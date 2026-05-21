Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών ή Ελπίδα; Το απόγευμα το κόμμα Καρυστιανού

Snapshot Η Μαρία Καρυστιανού παρουσιάζει σήμερα στις 18:30 στη Θεσσαλονίκη το νέο πολιτικό της κόμμα με πιθανά ονόματα το «Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» ή «Ελπίδα».

Κεντρικός παρουσιαστής στην εκδήλωση θα είναι ο Θανάσης Αυγερινός, ενώ σημαντικά στελέχη του κόμματος αναμένεται να είναι η Μαρία Γρατσία, ο Γιάννης Χατζηαντωνίου και ο Στράτος Σιουρδάκης.

Στο νέο κόμμα ενδέχεται να συμμετέχουν επίσης η οικονομολόγος Μαρία Νεγρεπόντη

Δελιβάνη, ο στρατηγός εν αποστρατεία Θανάσης Τσουγανάτος και ο τεχνικός σύμβουλος Βασίλης Κοκοτσάκης.

Η Μαρία Καρυστιανού προέβη σε δημόσιο μήνυμα πριν την παρουσίαση, επισημαίνοντας την αύξηση της υποστήριξης και καταδικάζοντας προσπάθειες αποδυνάμωσης του κινήματος μέσω «φυτευτών» και «κακοπροαίρετων».

Η παρουσία στενών συνεργατών της Καρυστιανού, που εμφανίστηκαν σε βίντεο από το γραφείο της Μαρίας Γρατσία, συνδέεται με την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Snapshot powered by AI

Το νέο πολιτικό εγχείρημά της παρουσιάζει σήμερα στις 18:30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού. Σε ό,τι αφορά το όνομα του νέου κόμματος τα δύο επικρατέστερα είναι είτε το «Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών», είτε το «Ελπίδα».

Η στελέχωση

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, κεντρικός παρουσιαστής της εκδήλωσης θα είναι ο επι χρόνια ανταποκριτής ελληνικών ΜΜΕ στη Ρωσία Θανάσης Αυγερινός. Αναφορικά με τη στελέχωση του νέου κόμματος, εκτός από τον Θανάση Αυγερινό, κεντρικό ρόλο αναμένεται να έχουν η πρώην υποψήφια με το κόμμα Νίκη, δικηγόρος Μαρία Γρατσία.

Στη συνάντηση της Κυριακής, στο γραφείο της κ. Γρατσία στο Κολωνάκι, επίσης παραβρέθηκαν ο δικηγόρος Γιάννης Χατζηαντωνίου που έχει πολιτική αφετηρία στο ΠΑΣΟΚ, ενώ στη συνέχεια διετέλεσε μέλος της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιος το 2015 αλλά και ο επιχειρηματίας Στράτος Σιουρδάκης ο οποίος δραστηριοποιείται επί χρόνια στη Ρωσία ενώ διατελεί και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της πόλης της Αγίας Πετρούπολης.

Επίσης, πιθανό να έχουν ρόλο στο νέο κόμμα είναι η οικονομολόγος Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, η οποία είχε αναφέρει σε συνέντευξή της προ μηνών στον ΑΝΤ1 πως είναι σύμβουλος της κ. Καρυστιανού επί οικονομικών θεμάτων, αλλά και ο στρατηγός εν αποστρατεία και πρώην στέλεχος της Νίκης, Θανάσης Τσουγανάτος, καθώς επίσης και ο τεχνικός σύμβουλος και επικεφαλής της ομάδας έρευνας για την τραγωδία των Τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες είναι και ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος, ο οποίος είχε ανακοινώσει τη συμμετοχή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα μέσω μηνύματος στα social media.

Το μήνυμα της Καρυστιανού πριν από την ανακοίνωση

Λίγες ώρες πριν από την παρουσίαση, η Μαρία Καρυστιανού έστειλε μήνυμα με σαφή πολιτική και οργανωτική στόχευση. Στο κείμενό της αναφέρει ακριβώς τα εξής «Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης προς το κίνημά μας. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Ετσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι, με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος. Αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Ετσι λοιπόν, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, σας προσκαλώ αύριο, Πέμπτη, 18:30, στον κινηματογράφο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή».

Το μήνυμα αυτό συνδέθηκε και με την ανάγκη της πλευράς της να δικαιολογήσει την παρουσία στενών συνεργατών που εμφανίστηκαν σε βίντεο από το γραφείο της Μαρίας Γρατσία, από όπου διέρρευσε υλικό σχετικό με την ιδρυτική διακήρυξη.

Διαβάστε επίσης