Νέα επένδυση – «μαμούθ» από το Πεντάγωνο για drones εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή

Οι Ηνωμένες Πολιτείες στρέφονται αποφασιστικά στα drones, επενδύοντας σε τεχνολογίες που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν συμπληρωματικές. Το αίτημα – «μαμούθ» των 75 δισ. δολαρίων από το Πεντάγωνο αποτυπώνει τη μετάβαση σε ένα νέο δόγμα μάχης, όπου η ταχύτητα και το χαμηλό κόστος ανατρέπουν τις ισορροπίες από τη μία μέρα στην άλλη.

Η μεγαλύτερη αμυντική πρόταση προϋπολογισμού στην αμερικανική ιστορία δίνει τεράστια ώθηση στα drones και τα αντί–drone συστήματα, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων προορίζεται για μία ελάχιστα γνωστή υπηρεσία που συνεργάζεται με τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις για τη δοκιμή και αξιολόγηση αυτόνομων συστημάτων, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Η πρόταση προβλέπει 54,6 δισ. δολάρια για το Defense Autonomous Working Group (DAWG), έναντι μόλις 225,9 εκατ. δολαρίων εφέτος. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις χρηματοδότησης που έχει καταγραφεί ποτέ σε αμερικανικό αμυντικό πρόγραμμα, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει έντονο έλεγχο από το Κογκρέσο και την κοινή γνώμη, ειδικά μέσα σε ένα συνολικό αμυντικό αίτημα ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων, αυξημένο κατά 42% συγκριτικά με τον εφετινό προϋπολογισμό.

Η ραγδαία αύξηση χρηματοδότησης έρχεται ενόσω ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν αναδεικνύει τη σημασία των drones ακόμη και απέναντι σε πανίσχυρους στρατούς.

Η Τεχεράνη έχει «εξαπολύσει» επιθέσεις με φθηνά drones τύπου Shahed εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων και άλλων στόχων στον Περσικό Κόλπο, οδηγώντας στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ για τα δεξαμενόπλοια, προκαλώντας άνοδο στις διεθνείς τιμές ενέργειας και αυξάνοντας τις πιέσεις προς τον Ντόναλντ Τραμπ για διπλωματική αποκλιμάκωση.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Πενταγώνου, το μεγαλύτερο μέρος των 75 δισ. δολαρίων δεν αφορά πειραματικές τεχνολογίες, αλλά την αξιολόγηση, αγορά ή αναβάθμιση drone συστημάτων που βρίσκονται ήδη σε χρήση.

Ο αμυντικός αναλυτής, Τοντ Χάρισον, από το American Enterprise Institute, επεσήμανε ότι το πρώτο ερώτημα θα είναι «σε τι ακριβώς θα δαπανηθούν αυτά τα χρήματα».

Το DAWG συνεργάζεται με τις ειδικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες δοκιμάζουν καθημερινά νέα συστήματα και παρέχουν ανατροφοδότηση στους κατασκευαστές πριν από πιθανές αγορές από τον αμερικανικό στρατό.

Η υπηρεσία αξιολογεί drones που λειτουργούν αυτόνομα ή με ανθρώπινη καθοδήγηση και προτείνει τρόπους ενσωμάτωσής τους στους διαφορετικούς κλάδους των ενόπλων δυνάμεων.

Ο προσωρινός επικεφαλής οικονομικών του Πενταγώνου, Τζουλς Χερστ, χαρακτήρισε το DAWG ως «πρωτοπόρο μηχανισμό» και πολυετή επένδυση με στόχο όχι μόνο την κυριαρχία στον τομέα, αλλά και την προστασία στρατιωτών από εχθρικά drones.

Η πρόταση προϋπολογισμού για το 2027 περιλαμβάνει επίσης 20 δισ. δολάρια για αντί–drone συστήματα, όπως drones αυτοκτονίας, το πρόγραμμα μη επανδρωμένων μαχητικών συνεργασίας της αμερικανικής αεροπορίας και το drone εναέριου ανεφοδιασμού MQ–25 Stingray.

Το DAWG δημιουργήθηκε επί κυβέρνησης Τραμπ και υπάγεται στη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων. Παράλληλα, διαχειρίζεται και την πρωτοβουλία Replicator της εποχής Μπάιντεν, που είχε στόχο την ανάπτυξη χιλιάδων αναλώσιμων αυτόνομων drones έως τον Αύγουστο του 2025, χωρίς όμως να έχουν παρουσιαστεί δημόσια αποτελέσματα.

Μεταξύ των συστημάτων που έχουν επιλεγεί, βρίσκονται το Switchblade 600 της AeroVironment, το Ghost–X της Anduril Industries και το C–100 της Performance Drone Works.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά drones αυτοκτονίας στον τωρινό πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η Κεντρική Διοίκηση ανέπτυξε μονάδα με drones LUCAS της SpektreWorks, κόστους περίπου 35.000 δολαρίων το καθένα, τα οποία βασίζονται σε αντίστροφη μηχανική ιρανικών σχεδίων.

Τον Ιανουάριο, το DAWG προκήρυξε δημόσιο διαγωνισμό με έπαθλο 100 εκατ. δολάρια για τεχνολογίες αυτόνομων και φωνητικά ελεγχόμενων σμηνών drones, σε συνεργασία με τη Μονάδα Αμυντικής Καινοτομίας, που συνεργάζεται με νεοφυείς επιχειρήσεις της Silicon Valley.

Μεταξύ των προτάσεων που προκρίθηκαν, ήταν και εκείνη της SpaceX και της xAI του Έλον Μασκ, καθώς και άλλες προτάσεις που περιλάμβαναν την OpenAI του Σαμ Άλτμαν για το σκέλος τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά το μέγεθος της πρότασης, η έγκριση της χρηματοδότησης δεν θεωρείται δεδομένη. Το Πεντάγωνο ζητά μόλις 1 δισ. δολάρια μέσω του τακτικού προϋπολογισμού, ενώ, το υπόλοιπο ποσό προβλέπεται ως υποχρεωτική δαπάνη, κάτι που απαιτεί ειδική νομοθετική διαδικασία από το Κογκρέσο.

Παράλληλα, το αμερικανικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι ζητά 65,8 δισ. δολάρια για ναυπηγήσεις το 2027, από 45,1 δισ. δολάρια εφέτος, ήτοι το μεγαλύτερο αίτημα από το 1962 σε όρους πληθωρισμού.

Το σχέδιο περιλαμβάνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά χρηματοδότηση για δύο υποβρύχια Virginia–class που κατασκευάζουν οι General Dynamics και HII.

Ιδιαίτερη προσοχή συγκεντρώνει και το πρόγραμμα πολεμικών πλοίων Trump class. Το Ναυτικό ζητά 43,5 δισ. δολάρια για τρία πλοία, με το πρώτο να προγραμματίζεται για το 2028 και τα επόμενα για το 2030 και 2031.

Με κόστος περίπου 14,5 δισ. δολάρια ανά μονάδα, τα πλοία αυτά θα είναι τα ακριβότερα πολεμικά σκάφη που έχουν κατασκευαστεί ποτέ, ξεπερνώντας ακόμη και το αεροπλανοφόρο Gerald Ford.

Διαβάστε επίσης