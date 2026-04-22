Δολοφονία στους Αμπελόκηπους: «Ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά μου, ήμουν εν βρασμώ», είπε ο δράστης

Snapshot Η σορός της γυναίκας βρέθηκε μετά από περίπου μία εβδομάδα κρυμμένη στο πατάρι του διαμερίσματος.

Ο κατηγορούμενος αρχικά απέδωσε το έγκλημα σε ζήλια, ενώ στο δικαστήριο υποστήριξε ότι ενήργησε εν βρασμώ και χωρίς προμελέτη.

Η μητέρα του θύματος κατέθεσε ότι ο δράστης προσποιούνταν τον ανήσυχο σύζυγο και ότι η κόρη της αντιμετώπιζε δυσκολίες στην καθημερινότητά της.

Η δίκη συνεχίζεται στις 26 Μαΐου.

Στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών επανέρχεται η υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 32χρονης μητέρας, που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη τον Νοέμβριο του 2024 στους Αμπελόκηπους. Κατηγορούμενος είναι ο 39χρονος σύζυγός της, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι της επιτέθηκε με σφυρί και στη συνέχεια την έπνιξε χρησιμοποιώντας καλώδιο, μέσα στο σπίτι όπου διέμενε η οικογένεια.

Η σορός της γυναίκας, με την οποία ο κατηγορούμενος είχε αποκτήσει δύο παιδιά, εντοπίστηκε περίπου μία εβδομάδα μετά το έγκλημα, κρυμμένη στο πατάρι του διαμερίσματος. Στο διάστημα αυτό, ο ίδιος φέρεται να προσποιούνταν τον ανήσυχο σύζυγο, δηλώνοντας πως η γυναίκα του είχε εξαφανιστεί και υποστηρίζοντας ότι του έστελνε μηνύματα, σύμφωνα με τα οποία είχε φύγει στο εξωτερικό.

Κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ο 39χρονος είχε αποδώσει την πράξη του σε ζήλια. Ωστόσο, σήμερα στο δικαστήριο διαφοροποίησε τη στάση του, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε εν βρασμώ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αρνούμαι την κατηγορία όπως είναι. Ήμουν σε βρασμό, δεν ήμουν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση όπως λέει το κατηγορητήριο, δεν υπήρχε προμελέτη. Όλα έγιναν εκείνη τη στιγμή». Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη λέγοντας: «Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από τα παιδιά μου που τους στέρησα τη μάνα τους και ένα μεγάλο συγγνώμη από την οικογένειά της».

Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση της μητέρας του θύματος, η οποία έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Περιέγραψε τη συμπεριφορά του κατηγορουμένου μετά το έγκλημα, λέγοντας: «Με είχε πάρει τηλέφωνο και προσποιούνταν ότι ανησυχεί για την κόρη μου. Μου είπε ότι πήρε τη βαλίτσα και έφυγε». Όπως ανέφερε, στην αρχή πίστεψε ότι η κόρη της ίσως είχε φύγει στο εξωτερικό: «Αναρωτήθηκα μήπως έφυγε για Αλβανία». Η ίδια αποκάλυψε επίσης πως η κόρη της αντιμετώπιζε δυσκολίες στην καθημερινότητά της: «Μου έλεγε ότι είναι στεναχωρημένη, ότι δουλεύει πολύ και κάνει τρεις δουλειές. Δεν περνούσε καλά στο σπίτι, αλλά δεν είχε πει ότι θα τον αφήσει». Σε μια στιγμή βαθιάς οδύνης, είπε: «Δεν θέλω να του κάνουν τίποτα, θέλω να μου φέρει την κόρη μου πίσω. Μπορεί;»

Από την πλευρά του κατηγορουμένου, ο αδελφός του κατέθεσε μια διαφορετική εικόνα, υποστηρίζοντας: «Ήταν πολύ καλός πατέρας, αγαπούσε τα παιδιά του και ήταν συνέχεια μαζί τους. Ήταν καλός σύζυγος και αδελφός. Ούτε στην Αλβανία είχε δημιουργήσει προβλήματα ούτε στην Ελλάδα».

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 26 Μαΐου.

Διαβάστε επίσης