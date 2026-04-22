Νέο ψηφιακό οικοσύστημα πληροφόρησης για τις υπηρεσίες της «Τειρεσίας» προς επιχειρήσεις

Η πλατφόρμα βοηθά τις επιχειρήσεις στη γρήγορη και αξιόπιστη λήψη αποφάσεων, μειώνοντας τον πιστωτικό κίνδυνο και προάγοντας τη διαφάνεια των συναλλαγών

Newsbomb

UNSPLASH.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η «Τειρεσίας» λανσάρει το Tiresias4Business, ένα ψηφιακό οικοσύστημα αποκλειστικά για εταιρικούς χρήστες που προσφέρει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις υπηρεσίες Β2Β της εταιρείας.
  • Η πλατφόρμα βοηθά τις επιχειρήσεις στη γρήγορη και αξιόπιστη λήψη αποφάσεων, μειώνοντας τον πιστωτικό κίνδυνο και προάγοντας τη διαφάνεια των συναλλαγών.
  • Το business.tiresias.gr προσφέρει αναλυτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες ΤΣΕΚ, τις λύσεις API και τα πακέτα υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων.
  • Το Tiresias4Business παρέχει εργαλεία ελέγχου φερεγγυότητας, παρακολούθησης οικονομικής συμπεριφοράς και διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, όπως ο δείκτης TSEK Business Index.
  • Η πλατφόρμα υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην προσαρμογή και ανάπτυξή τους σε ένα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον μέσω εξειδικευμένων και εξατομικευμένων λύσεων.
Snapshot powered by AI

Η «Τειρεσίας» παρουσιάζει το Tiresias4Business, ένα νέο, σύγχρονο και δυναμικό ψηφιακό οικοσύστημα, σχεδιασμένο αποκλειστικά για εταιρικούς χρήστες.

Το Tiresias4Business αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σημείο ενημέρωσης για τη γκάμα των υπηρεσιών και εργαλείων Β2Β της Τειρεσίας. Σε ένα οικονομικό περιβάλλον όπου οι σωστές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται γρήγορα και αποτελεσματικά, η Τειρεσίας υποστηρίζει με αξιοπιστία τις επιχειρήσεις στη λήψη αποφάσεων ενώ παράλληλα συμβάλει στη μείωση του πιστωτικού κινδύνου, στη διαφάνεια των συναλλαγών και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι επισκέπτες της νέας ιστοσελίδας business.tiresias.gr, με εύκολη και σύγχρονη πλοήγηση, έχουν τη δυνατότητα να:

  • Ενημερωθούν αναλυτικά για τις υπηρεσίες της πλατφόρμας ΤΣΕΚ, τις λύσεις API και τα ευέλικτα πακέτα υπηρεσιών της Τειρεσίας για επιχειρήσεις
  • Αποκτήσουν σαφή εικόνα για το πως μπορούν να αξιοποιήσουν τις παρεχόμενες πληροφορίες κάθε υπηρεσίας
  • Κατανοήσουν τα οφέλη κάθε λύσης για τη δική τους επιχείρηση
  • Επιλέξουν λύσεις που ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες τους

Μέσω του Tiresias4Business παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση για το ευρύ φάσμα υπηρεσιών της «Τειρεσίας» που υποστηρίζουν την καθημερινή λειτουργία οργανισμών, όπως:

  • Έλεγχο φερεγγυότητας και αξιόπιστη πληροφόρηση για πελάτες και συνεργάτες, νομικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  • Παρακολούθηση μεταβολών οικονομικής συμπεριφοράς
  • Εργαλεία διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, όπως ο δείκτης πιθανότητας αθέτησης της Τειρεσίας ή άλλως το, TSEK Business Index (TSEK BI) μιας εταιρείας.
  • Πρόσβαση σε εξειδικευμένες και εξατομικευμένες λύσεις

«Η δημιουργία του Tiresias4Business αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη στρατηγική της Τειρεσίας να επενδύει διαρκώς στην καινοτομία και να υποστηρίζει τον επιχειρηματικό κόσμο στην κατανόηση και επιλογή υπηρεσιών που δίνουν πραγματική αξία στην ελληνική αγορά. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η Τειρεσίας δημιουργεί λύσεις που βοηθούν τους οργανισμούς να προσαρμόζονται, να αναπτύσσονται και να προχωρούν μπροστά με σιγουριά», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Τειρεσίας», Ηλίας Ξηρουχάκης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Νέο ψηφιακό οικοσύστημα πληροφόρησης για τις υπηρεσίες της «Τειρεσίας» προς επιχειρήσεις

