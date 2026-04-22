Μπάνον:  Οι Έλληνες υπερδύναμη στη ναυτιλία - Το παράδειγμα της Ελλάδας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

Την εκτίμηση ότι οι μεγάλες μάχες των επόμενων δεκαετιών θα δοθούν για τις θαλάσσιες διαδρομές και για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, εξέφρασε ο Steve Bannon, πρώην επικεφαλής Στρατηγικής στον Λευκό Οίκο επί πρώτης προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει τα «ανοιχτά» γεωπολιτικά, εμπορικά και διπλωματικά μέτωπα του Αμερικανικού προέδρου.

Σε συζήτηση που είχε διαδικτυακά στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με τον Matthew Boyle, επικεφαλής του γραφείου της Breitbart News Network στην Ουάσιγκτον, ο Bannon παραδέχθηκε ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός με την Κίνα για το ποιος θα ελέγχει τα λιμάνια, προσδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

«Οι Έλληνες είναι υπερδύναμη σ’ αυτό τον τομέα και πιστεύω εκτιμούν πολύ το θέμα της ελεύθερης ναυσιπλοΐας», σημείωσε μεταξύ άλλων, προτού αναφέρει ότι το αμερικανικό ναυτικό πάντα προστατεύει τη ναυσιπλοΐα. Είτε πρόκειται για την Ερυθρά Θάλασσα, είτε για την Ανταρκτική, είτε για τον Παναμά, είτε για τα Στενά του Ορμούζ, είτε για τον Κόλπο του Ομάν.

«Θα είναι η μεγαλύτερη σύγκρουση των επόμενων δεκαετιών», συνέχισε, καθώς θα δοθούν πολλές μάχες για τις θαλάσσιες εφοδιαστικές αλυσίδες. «Οι Έλληνες θα αποτελέσουν κρίσιμο κομμάτι σ’ αυτό», έσπευσε να συμπληρώσει.

Από εκεί και πέρα, ερωτηθείς για τον ρόλο του ΝΑΤΟ, υπενθύμισε ότι ο ίδιος ήταν αρκετά επικριτικός στην εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο της Ουκρανίας, ενώ ξεκαθάρισε ότι η ασφάλεια στην Ευρώπη θα πρέπει να προέρχεται από τα ευρωπαϊκά κράτη. Μάλιστα, ως παράδειγμα επικαλέστηκε την Ελλάδα και το πρόσφατο συμβάν με το ιρανικό drone στην Κύπρο. Η Βρετανία, εξήγησε επικριτικά, έστειλε μόνο ένα πλοίο στο νησί.

Όσον αφορά το ζήτημα των εμπορικών δασμών, ο κ. Bannon θέλησε να εξηγήσει ότι η ουσία της συγκεκριμένης πολιτικής βασίζεται στην επαναφορά της παραγωγής στο έδαφος των ΗΠΑ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιθυμεί να μετατρέψει τη χώρα σ’ έναν βιομηχανικό ηγεμόνα.

Η επιστροφή της Ουάσιγκτον στη θέση της κυρίαρχης βιομηχανικής δύναμης θα ωφελήσει τον κόσμο, εκτίμησε, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ είναι κατά της αποικιοκρατίας.

«Θέλει τα έθνη να είναι ικανά να συνεργαστούν με βάση τα αμοιβαία συμφέροντά τους», επεσήμανε, ενώ δεν παρέλειψε να φέρει ως αντιπαράδειγμα την Κίνα, την οποία χαρακτήρισε ως έναν «αρπακτικό καπιταλιστή».

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Matthew Boyle αναγνώρισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διστάζει να αναλάβει κάποιες πολύ μεγάλες πρωτοβουλίες. «Έχει ένα μεγάλο όραμα και δεν φοβάται να προσπαθήσει, αλλά θα δούμε πού πηγαίνουν τα πράγματα», κατέληξε.

