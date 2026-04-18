Coachella 2026: Η ιστορική επιστροφή της Madonna – Εμφάνιση «έκπληξη» με τη Sabrina Carpenter

Η Παρασκευή στο Coachella μετατράπηκε σε μια ιστορική στιγμή για την pop κουλτούρα, όταν η Madonna πραγματοποίησε μια εμφάνιση-έκπληξη κατά τη διάρκεια του set της Sabrina Carpenter. Η 67χρονη star, η οποία βρίσκεται στην τελική ευθεία για την κυκλοφορία του νέου της δίσκου, ανέβηκε στη σκηνή προκαλώντας παραλήρημα στο κοινό.

Ένα «Full Circle» Moment

Η εμφάνιση έρχεται ακριβώς δύο δεκαετίες μετά το ιστορικό headlining set της Madonna στο ίδιο φεστιβάλ το 2006. Η ίδια, φανερά συγκινημένη, δήλωσε στο πλήθος:

«Πριν από 20 χρόνια ακριβώς, εμφανίστηκα στο Coachella. Ήταν η πρώτη φορά που παρουσίαζα το "Confessions on a Dance Floor" στην Αμερική. Είναι μια στιγμή που κλείνει έναν κύκλο, κάτι πολύ σημαντικό για μένα».

Vogue, Like A Prayer και νέο υλικό

Η σκηνική παρουσία της Madonna ήταν, όπως πάντα, καθηλωτική. Φορώντας ένα εκρηκτικό μοβ κορσέ, ασορτί lavender γάντια και over-the-knee μπότες, η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή την ώρα που ακούγονταν οι πρώτες νότες του "Vogue".

Οι δύο καλλιτέχνιδες παρουσίασαν ένα medley των μεγάλων επιτυχιών της Madonna, ενώ ερμήνευσαν και ένα νέο, up-tempo κομμάτι, δίνοντας μια πρόγευση από το τι πρόκειται να ακολουθήσουμε. Η κορύφωση ήρθε με το "Like A Prayer", το οποίο τραγούδησαν χέρι-χέρι, συνοδευόμενες από πολυμελή χορωδία.

Το μήνυμα για ενότητα και το «Confessions II»

Πέρα από το μουσικό μέρος, η Madonna άδραξε την ευκαιρία για να στείλει ένα μήνυμα ειρήνης και ενότητας: «Ας προσπαθήσουμε να τα πάμε καλά μεταξύ μας. Η μουσική είναι το μόνο μέρος όπου οι άνθρωποι αφήνουν στην άκρη τις διαφορές τους και απλώς περνούν καλά μαζί». Δεν έλειψε και το χιούμορ, με τη star να αστειεύεται πως είναι η πρώτη φορά που μοιράζεται τη σκηνή με κάποια... κοντύτερη από την ίδια.

Η εμφάνιση αυτή λειτούργησε ως η ιδανική προώθηση για το νέο της single "I Feel So Free", το οποίο κυκλοφόρησε την ίδια ημέρα. Το άλμπουμ «Confessions II» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου, σηματοδοτώντας τη μεγάλη της δισκογραφική επιστροφή.

Το εξώφυλλο του άλμπουμ "Confessions ll" της Madonna, που έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου AP

Η κυριαρχία της Sabrina Carpenter

Η Sabrina Carpenter, από την πλευρά της, επιβεβαίωσε το status της ως το νέο "it-girl" της pop. Εκτός από τη Madonna, η Carpenter φιλοξένησε στη σκηνή ονόματα όπως η Geena Davis και ο Terry Crews, ενώ εντυπωσίασε με τις ενδυματολογικές της επιλογές, παραπέμποντας στη θρυλική Ann-Margret από την ταινία "Viva Las Vegas".

Το set ολοκληρώθηκε με το παγκόσμιο smash-hit "Espresso", αφήνοντας το κοινό του Coachella με την αίσθηση ότι μόλις παρακολούθησε μια από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία του θεσμού.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

