Διπλωματική θύελλα και εσωτερική οργή στο Ισραήλ για το βίντεο Γκβιρ με ακτιβιστές του στολίσκου

Snapshot Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν

Γκβίρ δημοσίευσε βίντεο με κρατούμενους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, προκαλώντας διεθνή καταδίκη.

Πάνω από 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένων συμμάχων του Ισραήλ, καταδίκασαν το βίντεο και κλήθηκαν Ισραηλινοί πρεσβευτές για εξηγήσεις.

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ πήραν αποστάσεις από τον Μπεν

Γκβίρ, εκφράζοντας επικρίσεις για την εικόνα που πλήττει το Ισραήλ.

Μαρτυρίες αναφέρουν σοβαρή βία, σεξουαλική ταπείνωση και ψυχολογική κακοποίηση των κρατουμένων πριν τη μεταφορά τους στη φυλακή Ketziot.

Το βίντεο προκάλεσε εκτενή κάλυψη στα διεθνή μέσα και χαρακτηρίστηκε ως «επαίσχυντο» από τον πρεσβευτή των ΗΠΑ, ενώ η μεταχείριση των κρατουμένων θεωρείται ασυμβίβαστη με βασικές αξίες.

Διαστάσεις παίρνουν οι επιπτώσεις από το βίντεο με τους συλληφθέντες του παγκόσμιου στολίσκου για τη Γάζα, που δημοσίευσε στο Χ, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

Στο βίντεο, ο υπουργός φαίνεται να περπατά δίπλα σε κρατούμενους του στολίσκου, δεμένοι με χειροπέδες και γονατιστοί στο πάτωμα. Αργότερα στο βίντεο, αντιμετωπίζει τους κρατούμενους με χειροπέδες, κυματίζοντας μια ισραηλινή σημαία στα πλάγια, και ο ύμνος ακούγεται στο βάθος.

?? | El ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben Gvir, generó repudio tras difundir un video burlándose de unos 430 activistas de la flotilla humanitaria a Gaza. Las imágenes muestran a los detenidos hacinados, maniatados y forzados a escuchar el himno bajo el sol. pic.twitter.com/WkPVUwmJvE — Mundo en Conflicto ? (@MundoEConflicto) May 20, 2026

Περισσότερες από 30 χώρες, κάποιες στενές σύμμαχοι του Ισραήλ, καταδίκασαν τις εικόνες και τη συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού, ενώ επικριτικοί για τον κυβερνητικό εταίρο τους, ήταν τόσο ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, όσο και ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ.

Τουλάχιστον 8 Ισραηλινοί πρεσβευτές κλήθηκαν από τα υπουργεία εξωτερικών χωρών όπου υπηρετούν. Της Γαλλίας, του Καναδά, της Ολλανδίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και του Βελγίου.

Το βίντεο, για το οποίο ο Μπεν-Γκβιρ συνεχίζει να είναι περήφανος, οδήγησε σε εκτεταμένη κάλυψη στους μεγαλύτερους ειδησεογραφικούς ιστότοπους του κόσμου και το υπουργείο Εξωτερικών το χαρακτήρισε «παγκόσμια στρατηγική επίθεση».

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι χαρακτήρισε τις ενέργειες του Μπεν-Γκβιρ «επαίσχυντες» και είπε ότι ο υπουργός «πρόδωσε την τιμή της χώρας του».

Ο Γερμανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Στέφαν Ζάιμπερτ είπε ότι η μεταχείριση των κρατουμένων από τον Μπεν-Γκβιρ ήταν «εντελώς απαράδεκτη και ασυμβίβαστη με τις βασικές αξίες των χωρών μας».

«Είμαι πραγματικά σοκαρισμένος από το βίντεο που δημοσίευσε ο Ισραηλινός υπουργός Μπεν Γκβιρ, στο οποίο χλευάζει όσους εμπλέκονται στον στολίσκο. Αυτό παραβιάζει τα πιο βασικά πρότυπα σεβασμού και ευπρέπειας στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι», έγραψε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών στο X.

Παγκόσμιο πρωτοσέλιδο

Το βίντεο έγινε παγκόσμιο πρωτοσέλιδο σε μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα με τον βρετανικό Guardian να λέει: «Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ πυροδοτεί διπλωματική θύελλα μετά από βίντεο κακοποίησης ακτιβιστών του στολίσκου».

Το άρθρο συνέχισε λέγοντας ότι «ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, ακροδεξιός Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, πυροδότησε διπλωματική κρίση αφού δημοσίευσε πλάνα που δείχνουν τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας να κακοποιούν διεθνείς ακτιβιστές που συνελήφθησαν ενώ προσπαθούσαν να πλεύσουν στη Γάζα με ανθρωπιστική βοήθεια».

Παράλληλα, επικαλείται νομική ομάδα που εκπροσωπεί τον στολίσκο ότι υπήρξαν μαρτυρίες για σοβαρή βία, σεξουαλική ταπείνωση και ψυχολογική κακοποίηση πριν από τη μεταφορά τους στη φυλακή Ketziot.

Η ιταλική Corriere della Serra αφιέρωσε ένα εκτενές άρθρο στον Μπεν-Γκβιρ, με τίτλο «Ρατσισμός, όπλα και ταπείνωση: Ποιος είναι ο Μπεν-Γκβιρ, ο πιο ακραίος υπουργός – που ο Μπίμπι θα συγχωρήσει ξανά;» Το άρθρο περιγράφει τη συμμαχία μεταξύ Νετανιάχου και Μπεν-Γκβιρ και σύμφωνα με το άρθρο, «ο Νετανιάχου τον έσωσε από την πολιτική ασχετοσύνη ενός ανθρώπου που πρέπει να προσβάλλει και να φωνάζει για να τραβήξει την προσοχή».

Οι New York Times έγραψαν ότι «ένας Ισραηλινός υπουργός κοροϊδεύει τους φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές του στολίσκου στο βίντεο». Το βίντεο περιγράφηκε εκτενώς και έλεγε ότι οι κρατούμενοι αναγκάστηκαν να γονατίσουν στο πλοίο.

Η Washington Post ανέφερε ότι ο Μπεν Γκβιρ «δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο καυχιόταν για κρατούμενους από έναν στολίσκο στη Γάζα που ήταν δεμένοι στα χέρια και τα πόδια τους». «Μια γυναίκα ακούγεται να φωνάζει «Απελευθερώστε την Παλαιστίνη» πριν ένας Ισραηλινός αστυνομικός την αρπάξει από το κεφάλι και την ρίξει στο έδαφος. Η κάμερα μετατοπίζεται στο χαμογελαστό πρόσωπο του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ», έγραψε η εφημερίδα.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel ?? pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

