Εορτολόγιο 22 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Νέαρχος, Νιάρχος

Ναθαναήλ, Ναθάνης, Ναθαναήλος, Ναθαναήλης, Ναθαναηλία, Ναθανηλία

Όσιος Θεόδωρος ο Συκεώτης επίσκοπος Αναστασιουπόλεως

Ο Άγιος Θεόδωρος ο Συκεώτης έζησε στα τέλη του 6ου και τις αρχές του 7ου αιώνα. Καταγόταν από το χωριό Συκεοί της Γαλατίας της Μικράς Ασίας, από το οποίο πήρε το προσωνύμιο «Συκεώτης».

Η μητέρα του Μαρία ήταν πρώην πόρνη, η οποία αφιερώθηκε στην ανατροφή του παιδιού της. Ο πατέρας του ονομαζόταν Κοσμάς και ήταν βασιλικός ταχυδρόμος. Ο Κοσμάς εγκατέλειψε όμως την έγκυο Μαρία.

Ο Θεόδωρος εκάρη μοναχός στη Μονή Χοτζεβά της Παλαιστίνης και μόνασε σε διάφορες μονές τόσο της Παλαιστίνης όσο και της χριστιανικής Ανατολής. Κλήθηκε μάλιστα από τον Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη στην Πόλη για να ευλογήσει και να κηρύξει. Όμως επειδή η φήμη του μεγάλωνε και δεν ήθελε να του αποδίδονται τιμές, επέστρεψε στο μοναστήρι του. Επίσης, διετέλεσε επίσκοπος Αναστασιουπόλεως.

Ο Όσιος Θεόδωρος κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 613 μ.Χ.

Απολυτίκιον

Ἦχος πλ. α'. Τὸν συνάναρχον Λόγον

Ἐκ σπάργανων ἐπλήσθης τῆς θείας χάριτος, καὶ τῷ Θεῷ ἀνετέθης ὡς Σαμουὴλ ὁ κλεινός, τὴν ὑπέρτιμον στολὴν Πάτερ κληρούμενος, ὅθεν θαυμάτων αὐτουργός, καὶ Χριστοῦ μυσταγωγός, Θεόδωρε ἀνεδείχθης, θεοδωρήτως ἐκλάμπων, τᾶς ψυχοτρόφους δωρεᾶς τοὶς πιστοίς.