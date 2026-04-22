Tεχεράνη: Επίδειξη δύναμης από τους «Φρουρούς της Επανάστασης» με στρατιωτική παρέλαση και πυραύλους

Το Ιράν έκανε επίδειξη των στρατιωτικών του δυνατοτήτων χθες Τρίτη (21/4) , με τον βαλλιστικό πύραυλος Ghadr να επιδεικνύεται σε περίοπτη θέση κατά τη διάρκεια μιας φιλοκυβερνητικής συγκέντρωσης σε κεντρική πλατεία στην Τεχεράνη. Οι συμμετέχοντες στη συγκέντρωση φώναξαν «Θάνατος στην Αμερική» και επαίνεσαν τον διοικητή της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης. Ματζίντ Μουσαβί, προτρέποντάς τον να «στοχεύσει το Τελ Αβίβ». Σε ξεχωριστή επίδειξη σε άλλο σημείο της πρωτεύουσας, εμφανίστηκε επίσης σε άλλη μεγάλη πλατεία ο βαλλιστικός πύραυλος Khorramshahr-4

Μια φωτογραφία που ήταν προσαρτημένη στον πύραυλο αναγνώριζε ως πιθανό στόχο την RasGas, μια εταιρεία υγροποιημένου φυσικού αερίου με έδρα το Κατάρ. Οι επιδείξεις πυραύλων επεκτάθηκαν πέρα ​​από την Τεχεράνη, με παρόμοιες σκηνές να αναφέρονται στο Σιράζ, το Ταμπρίζ και το Ζαντζάν, όπου ιρανικά όπλα εκτέθηκαν επίσης σε δημόσια θέα.

Αυτές οι φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται καθημερινά σε μεγάλες δημόσιες πλατείες σε όλο το Ιράν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, με τους αξιωματούχους και την κρατική τηλεόραση να ενθαρρύνουν την ευρεία συμμετοχή των πολιτών. Οι συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται συνήθως τη νύχτα, χρησιμεύουν για να προβάλουν τη δημόσια υποστήριξη προς την κυβέρνηση, με τα πλήθη των συγκεντρωμένων να κυματίζουν εθνικές σημαίες. Επίσης, δυσκολεύουν τις ομάδες της αντιπολίτευσης να συγκεντρώνονται σε κεντρικά σημεία μετά το σκοτάδι.

Σε όλο το Ιράν, οι κρατικά υποστηριζόμενες συγκεντρώσεις έχουν λάβει αναμφισβήτητα πολεμικό τόνο, με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης να επιδεικνύει βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς - όπως τα συστήματα Khorramshahr-4 και Ghadr - σε δημόσιες πλατείες. Αυτές οι επιδείξεις χρησιμεύουν τόσο ως επίδειξη της προοδευτικής ικανότητας κρούσης της Τεχεράνης όσο και ως συμβολικό μήνυμα προς τους εξωτερικούς αντιπάλους ότι η στρατιωτική αποτροπή του Ιράν παραμένει άθικτη.

The Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force paraded ballistic missiles, including the Khorramshahr-4 and Ghadr, during gatherings in support of the Islamic Republic at Enghelab Square in Tehran. pic.twitter.com/V8NytxaQG9 — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) April 21, 2026

Οι Ισραηλινοί την ίδια στιγμή τίμησαν την ετήσια Ημέρα Μνήμης τους χθες (21/4), μια ημέρα περισυλλογής γεμάτη με τελετές στα νεκροταφεία και σειρήνες, όπου ολόκληρη η χώρα σταματά για δύο λεπτά σιγής για να θυμηθεί τους πεσόντες. Στο κέντρο του Τελ Αβίβ, πολλοί άνθρωποι επισκέφθηκαν γύρω απο ένα άτυπο μνημείο κοντά σε ένα σιντριβάνι που κατασκευάστηξε αμέσως μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία σκότωσε περισσότερους από 1.200 ανθρώπους.