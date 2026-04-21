JDAM: Το νέο όπλο του αμερικανικού Ναυτικού κοστίζει έως και 10 φορές λιγότερο από πύραυλο cruise

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δοκιμάζουν τη βόμβα που… πετά σαν πύραυλος

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

JDAM: Το νέο όπλο του αμερικανικού Ναυτικού κοστίζει έως και 10 φορές λιγότερο από πύραυλο cruise
AP, φωτογραφία αρχείου.
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών δοκιμάζει νέα εκδοχή της βόμβας JDAM με κινητήρα τζετ.
  • Η νέα JDAM προσφέρει οικονομικότερη εναλλακτική έναντι των πυραύλων cruise, με κόστος μερικών εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων.
  • Οι δοκιμές επιβεβαίωσαν την ασφαλή αποδέσμευση, ενσωμάτωση με υπάρχοντα συστήματα και πτήση με καθοδήγηση ακριβείας σε απόσταση περίπου 200 ναυτικών μιλίων.
  • Η νέα JDAM επιτρέπει πλήγματα σε αποστάσεις άνω των 300 ναυτικών μιλίων, ενώ με δεξαμενή καυσίμου η εμβέλεια μπορεί να ξεπεράσει τα 700 ναυτικά μίλια.
  • Το πρόγραμμα προχωρά στην ενσωμάτωση σε ναυτικές πλατφόρμες, με στόχο μελλοντική επιχειρησιακή χρήση.
Snapshot powered by AI

Το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών δοκιμάζει μία νέα εκδοχή της γνωστής βόμβας JDAM, η οποία ενσωματώνει μικρό κινητήρα τζετ και μετατρέπεται ουσιαστικά σε όπλο μεγάλης εμβέλειας με χαρακτηριστικά πυραύλου cruise.

Αυτός ο σχεδιασμός «τρέχει» σε μία περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με το Πεντάγωνο να επισημαίνει διαρκώς την ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη για πλήγματα ακριβείας από ασφαλείς αποστάσεις και με χαμηλότερο κόστος.

Το νέο σύστημα στοχεύει να προσφέρει μία οικονομικότερη εναλλακτική έναντι των ακριβών πυραύλων cruise, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα προσβολής στόχων σε μεγάλο βεληνεκές και περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου.

Μία συμβατική JDAM κοστίζει περίπου 20.000 – 50.000 δολάρια, ενώ, ακόμη και η αναβαθμισμένη εκδοχή με κινητήρα τζετ εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε επίπεδα μερικών εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων. Αντίθετα, οι πύραυλοι cruise τύπου AGM–158 JASSM ξεπερνούν συχνά το 1 εκατ. δολάρια / μονάδα.

Το Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε δύο δοκιμές του συστήματος ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνια, κατά τις οποίες επιβεβαιώθηκαν η ασφαλής αποδέσμευση από μαχητικό αεροσκάφος, η ενσωμάτωση με τα υπάρχοντα συστήματα και η πτήση με καθοδήγηση ακριβείας.

Σύμφωνα με το Ναυτικό, σε κάθε δοκιμή το όπλο διένυσε περίπου 200 ναυτικά μίλια, διατηρώντας σταθερή πορεία προς τον στόχο του.

Οι κλασικές JDAM είναι «ανόητες» βόμβες που μετατρέπονται σε κατευθυνόμενα όπλα με την προσθήκη εξοπλισμού καθοδήγησης, όμως, χωρίς σύστημα ώθησης, βασιζόμενες στη βαρύτητα για την πτήση τους.

Αντίθετα, η καινούργια εκδοχή μεγάλης εμβέλειας διαθέτει μικρό κινητήρα turbojet, μετατρέποντάς την ουσιαστικά σε πύραυλο cruise ακριβείας. Αυτό επιτρέπει πλήγματα σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις σε σύγκριση με τις υπάρχουσες εκδόσεις.

Η κατασκευάστρια εταιρεία Boeing έχει χαρακτηρίσει το σύστημα ως «σημαντική αναβάθμιση για αποστολές ακριβείας», με εμβέλεια άνω των 300 ναυτικών μιλίων με κεφαλή 500 λιβρών, ή έως και πάνω από 700 ναυτικά μίλια με δεξαμενή καυσίμου – «δολώματος».

Αξιωματούχοι του Ναυτικού υπογράμμισαν την ανάγκη αύξησης της εμβέλειας, ώστε οι πιλότοι να μπορούν να πλήττουν στόχους από ασφαλέστερες αποστάσεις και να διατηρούν επιχειρησιακό πλεονέκτημα.

Το πρόγραμμα βρίσκεται στο επόμενο στάδιο, που περιλαμβάνει ενσωμάτωση σε ναυτικές πλατφόρμες, με στόχο τη μελλοντική επιχειρησιακή ένταξη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ-Βουλή: Τι ώρα θα γίνει η ψηφοφορία για άρση ασυλίας-Δεν τίθεται ζήτημα κομματικής πειθαρχίας

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη ΒΙΠΕ – 50χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο χέρι

19:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεγάλο σκάνδαλο στη Serie A: Μαρτυρίες για κύκλωμα πορνείας με εμπλοκή παικτών των Ίντερ και Μίλαν

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που έκλεβε μετασχηματιστές

19:22LIFESTYLE

Η Αν Χάθαγουεϊ μίλησε για την πιο άβολη περίοδό της στο Χόλιγουντ - «Δεν ένιωθα άνετα πουθενά»

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν: Δεν αναχωρεί προς το παρόν ο Βανς για Πακιστάν - Στρατιωτικές επιλογές στο επίκεντρο στον Λευκό Οίκο

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: «Καταστροφική αίρεση» οι Μάρτυρες του Ιεχωβά - Απόφαση-σταθμός της Δικαιοσύνης

19:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με τον Έντι Ράμα θα συναντηθεί αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

19:06ΚΟΣΜΟΣ

«Η βόμβα που γίνεται πύραυλος» – Το νέο όπλο του αμερικανικού Ναυτικού κοστίζει έως και 10 φορές λιγότερο από πύραυλο cruise

19:01ΕΥ ΖΗΝ

Μπορεί το πολύ αλάτι να επιταχύνει τη γήρανση των αιμοφόρων αγγείων;

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον «αέρα» για 159 επιβάτες: Αναγκάστηκαν να εκκενώσουν το αεροσκάφος λόγω πιθανής απειλής

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Φραγκίσκος: Λαοθάλασσα στο Μπουένος Άιρες- Το tecno-πάρτι στη μνήμη του από τον «DJ ιερέα»

18:45ΚΥΠΡΟΣ

Μακρόν: Στην Κύπρο, μία ημέρα πριν φθάσει στην Ελλάδα - Γιατί είναι ιστορική επίσκεψη

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρός σε χωράφι 67χρονος αγρότης

18:33ΕΘΝΙΚΑ

Νέες προκλήσεις με 5 παραβιάσεις και 9 παραβάσεις από τουρκικά αεροσκάφη

18:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Κρήτη: Νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης Ελευθερίας που αγνοείται

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσαρά: Πώς πέθανε ο 58χρονος σε αμπέλι με το τρακτέρ του - Η συγκλονιστική περιγραφή

18:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γερουσιαστής επιδοκίμασε την παράκαμψη του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη στον Βόλο: Της απέσπασαν κοσμήματα και 50.000 ευρώ προφασιζόμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Κρήτη: Νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης Ελευθερίας που αγνοείται

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον «αέρα» για 159 επιβάτες: Αναγκάστηκαν να εκκενώσουν το αεροσκάφος λόγω πιθανής απειλής

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσαρά: Πώς πέθανε ο 58χρονος σε αμπέλι με το τρακτέρ του - Η συγκλονιστική περιγραφή

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει τελείως το σκηνικό - «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν: Δεν αναχωρεί προς το παρόν ο Βανς για Πακιστάν - Στρατιωτικές επιλογές στο επίκεντρο στον Λευκό Οίκο

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Έπαιξαν θέατρο για να τους στείλω τα λεφτά, είμαι θύμα» ισχυρίζεται ο 66χρονος λογιστής

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για πρώτη φορά μιλά ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς - Τι έγινε πραγματικά στο δωμάτιο «10»

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αρκετή ηλιοφάνεια η Τρίτη – Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από Τετάρτη

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρός σε χωράφι 67χρονος αγρότης

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: «Καταστροφική αίρεση» οι Μάρτυρες του Ιεχωβά - Απόφαση-σταθμός της Δικαιοσύνης

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτρα στήριξης €700-800 εκατ. ανακοινώνει ο Μητσοτάκης: Στο επίκεντρο όσοι πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου

11:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Μεγάλο ποσοστό υπερ των πρόωρων εκλογών - Σταθερή πρωτιά ΝΔ και πρώτη καταγραφή για το κόμμα Καρυστιανού

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Αλμυρό Βόλου: Βρήκε τον αδερφό του απαγχονισμένο μέσα σε αποθήκη

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: 11χρονος ακούει για πρώτη φορά τη φωνή της μητέρας του χάρη σε κοχλιακό εμφύτευμα – Η συγκινητική αντίδρασή του

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Φαινόμενο Columbine: Ανατριχιαστική «αναβίωση» 27 χρόνια μετά σε Τουρκία και Μεξικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ