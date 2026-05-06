Διασώστης για την υποδοχή επειγόντων στο Αττικόν: «Η κατάσταση είναι, δεν περιγράφω άλλο...»

Δριμύ κατηγορώ από διασώστη του ΕΚΑΒ για την κατάσταση που επικρατεί στην υποδοχή των επειγόντων στο Αττικό Νοσοκομείο.

Ο διασώστης στηλιτεύει το γεγονός ότι παρότι έγινε αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων, δεν άλλαξε τίποτα επί της ουσίας με την κατάσταση να παραμένει χαοτική σε ό,τι αφορά στην υποδοχή των περιστατικών.

«Έχω αφήσω τον συνάδελφο μέσα, ακριβώς μπροστά από εμάς είναι 10 φορεία του ΕΚΑΒ, δεν υπάρχει φορείο πουθενά για να αλλάξουμε. Καρέκλα δεν υπάρχει, ούτε σκαμπό, με έχουν πιάσει τα πόδια μου. Έχω γυρίσει όλο το Αττικό, δεν υπάρχει τίποτα.

Αργεί χαρακτηριστικά η διαλογή. Δεν φταίνε ούτε οι γιατροί, ούτε οι νοσηλευτές, το καταλαβαίνω. Πάρτε πιο πολλούς, πάρτε πιο πολλά μηχανήματα. Φτιάξατε δηλαδή τα επείγοντα, το κτήριο και μέσα είναι χάρχαλο όπως ήτανε. Θα έπρεπε να μπαίνουμε εμείς μέσα, οι διασώστες και να είναι αράδα τα φορεία. Πάρτε κόσμο μέσα, στελεχώστε το. Δηλαδή τι κάνατε; Μου φτιάξατε το κτήριο και μέσα όλα ίδια; Πάρτε κόσμο, στελεχώστε το. Αυτό το Αττικό, δεν περιγράφεται... Δεν περιγράφω άλλο...» λέει χαρακτηριστικά ο διασώστης.

Η καταγγελία του διασώστη