Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με τον πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γιεχίελ Λάιτερ, και την πρέσβη του Λιβάνου στις ΗΠΑ, Νάντα Χαμάντε Μοάουαντ, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσινγκτον, την Τρίτη 14 Απριλίου 2026.

Ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της εκεχειρίας με το Ισραήλ για ένα μήνα κατά τη συνάντηση που θα έχουν αύριο στην Ουάσιγκτον απεσταλμένοι των δύο χωρών, σύμφωνα με επίσημη πηγή που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η τρέχουσα 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών λήγει την Κυριακή.

Σύμφωνα με το Reuters, αξιωματούχος του Λιβάνου δήλωσε ότι στις αυριανές συνομιλίες θα εξεταστεί η ημερομηνία διεξαγωγής διευρυμένων διαπραγματεύσεων, στις οποίες ο Λίβανος θα πιέσει για την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων, την επιστροφή των Λιβανέζων κρατουμένων που βρίσκονται στο Ισραήλ και την οριοθέτηση των χερσαίων συνόρων.

Πρόεδρος Λιβάνου: Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για την παράταση της εκεχειρίας

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την παράταση της εκεχειρίας, προειδοποιώντας ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα μέρος να παρεμποδίσει τα μέτρα ασφαλείας ή να υπονομεύσει τη σταθερότητα.

«Η διατήρηση της πολιτικής ειρήνης σε αυτή τη φάση της ιστορίας της χώρας μας είναι κόκκινη γραμμή», ανέφερε ο Αούν στο «X», προσθέτοντας ότι θα «καταβάλει κάθε προσπάθεια για να τερματιστεί η μη φυσιολογική κατάσταση στον Λίβανο».

Η πρέσβης του Λιβάνου στις ΗΠΑ, Νάντα Χαντάντ Μααουάντ, θα εκπροσωπήσει τον Λίβανο σε προπαρασκευαστική συνάντηση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ την Πέμπτη, όπου θα θέσει το θέμα της παράτασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και θα ζητήσει από το Ισραήλ να σταματήσει τις κατεδάφισης σε χωριά και πόλεις του νότιου Λιβάνου.

Ο Αούν επισήμανε ότι οι διαπραγματεύσεις βασίζονται σε τέσσερις προϋποθέσεις: τον τερματισμό της ισραηλινής επιθετικότητας, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, την επιστροφή των κρατουμένων και την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού.