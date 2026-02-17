Billy Steinberg: Πέθανε ο δημιουργός του «Like A Virgin» της Μαντόνα

Τραγουδοποιός μίας σειράς τεράστιων επιτυχιών όπως το True Colors της Cyndi Lauper και το So Emotional της Whitney Houston - Το 2011 μπήκε στο Songwriters Hall of Fame

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο δημιουργός τεράστιων επιτυχιών Μπίλι Στάινμπεργκ πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 75 ετών στο σπίτι του στο Μπρέντγουντ, νικημένος από τον καρκίνο, λίγες ημέρες πριν από το γενέθλιά του στις 26 Φεβρουαρίου.

Ο Μπίλι Στάινμπεργκ στη διάρκεια της καριέρας του στη μουσική βιομηχανία και μέσω της συνεργασίας του με τον Τομ Κέλι, δημιούργησε μια σειρά από επιπλέον επιτυχίες όπως το True Colors της Σίντι Λόπερ και το So Emotional της Γουίτνεϊ Χιούστον.

Τόσο ο Στάινμπεργκ όσο και ο Κέλι μπήκαν στο Songwriters Hall of Fame το 2011.

Γεννήθηκε το 1950 και πέρασε τα περισσότερα από τα παιδικά χρόνια του στο Φρέσνο της Καλιφόρνια πριν μετακομίσει αργότερα στο Παλμ Σπρινγκς.

Ο Στάινμπεργκ ξεκίνησε το ταξίδι του στη μουσική όταν σχημάτισε το συγκρότημα που ονομαζόταν Billy Thermal που είχε υπογράψει με την Planet Records.

Ένα από τα κομμάτια τους How Do I Make You? διασκευάστηκε από τη Linda Ronstadt, το οποίο συμπεριέλαβε επίσης στο άλμπουμ της Mad Love του 1980.

Η συνεργασία του Στάινμπεργκ με τον συνάδελφό του τραγουδοποιό Κέλι ξεκίνησε το 1981 και το ζευγάρι κατέληξε να γράψει το Like A Virgin, το οποίο θα ηχογραφούσε η Madonna.

Το τραγούδι βρίσκεται στο ομώνυμο άλμπουμ της του 1984 και ανέβηκε στην πρώτη θέση σε διάφορα charts, συμπεριλαμβανομένου του αμερικανικού Billboard Hot 100.

like-a-virgin.jpg

Οι στίχοι του Like A Virgin

Ο Στάινμπεργκ είχε μιλήσει για το πώς προέκυψαν οι στίχοι του Like A Virgin, σε συνέντευξή του στο Songwriting Magazine.

«Έτσι, εκείνη την εποχή, είχα μια νέα κοπέλα και πρόσφατα είχα απεγκλωβιστεί από μια πολύ δύσκολη σχέση», θυμάται.

Πρόσθεσε ότι «ο τίτλος βγήκε πραγματικά» από στίχους όπως «λαμπερό και νέο»

Ο Στάινμπεργκ εξήγησε: «Λαμπερό και νέο, σαν παρθένα, δεν ξέρω, μόλις ξεπρόβαλε. Οπότε σκέφτηκα επίσης μόλις το έγραψα αυτό, «Ουάου, αυτός είναι ένας ωραίος στίχος τραγουδιού».

Μοιράστηκε επίσης ότι «πάντα έγραφα τους στίχους των τραγουδιών μου σε ένα είδος ροής συνείδησης.

«Ξέρω ότι μερικοί άνθρωποι αναζητούν τίτλους σε άρθρα εφημερίδων ή ξεκινούν ένα τραγούδι με τον τίτλο, δεν είμαι πραγματικά έτσι».

Ο αείμνηστος τραγουδοποιός πρόσθεσε: «Απλώς βγάζω το στυλό μου και το χαρτί μου και αρχίζω να γράφω. Μερικές φορές βγαίνει σαν ποίημα και μερικές φορές βγαίνει σαν τραγούδι...»

Τόσο ο Στάινμπεργκ όσο και ο Κέλι θα συνέχιζαν να δουλεύουν μαζί σε άλλα τραγούδια, όπως το True Colors (1986) της Cyndi Lauper.

Η τραγουδίστρια ηχογράφησε άλλα κομμάτια από το δίδυμο, συμπεριλαμβανομένων των I Drove All Night και Unconditional Love.

Οι Στάινμπεργκ και Κέλι ήταν πίσω από άλλες επιτυχίες όπως το Eternal Flame των Bangles, το Alone by Heart, το Spirit Of Love της Laura Branigan και το Look Me In The Heart της Tina Turner.

Και όταν ο Κέλι αποσύρθηκε από τη βιομηχανία τη δεκαετία του '90, ο Στάινμπεργκ συνέχισε να συνεργάζεται με καλλιτέχνες όπως η Celine Dion και η Mel C.

Αργότερα είχε μια συνεργασία με τον παραγωγό Josh Alexander και το ζευγάρι έγραψε το All About Us (2005) για το ρωσικό ποπ ντουέτο t.A.T.u.

Άλλα κομμάτια από τους Steinberg και Alexander είναι το Too Little Too Late (2006) του JoJo καθώς και το Over It (2007) της Katharine McPhee.

Έγραψε επίσης τραγούδια για τους αστέρες των καναλιών της Disney, Ashley Tisdale και Demi Lovato. Έγραψε στίχους για τη μελωδία του Tisdale How Do You Love Someone; και το κομμάτι του Lovato Give Your Heart A Break.

Ο Στάινμπεργκ είχε με τη σύζυγό του δύο γιους, τον Μαξ και τον Έζρα, ο οποίος ακολούθησε τα χνάρια του στη μουσική βιομηχανία.

