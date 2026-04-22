Η Μαντόνα προσφέρει αμοιβή σε όποιον επιστρέψει τα κοστούμια της που «εξαφανίστηκαν» στο Coachella

Η Μαντόνα προσφέρει αμοιβή για την επιστροφή του outfit που φόρεσε στη σκηνή στο Coachella 2026 το περασμένο Σαββατοκύριακο, αφού αρκετά από τα vintage κοστούμια της εξαφανίστηκαν μετά το φεστιβάλ.

«Αυτά δεν είναι απλώς ρούχα, είναι μέρος της ιστορίας μου», έγραψε η «Βασίλισσα της Ποπ» στο Instagram.

Ανάμεσά τους ήταν το μωβ σακάκι, ο κορσές και το φόρεμα που φόρεσε κατά τη διάρκεια της απρόσμενης guest εμφάνισής της με τη Sabrina Carpenter.

«Ελπίζω και προσεύχομαι ότι κάποιος καλόκαρδος άνθρωπος θα βρει αυτά τα αντικείμενα και θα επικοινωνήσει με την ομάδα μου», έγραψε η Madonna, προσθέτοντας ότι «προσφέρει αμοιβή για την ασφαλή επιστροφή τους».

Τα outfits είναι ιδιαίτερα ξεχωριστά για την τραγουδίστρια, καθώς φορούσε τις ίδιες μπότες, τον κορσέ και το σακάκι και κατά την εμφάνισή της στο Coachella πριν από 20 χρόνια.

«Είναι σαν μια στιγμή που κλείνει τον κύκλο, πολύ σημαντική για μένα», είπε στο κοινό, ενώ η ενθουσιασμένη Carpenter την κοιτούσε.

Αρκετά ακόμη αντικείμενα από το προσωπικό αρχείο της Madonna «από την ίδια εποχή» έχουν επίσης εξαφανιστεί, όπως έγραψε.

Σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία της Καλιφόρνιας ανέφερε ότι τα ρούχα και τα κοσμήματα εθεάθησαν για τελευταία φορά «σε ένα γκολφ καρτ» στον χώρο του φεστιβάλ στις 01:30 τοπική ώρα το Σάββατο. Πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι οι τσάντες κλάπηκαν σκόπιμα», αλλά ενδέχεται να έπεσαν από το όχημα κατά τη μεταφορά τους προς ένα λεωφορείο.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, η Madonna και η Carpenter τραγούδησαν σε ντουέτο τα τραγούδια «Vogue» και «Like a Prayer».

Η Madonna παρουσίασε επίσης ένα τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ της «Confessions II», συνέχεια του άλμπουμ του 2005 «Confessions on a Dance Floor», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούλιο.

Διαβάστε επίσης