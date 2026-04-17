ΗΠΑ: Καθυστερούν τις παραδόσεις όπλων σε ευρωπαϊκές χώρες εξαιτίας του πολέμου

Snapshot Οι ΗΠΑ καθυστερούν τις παραδόσεις όπλων σε ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως της Βαλτικής και της Σκανδιβίας, λόγω εξάντλησηςθεμάτων από τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι καθυστερήσεις αφορούν όπλα που αγοράστηκαν μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales (FMS) και είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζουν δυσφορία για τις καθυστερήσεις, που δυσκολεύουν τις στρατιωτικές τους προμήθειες.

Οι ΗΠΑ πιέζουν τους ευρωπαίους εταίρους του ΝΑΤΟ να αγοράσουν περισσότερα όπλα αμερικανικής κατασκευής, ενώ ορισμένες χώρες στρέφονται σε ευρωπαϊκά συστήματα όπλων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι τα όπλα είναι κρίσιμα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και κατηγορούν τις ευρωπαϊκές χώρες για ανεπαρκή υποστήριξη στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ενημερώσει ορισμένους Ευρωπαίους ομολόγους τους ότι ορισμένες παραδόσεις όπλων που είχαν συμφωνηθεί στο παρελθόν ενδέχεται να καθυστερήσουν, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να εξαντλεί τα αποθέματα όπλων, σύμφωνα με πέντε πηγές που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας ανέφεραν ότι θα επηρεαστούν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας.

Ορισμένα από τα όπλα αγοράστηκαν από ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο του προγράμματος «Foreign Military Sales» (FMS), αλλά δεν έχουν ακόμη παραδοθεί, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές. Οι παραδόσεις αυτές πιθανότατα θα καθυστερήσουν, όπως ενημέρωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι τους Ευρωπαίους ομολόγους τους σε διμερή μηνύματα τις τελευταίες ημέρες.

Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρέπεμψαν τις ερωτήσεις για το θέμα στο Πεντάγωνο, το οποίο δεν σχολίασε το ρεπορτάζ.

Οι καθυστερήσεις υπογραμμίζουν τον βαθμό στον οποίο ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει αρχίσει να εξαντλεί τα αποθέματα ορισμένων κρίσιμων όπλων και πυρομαχικών των ΗΠΑ.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παραπονούνται ότι οι καθυστερήσεις τους φέρνουν σε δύσκολη θέση. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Foreign Military Sales», ξένες χώρες αγοράζουν όπλα αμερικανικής κατασκευής με την υλικοτεχνική υποστήριξη και τη συγκατάθεση της αμερικανικής κυβέρνησης. Η Ουάσιγκτον έχει πιέσει τους Ευρωπαίους εταίρους του ΝΑΤΟ να αγοράσουν περισσότερο υλικό αμερικανικής κατασκευής μεταξύ άλλων μέσω του προγράμματος FMS, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να μετατοπιστεί η ευθύνη για την συμβατική άμυνα της Ευρώπης από τις ΗΠΑ στους Ευρωπαίους εταίρους.

Ωστόσο, οι παραδόσεις αυτών των όπλων συχνά καθυστερούν και προκαλούν απογοήτευση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπου ορισμένοι αξιωματούχοι στρέφονται όλο και περισσότερο προς οπλικά συστήματα που κατασκευάζονται εντός της Ευρώπης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα όπλα είναι απαραίτητα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και κατηγορούν τις ευρωπαϊκές χώρες ότι δεν βοηθούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

