Ρέντη: Συνελήφθη 49χρονος οδηγός μετά από επεισοδιακή καταδίωξη

Ο 49χρονος κατά την προσπάθειά του να διαφύγει έκανε αναστροφή και συγκρούστηκε με περιπολικό

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Συνελήφθη 49χρονος οδηγός στο Ρέντη μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στον Κολωνό.
  • Ο οδηγός αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα, προκαλώντας καταδίωξη από αστυνομικούς.
  • Κατά την καταδίωξη, ο 49χρονος έκανε αναστροφή και συγκρούστηκε με περιπολικό χωρίς τραυματισμούς.
  • Στη συνέχεια έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα στο Ρέντη, τραυματίζοντας ελαφρά τον ίδιο.
  • Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αντίσταση κατά της αρχής και επικίνδυνη οδήγηση.
Συνελήφθη τα ξημερώματα στην περιοχή του Ρέντη ένας 49χρονος οδηγός ΙΧ μετά από επεισοδιακή καταδίωξη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 5 το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου, μια ομάδα ΟΠΚΕ, που βρισκόταν στη συμβολή της λεωφόρου Αθηνών με την οδό Χρηματιστηρίου στον Κολωνό, έκρινε ύποπτο ένα όχημα και κάλεσαν τον οδηγό του να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο εκείνος δεν υπάκουσε τις εντολές των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Ο 49χρονος κατά την διάρκεια της καταδίωξης έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και στο ύψος της οδού Καραϊσκάκη στο Χαϊδάρι, έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το περιπολικό. Από την σύγκρουση δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές. Στη συνέχεια ο 49χρονος συνέχισε την πορεία και στη συμβολή των οδών Λεγάκη και Μυστρά στου Ρέντη έχασε τον έλεγχο του ΙΧ και προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα.

Ο 49χρονος μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο Τζάνειο νοσοκομείο ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αντίσταση κατά της αρχής και επικίνδυνη οδήγηση.

