JDAM: Το νέο όπλο του αμερικανικού Ναυτικού κοστίζει έως και 10 φορές λιγότερο από πύραυλο cruise

Το πρόγραμμα προχωρά στην ενσωμάτωση σε ναυτικές πλατφόρμες, με στόχο μελλοντική επιχειρησιακή χρήση.

Το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών δοκιμάζει μία νέα εκδοχή της γνωστής βόμβας JDAM, η οποία ενσωματώνει μικρό κινητήρα τζετ και μετατρέπεται ουσιαστικά σε όπλο μεγάλης εμβέλειας με χαρακτηριστικά πυραύλου cruise.

Αυτός ο σχεδιασμός «τρέχει» σε μία περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με το Πεντάγωνο να επισημαίνει διαρκώς την ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη για πλήγματα ακριβείας από ασφαλείς αποστάσεις και με χαμηλότερο κόστος.

Το νέο σύστημα στοχεύει να προσφέρει μία οικονομικότερη εναλλακτική έναντι των ακριβών πυραύλων cruise, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα προσβολής στόχων σε μεγάλο βεληνεκές και περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου.

Μία συμβατική JDAM κοστίζει περίπου 20.000 – 50.000 δολάρια, ενώ, ακόμη και η αναβαθμισμένη εκδοχή με κινητήρα τζετ εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε επίπεδα μερικών εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων. Αντίθετα, οι πύραυλοι cruise τύπου AGM–158 JASSM ξεπερνούν συχνά το 1 εκατ. δολάρια / μονάδα.

Το Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε δύο δοκιμές του συστήματος ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνια, κατά τις οποίες επιβεβαιώθηκαν η ασφαλής αποδέσμευση από μαχητικό αεροσκάφος, η ενσωμάτωση με τα υπάρχοντα συστήματα και η πτήση με καθοδήγηση ακριβείας.

Σύμφωνα με το Ναυτικό, σε κάθε δοκιμή το όπλο διένυσε περίπου 200 ναυτικά μίλια, διατηρώντας σταθερή πορεία προς τον στόχο του.

Οι κλασικές JDAM είναι «ανόητες» βόμβες που μετατρέπονται σε κατευθυνόμενα όπλα με την προσθήκη εξοπλισμού καθοδήγησης, όμως, χωρίς σύστημα ώθησης, βασιζόμενες στη βαρύτητα για την πτήση τους.

Αντίθετα, η καινούργια εκδοχή μεγάλης εμβέλειας διαθέτει μικρό κινητήρα turbojet, μετατρέποντάς την ουσιαστικά σε πύραυλο cruise ακριβείας. Αυτό επιτρέπει πλήγματα σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις σε σύγκριση με τις υπάρχουσες εκδόσεις.

Η κατασκευάστρια εταιρεία Boeing έχει χαρακτηρίσει το σύστημα ως «σημαντική αναβάθμιση για αποστολές ακριβείας», με εμβέλεια άνω των 300 ναυτικών μιλίων με κεφαλή 500 λιβρών, ή έως και πάνω από 700 ναυτικά μίλια με δεξαμενή καυσίμου – «δολώματος».

Αξιωματούχοι του Ναυτικού υπογράμμισαν την ανάγκη αύξησης της εμβέλειας, ώστε οι πιλότοι να μπορούν να πλήττουν στόχους από ασφαλέστερες αποστάσεις και να διατηρούν επιχειρησιακό πλεονέκτημα.

Το πρόγραμμα βρίσκεται στο επόμενο στάδιο, που περιλαμβάνει ενσωμάτωση σε ναυτικές πλατφόρμες, με στόχο τη μελλοντική επιχειρησιακή ένταξη.