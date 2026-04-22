Δολοφονία στους Αμπελόκηπους: «Ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά μου, ήμουν εν βρασμώ», είπε ο δράστης

Τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το μοιραίο βράδυ στο ισόγειο διαμέρισμα των Αμπελόκηπων τον Νοέμβρη του 2024 έδωσε ο 39χρονος, ο οποίος προφυλακίστηκε για τη δολοφονία με σφυρί της συζύγου του

Άγγελος Βουράκης

  • Η σορός της γυναίκας βρέθηκε μετά από περίπου μία εβδομάδα κρυμμένη στο πατάρι του διαμερίσματος.
  • Ο κατηγορούμενος αρχικά απέδωσε το έγκλημα σε ζήλια, ενώ στο δικαστήριο υποστήριξε ότι ενήργησε εν βρασμώ και χωρίς προμελέτη.
  • Η μητέρα του θύματος κατέθεσε ότι ο δράστης προσποιούνταν τον ανήσυχο σύζυγο και ότι η κόρη της αντιμετώπιζε δυσκολίες στην καθημερινότητά της.
  • Η δίκη συνεχίζεται στις 26 Μαΐου.
Στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών επανέρχεται η υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 32χρονης μητέρας, που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη τον Νοέμβριο του 2024 στους Αμπελόκηπους. Κατηγορούμενος είναι ο 39χρονος σύζυγός της, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι της επιτέθηκε με σφυρί και στη συνέχεια την έπνιξε χρησιμοποιώντας καλώδιο, μέσα στο σπίτι όπου διέμενε η οικογένεια.

Η σορός της γυναίκας, με την οποία ο κατηγορούμενος είχε αποκτήσει δύο παιδιά, εντοπίστηκε περίπου μία εβδομάδα μετά το έγκλημα, κρυμμένη στο πατάρι του διαμερίσματος. Στο διάστημα αυτό, ο ίδιος φέρεται να προσποιούνταν τον ανήσυχο σύζυγο, δηλώνοντας πως η γυναίκα του είχε εξαφανιστεί και υποστηρίζοντας ότι του έστελνε μηνύματα, σύμφωνα με τα οποία είχε φύγει στο εξωτερικό.

Κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ο 39χρονος είχε αποδώσει την πράξη του σε ζήλια. Ωστόσο, σήμερα στο δικαστήριο διαφοροποίησε τη στάση του, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε εν βρασμώ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αρνούμαι την κατηγορία όπως είναι. Ήμουν σε βρασμό, δεν ήμουν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση όπως λέει το κατηγορητήριο, δεν υπήρχε προμελέτη. Όλα έγιναν εκείνη τη στιγμή». Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη λέγοντας: «Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από τα παιδιά μου που τους στέρησα τη μάνα τους και ένα μεγάλο συγγνώμη από την οικογένειά της».

Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση της μητέρας του θύματος, η οποία έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Περιέγραψε τη συμπεριφορά του κατηγορουμένου μετά το έγκλημα, λέγοντας: «Με είχε πάρει τηλέφωνο και προσποιούνταν ότι ανησυχεί για την κόρη μου. Μου είπε ότι πήρε τη βαλίτσα και έφυγε». Όπως ανέφερε, στην αρχή πίστεψε ότι η κόρη της ίσως είχε φύγει στο εξωτερικό: «Αναρωτήθηκα μήπως έφυγε για Αλβανία». Η ίδια αποκάλυψε επίσης πως η κόρη της αντιμετώπιζε δυσκολίες στην καθημερινότητά της: «Μου έλεγε ότι είναι στεναχωρημένη, ότι δουλεύει πολύ και κάνει τρεις δουλειές. Δεν περνούσε καλά στο σπίτι, αλλά δεν είχε πει ότι θα τον αφήσει». Σε μια στιγμή βαθιάς οδύνης, είπε: «Δεν θέλω να του κάνουν τίποτα, θέλω να μου φέρει την κόρη μου πίσω. Μπορεί;»

Από την πλευρά του κατηγορουμένου, ο αδελφός του κατέθεσε μια διαφορετική εικόνα, υποστηρίζοντας: «Ήταν πολύ καλός πατέρας, αγαπούσε τα παιδιά του και ήταν συνέχεια μαζί τους. Ήταν καλός σύζυγος και αδελφός. Ούτε στην Αλβανία είχε δημιουργήσει προβλήματα ούτε στην Ελλάδα».

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 26 Μαΐου.

17:02LIFESTYLE

Η Μαντόνα προσφέρει αμοιβή σε όποιον επιστρέψει τα κοστούμια της που «εξαφανίστηκαν» στο Coachella

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, η Μυρτώ είχε OnlyFans», λέει ο 23χρονος

16:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: 25.000 ευρώ το όριο για άγαμους, €35.000 για έγγαμους+€5.000 για κάθε παιδί

16:43LIFESTYLE

Η Ντρου Μπάριμορ δηλώνει, στα 51 της, ότι το να γερνάς είναι ευλογία - «Θεραπεύω τον εσωτερικό μου κόσμο»

16:35LIFESTYLE

Τσουβέλας: «Μέναμε μεσοτοιχία με τον Βαγγέλη Ρωχάμη, είδαμε μαζί τον τελικό του 1987»

16:35ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Η ρήτρα συλλογικής άμυνας στο τραπέζι - Κρίσιμος σταθμός η σύνοδος κορυφής στη Λευκωσία

16:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Η μητροπολιτικότητα είναι το κλειδί για την ανάπτυξη»

16:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ήρθησαν οι ασυλίες των 13 βουλευτών της ΝΔ - Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

16:28ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν κάθεστε πολύ

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

16:20LIFESTYLE

«Καρφιά», αιχμές και κόντρες με άρωμα TV

16:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: «Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί αν η κρίση επιμείνει» - Αισιοδοξία για σύντομο τέλος πολέμου

16:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λιοσίων: Ελεύθερη η ιδιοκτήτρια και ο διαχειριστής του δικύκλου - Απολογούνται αύριο οδηγός και συνοδηγός

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Παρ’ ολίγον τραγωδία με σύγκρουση αεροσκαφών πάνω από το JFK – «Διορθώστε την πορεία άμεσα»

15:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

15:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η συγγνώμη Ράμα στον Μητσοτάκη για το oversized κουστούμι που φόρεσε στο Μαξίμου - Το είχε φορέσει και στη συνάντηση με την Μελόνι

15:49ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πότε ξεκινούν και πότε λήγουν τα μαθήματα - Αναλυτικό πρόγραμμα

15:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στέφανος Ληναίος: Ποιος ήταν ο σπουδαίος ηθοποιός και συγγραφέας

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στην Καλαμάτα - Επιχείρηση πλαστικών παραδόθηκε στις φλόγες - Διακοπή κυκλοφορίας

15:30ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπλάνο πέταξε χωρίς τους 192 επιβάτες του για έναν απίθανο λόγο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ήρθησαν οι ασυλίες των 13 βουλευτών της ΝΔ - Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

15:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: 60χρονος πέθανε από λεπτοσπείρωση - Εντοπίστηκαν άλλα δύο κρούσματα

14:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο Στέφανος Ληναίος σε ηλικία 98 ετών

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα μέτρα στήριξης: Ο Πιερρακάκης εξειδίκευσε το πακέτο για οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους, ενοίκια, επιδότηση στο diesel και λιπάσματα - Δείτε αναλυτικά

12:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Ελευθερίας Γιακουμάκη: Τα πρώτα ευρήματα από τις έρευνες των Αρχών

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να τις προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στην Καλαμάτα - Επιχείρηση πλαστικών παραδόθηκε στις φλόγες - Διακοπή κυκλοφορίας

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποια είναι η Ράνια που απειλούσε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς να σκοτώσει

15:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η συγγνώμη Ράμα στον Μητσοτάκη για το oversized κουστούμι που φόρεσε στο Μαξίμου - Το είχε φορέσει και στη συνάντηση με την Μελόνι

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ψέματα και αλήθειες για το δωμάτιο «10» - Τι έγινε το βράδυ που πέθανε η Μυρτώ

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, η Μυρτώ είχε OnlyFans», λέει ο 23χρονος

15:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στέφανος Ληναίος: Ποιος ήταν ο σπουδαίος ηθοποιός και συγγραφέας

16:35LIFESTYLE

Τσουβέλας: «Μέναμε μεσοτοιχία με τον Βαγγέλη Ρωχάμη, είδαμε μαζί τον τελικό του 1987»

10:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Tο ημερολόγιο του 40χρονου, οι απόπειρες αυτοκτονίας και οι κάμερες ασφαλείας

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης - πακέτο στήριξης €800 εκατ: Έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με €150 για κάθε παιδί, €300 σε χαμηλοσυνταξιούχους, διεύρυνση κριτηρίων για επιστροφή ενοικίου, επιδότηση σε diesel και λιπάσματα και τον Μάιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ