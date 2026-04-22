Από 25% σε 75% μέσα σε μία διετία: Η τεχνητή νοημοσύνη γράφει πλέον τα 3/4 του κώδικα της Google

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

  • Η Google ανακοίνωσε ότι πλέον το 75% του νέου κώδικα παράγεται από τεχνητή νομοσύνη και ελέγχεται από μηχανικούς.
  • Το ποσοστό χρήσης AI στην παραγωγή κώδικα στη Google αυξήθηκε από 25% πριν δύο χρόνια σε 75% σήμερα.
  • Οι μηχανικοί της Google χρησιμοποιούν τα μοντέλα Gemini και έχουν στόχους χρήσης AI που επηρεάζουν την αξιολόγηση απόδοσης.
  • Άλλες τεχνολογικές εταιρείες όπως η Microsoft, Meta και Snap αυξάνουν επίσης τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή κώδικα.
  • Η συνεργασία AI και μηχανικών επιτρέπει ταχύτερη ολοκλήρωση σύνθετων εργασιών, με σημαντική βελτίωση στην ταχύτητα και αποδοτικότητα.
Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη περνά από ρόλο υποστηρικτικού εργαλείου σε πρωταγωνιστή της παραγωγής, επανακαθορίζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα τους όρους σε κάθε πεδίο δραστηριότητας: Από τον προγραμματισμό και την έρευνα έως τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες.

Αυτό που μέχρι πρόσφατα θεωρείτο τεχνολογικό πλεονέκτημα, εξελίσσεται πλέον σε βασική υποδομή ισχύος, αλλάζοντας τον τρόπο που οι άνθρωποι εργάζονται, δημιουργούν και συνυπάρχουν στην αγορά εργασίας και κατ’ επέκταση στην κοινωνία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Google ανακοίνωσε ότι τα 3/4 του νέου κώδικα που δημιουργείται, παράγονται πλέον από τεχνητή νοημοσύνη και στη συνέχεια, ελέγχονται από πραγματικούς μηχανικούς.

Αυτό το ποσοστό αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Τον Οκτώβριο του 2024, περίπου το 1/4 του κώδικα της εταιρείας παραγόταν από AI, ενώ, το περασμένο φθινόπωρο το ποσοστό είχε φτάσει στο 50%.

Η εταιρεία έχει ενθαρρύνει τους εργαζομένους να χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη τόσο για τον προγραμματισμό, όσο και άλλες εργασίες. Ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Σούνταρ Πιτσάι, τόνισε ότι η εταιρεία μεταβαίνει σε «πραγματικά πρακτορικές ροές εργασίας», όπου οι μηχανικοί αναλαμβάνουν πιο αυτόνομες λειτουργίες.

«Πρόσφατα, μία ιδιαίτερα σύνθετη μεταφορά κώδικα που ολοκληρώθηκε από κοινού από πράκτορες AI και μηχανικούς, πραγματοποιήθηκε έξι φορές ταχύτερα σε σύγκριση με ό,τι ήταν δυνατό πριν από 1 χρόνο μόνο με μηχανικούς», προσέθεσε.

Οι μηχανικοί της Google χρησιμοποιούν τα μοντέλα Gemini για τη δημιουργία κώδικα, ενώ, σε ορισμένους έχουν τεθεί συγκεκριμένοι στόχοι χρήσης, οι οποίοι θα ληφθούν υπόψη στις εφετινές αξιολογήσεις απόδοσης.

Ορισμένοι εργαζόμενοι της Google DeepMind έχουν λάβει άδεια να χρησιμοποιούν το Claude Code της Anthropic τους τελευταίους μήνες, κάτι που έχει προκαλέσει εντάσεις μεταξύ εργαζομένων, σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του Business Insider.

Η Google δεν είναι η μόνη τεχνολογική εταιρεία που στρέφεται ολοένα και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη για τον προγραμματισμό.

Τον Απρίλιο του περασμένου έτους, ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, γνωστοποίησε ότι μεταξύ 20% και 30% του κώδικα σε ορισμένα έργα της εταιρείας γράφεται από AI. Ο τεχνικός διευθυντής της, Κέβιν Σκοτ, εκτίμησε τον αντίστοιχο μήνα ότι μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, το 95% του κώδικα θα παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη.

Ακόμη και η Meta κινείται δυναμικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Από το δ’ τρίμηνο του 2025, η εταιρεία είχε θέσει στόχο το 55% των αλλαγών κώδικα από μηχανικούς λογισμικού σε ορισμένες ομάδες να είναι «υποβοηθούμενες από πράκτορες». Για το α’ εξάμηνο του 2026, το 65% των μηχανικών στον τομέα δημιουργίας αναμένεται να γράφει πάνω από το 75% του κώδικα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Snap ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον το 65% του νέου κώδικα δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη, στο πλαίσιο του νέου λειτουργικού της μοντέλου.

