Η Μαντόνα επέστρεψε στο Coachella μετά από 20 χρόνια δίπλα στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Η Μαντόνα είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και χθες έκανε μια εντυπωσιακή επιστροφή στο Coachella μετά από δύο δεκαετίες.

Η 67χρονη «Βασίλισσα της Ποπ» εμφανίστηκε απρόσμενα στη σκηνή κατά τη διάρκεια της headline εμφάνισης της Σαμπρίνα Κάρπεντερ, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό και επιβεβαιώνοντας τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει τις προηγούμενες ημέρες.

Οι δύο καλλιτέχνιδες μοιράστηκαν τη σκηνή και ερμήνευσαν μεγάλες επιτυχίες όπως το «Vogue» και το «Like A Prayer», ενώ παρουσίασαν και νέο υλικό από το επερχόμενο άλμπουμ της Μαντόνα, «Confessions II», που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούλιο και αποτελεί συνέχεια του ιστορικού δίσκου του 2005.

Η ίδια η Μαντόνα, εμφανώς συγκινημένη, δήλωσε πως η επιστροφή της στο φεστιβάλ «μοιάζει σαν να κλείνει ένας κύκλος», θυμίζοντας την πρώτη της εμφάνιση στο Coachella πριν από 20 χρόνια.

