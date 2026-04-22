Πακιστάν: Ευχαριστίες Σαρίφ σε Τραμπ για την παράταση της εκεχειρίας

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την απόφαση να παρατείνει την εκεχειρία, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα για επίτευξη συμφωνίας.

Σε ανάρτησή του, ανέφερε ότι, «εκ μέρους και του στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ», ευχαριστεί τον Αμερικανό πρόεδρο που αποδέχθηκε το αίτημα για παράταση, ώστε να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες.

On my personal behalf and on behalf of Field Marshal Syed Asim Munir, I sincerely thank President Trump for graciously accepting our request to extend the ceasefire to allow ongoing diplomatic efforts to take their course.



With the trust and confidence reposed in, Pakistan… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 21, 2026



Όπως σημείωσε, το Πακιστάν θα συνεχίσει να εργάζεται για μια διαπραγματευμένη λύση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι δύο πλευρές θα τηρήσουν την εκεχειρία και θα καταλήξουν σε μια συνολική συμφωνία ειρήνης.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στον δεύτερο γύρο συνομιλιών που όταν θα διεξαχθεί, θα πραγματοποιηθεί στο Ισλαμαμπάντ, με στόχο τον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης