Πακιστάν: Ευχαριστίες Σαρίφ σε Τραμπ για την παράταση της εκεχειρίας

Ελπίδα για συμφωνία στο Ισλαμαμπάντ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πακιστάν: Ευχαριστίες Σαρίφ σε Τραμπ για την παράταση της εκεχειρίας

O Ντάναλντ Τραμπ με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεμπχάζ Σαρίφ

  • Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την παράταση της εκεχειρίας.
  • Η παράταση της εκεχειρίας επιτρέπει τη συνέχιση των διπλωματικών προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας.
  • Το Πακιστάν δεσμεύεται να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για μια συνολική λύση ειρήνης.
  • Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών αναμένεται να διεξαχθεί στο Ισλαμαμπάντ με στόχο τον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης.
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την απόφαση να παρατείνει την εκεχειρία, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα για επίτευξη συμφωνίας.

Σε ανάρτησή του, ανέφερε ότι, «εκ μέρους και του στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ», ευχαριστεί τον Αμερικανό πρόεδρο που αποδέχθηκε το αίτημα για παράταση, ώστε να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες.

Όπως σημείωσε, το Πακιστάν θα συνεχίσει να εργάζεται για μια διαπραγματευμένη λύση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι δύο πλευρές θα τηρήσουν την εκεχειρία και θα καταλήξουν σε μια συνολική συμφωνία ειρήνης.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στον δεύτερο γύρο συνομιλιών που όταν θα διεξαχθεί, θα πραγματοποιηθεί στο Ισλαμαμπάντ, με στόχο τον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης

