Τραμπ: Νέος γύρος συνομιλιών με το Ιράν πιθανόν έως την Παρασκευή
Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξεκινήσει ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών με το Ιράν έως την Παρασκευή άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.
Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post Πακιστανικοί αξιωματούχοι της γνωστοποίησαν ότι οι συνομιλίες ενδέχεται να πραγματοποιηθούν εντός των επόμενων «36 έως 72 ωρών». Όταν η εφημερίδα ρώτησε τον Τραμπ αν ισχύει κάτι τέτοιο ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε με γραπτό μήνυμα: «Είναι πιθανό!».
Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, η οποία λήγει την Τετάρτη το βράδυ, προκειμένου να δοθεί στο ιρανικό καθεστώς περισσότερος χρόνος για να καταρτίσει μια «ενιαία πρόταση» για τον τερματισμό του πολέμου.