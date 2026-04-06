Μαντόνα: Αναβιώνει το «Like A Virgin» στη Βενετία 40 χρόνια μετά

Μια εμφάνιση που ήδη γίνεται viral πραγματοποίησαν η Μαντόνα και η ηθοποιός Τζούλια Γκάρνερ, αναβιώνοντας μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές από το videoclip του Like a Virgin, 40 χρόνια μετά την επίσημη κυκλοφορία του βίντεο κλιπ.

Ένα δυνατό throwback στο 1984

Η σκηνή, που γυρίστηκε στη ρομαντική Βενετία, αποτελεί ξεκάθαρο φόρο τιμής στο αυθεντικό βίντεο της δεκαετίας του ’80. Η αισθητική και η ατμόσφαιρα θύμισαν στους φαν γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα της pop κουλτούρας.

Η χημεία που «προδίδει» το επόμενο βήμα

Πέρα από το νοσταλγικό στοιχείο, η κοινή εμφάνιση ανέδειξε τη δυνατή σύνδεση μεταξύ των δύο γυναικών.

https://www.instagram.com/reel/DOJIWhHCJC_/

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η Τζούλια Γκάρνερ έχει επιλεγεί για να υποδυθεί τη Μαντόνα στην επερχόμενη βιογραφική ταινία για την ποπ σταρ.

Παρότι το project δεν έχει ακόμη επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, το ενδιαφέρον του κοινού μεγαλώνει διαρκώς. Οι θαυμαστές περιμένουν περισσότερες λεπτομέρειες για την ταινία που φιλοδοξεί να αποτυπώσει τη ζωή και την καριέρα της «Βασίλισσας της Ποπ».

Διαβάστε επίσης