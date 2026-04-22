ΟΗΕ: «Σημαντικό βήμα» η παράταση της εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν

Κάλεσμα για αποφυγή ενεργειών που υπονομεύουν τη συμφωνία και στήριξη στις διαπραγματεύσεις.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε την ανακοίνωση των ΗΠΑ για παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν «σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, η εξέλιξη δημιουργεί «κρίσιμο χώρο για διπλωματία και οικοδόμηση εμπιστοσύνης» μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο ΟΗΕ καλεί όλες τις πλευρές να αξιοποιήσουν τη συγκυρία, να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εκεχειρία και να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στις διαπραγματεύσεις για μια διαρκή λύση.

Παράλληλα, ο Γκουτέρες εξέφρασε πλήρη στήριξη στις προσπάθειες του Πακιστάν να διευκολύνει τις συνομιλίες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα συμβάλουν σε μια συνολική και βιώσιμη συμφωνία.

