, το Σωματείο Τεχνικών Απασχολούμενων σε Ζωντανές Οπτικοακουστικές Εκδηλώσεις (Σ.Τ.Α.Ζ.Ο.Ε.) και το Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου (Σ.Ε.Τ.Θ.), μαζί με όλη την οικογένεια του ελληνικού τραγουδιού, διοργανώνουν συναυλία για να τιμήσουν την μνήμη του Γιάννη Αρτόπουλου.

Ο τεχνικός ήχου έχασε τη ζωή του το καλοκαίρι του 2025, στον δρόμο εν ώρα εργασίας, πηγαίνοντας από την μια συναυλία στην άλλη, ακολουθώντας το

ασφυκτικό πρόγραμμα της περσινής καλοκαιρινής συναυλιακής σεζόν.

Πίσω από μια μεγάλη παραγωγή, υπάρχουν εκατοντάδες εργαζόμενοι που συντελούν στην πραγματοποίηση της. Ο Γιάννης Αρτόπουλος ήταν ένας από αυτούς, που λόγω των συνθηκών εργασίας και της έλλειψης ξεκούρασης δεν θα γυρίσει πίσω στην οικογένεια του. Θα είμαστε όλοι μαζί στην Τεχνόπολη, στις 24 Μαΐου, για να είναι ο

τελευταίος!

Στη σκηνή θα εμφανιστούν οι (όχι σειρά εμφάνισης):

Μελίνα Ασλανίδου

Μυρτώ Βασιλείου

Φωτεινή Δάρρα

Δραμαμίνη

Μαρία Κηλαηδόνη

Δημήτρης Μυστακίδης

Γιώτα Νέγκα

Γιώργος Νταλάρας

Απόστολος Ρίζος

Το Σφάλμα

Ελένη Τσαλιγοπούλου

Τσοπάνα Rave

Υπόγεια Ρεύματα

Locomondo

Sadahzinia

Σκοπός της συναυλίας είναι πάνω από όλα να στηρίξουμε την οικογένεια του Γιάννη Αρτόπουλου και να αναδείξουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας, των ανθρώπινων συνθηκών εργασίας, της υποκαταγραφής των εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων και του επαγγελματισμού των εργαζόμενων όλων των ειδικοτήτων στο Θέαμα Ακρόαμα. Κάθε συναυλία και κάθε παραγωγή θεάματος προϋποθέτει σεβασμό, επαγγελματισμό και ασφάλεια για όλους τους συμμετέχοντες, τεχνικούς, καλλιτέχνες και κοινό.

Οι συνεργάτες του Γιάννη ενώνουν τις φωνές τους με τους θεατές σε μια βραδιά αλληλεγγύης και μνήμης, ως ένδειξη τιμής για έναν άνθρωπο και συνάδελφο που χάθηκε στον δρόμο της δουλειάς του και ως μια υπενθύμιση για όλους μας ότι η ασφάλεια και η ανθρώπινη υπόσταση στον χώρο εργασίας είναι μη διαπραγματεύσιμες αξίες.

Κανείς δεν είναι μόνος του, κανείς δεν πρέπει να ρισκάρει τη ζωή του κάθε μέρα στην εργασία του.

Σας περιμένουμε όλους και όλες, να είστε εκεί!

Τιμή εισιτηρίου: 15€

Πληροφορίες προπώλησης: more.com

Γλάδστωνος 10 6 ος όροφος, καθημερινά 10:00 -14:00