Κεραμέως: Νέο πρόγραμμα 8.000 θέσεων εργασίας για άνεργους 55 ετών και άνω

Snapshot Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα με 8.000 θέσεις εργασίας για ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω, με διάρκεια 24 μηνών και επιδοτούμενη απασχόληση σε δημόσιους φορείς.

Το πρόγραμμα 55+ έχει ήδη ωφελήσει πάνω από 35.000 άτομα, βοηθώντας τους να συμπληρώσουν τα συντάξιμα έτη τους και αξιοποιώντας την εμπειρία τους σε δημόσιες υπηρεσίες.

Θα καταργηθούν οι περικοπές στις συντάξεις χηρείας που προέβλεπε ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου, επαναφέροντας το ποσοστό από 35% στο 70% της σύνταξης του θανόντος συζύγου.

Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας το πρώτο τετράμηνο του 2026 δημιούργησε δημοσιονομικό πλεόνασμα περίπου μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, επιτρέποντας τη χρηματοδότηση της αναπροσαρμογής των συντάξεων χηρείας.

Η ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας θα κατατεθεί στη Βουλή τον Ιούλιο και θα εφαρμοστεί άμεσα, διορθώνοντας κοινωνική αδικία που διαρκεί 10 χρόνια. Snapshot powered by AI

Ένα νέο πρόγραμμα που προβλέπει 8.000 θέσεις εργασίας για άνεργους από 55 ετών και πάνω, προανήγγειλε σε τηλεοπτική της συνέντευξη η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Μιλώντας στο Action24, η κ. Κεραμέως τόνισε πως το πρόγραμμα 55+ είναι ένα πρόγραμμα «για το οποίο είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι στο υπουργείο Εργασίας, γιατί υπάρχει μία μερίδα συμπολιτών μας, εκείνοι που είναι ηλικίας 55 ετών και άνω, οι οποίοι, αν τυχόν βρεθούν εκτός εργασίας, αν χάσουν τη δουλειά τους, να είμαστε ειλικρινείς, είναι πολύ πιο δύσκολο να βρουν δουλειά, εάν βρεθούν εκτός δουλειάς, μετά τα 55 έτη, παρά αν είναι στα 30 ή στα 40.

Η πολιτεία δεν μπορεί να στέκεται αμέτοχη σε αυτό. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, ως υπουργείο Εργασίας, έχουμε θεσπίσει ένα ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για τους συμπολίτες μας αυτούς 55 ετών και άνω, επιδοτούμενη απασχόληση σε δήμους, σε περιφέρειες της χώρας, σε νοσοκομεία, σε δημόσιες υπηρεσίες».

Όπως τόνισε η υπουργός, το πρόγραμμα 55+ υλοποιείται μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και είναι διάρκειας 24 μηνών, έχοντας ωφελήσει, μέχρι σήμερα, πάνω από 35.000 συμπολίτες μας, ώστε να συμπληρώσουν τα συντάξιμα έτη τους, παρέχοντας από την πλευρά τους την πολύτιμη εμπειρία τους σε δημόσιες υπηρεσίες.

Για τις συντάξεις χηρείας

Αναφορικά με την επικείμενη ρύθμιση που εξήγγειλε προ λίγων ημερών για κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι πρόκειται για την επίλυση μίας εκκρεμότητας 10 ετών, την οποία δημιούργησε ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου και προέβλεπε ότι, όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή, ο χήρος ή η χήρα λαμβάνει αρχικά το 70% της σύνταξης του θανόντος συζύγου για τρία χρόνια και, στη συνέχεια, το 70% γίνεται 35%.

«Σκεφτείτε πόσο σκληρή ήταν αυτή η ρύθμιση. Είναι η πιο δύσκολη φάση της ζωής τους, έχουν χάσει τον άνθρωπό τους και πλέον έρχεται και το κράτος και τους λέει στο μισό η σύνταξη που έπαιρνες και, άρα, αγωνιούν και για την επιβίωσή τους. Αυτό, λοιπόν, ήταν ένα ζήτημα το οποίο συζητείτο 10 χρόνια. Υπήρχαν νομικά ζητήματα για την επίλυση αυτού του προβλήματος και υπήρχαν και δημοσιονομικά ζητήματα, δηλαδή πού θα βρούμε τα λεφτά, για να καλύψουμε αυτήν την ανάγκη και να μπορέσουμε να μείνουμε στο 70% και να μην πέσουμε στο 35%», είπε η υπουργός Εργασίας.

Όπως εξήγησε, η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας το πρώτο τετράμηνο του 2026 απέφερε πλεόνασμα ύψους περίπου μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, δημιουργώντας τον αναγκαίο δημοσιονομκό χώρο.

«Το λέω γιατί; Γιατί για μας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει πολύ μεγάλη σημασία, όταν πάμε και διορθώνουμε κοινωνικές αδικίες, πρώτα να έχουμε βρει τον δημοσιονομικό χώρο. Βρήκαμε, λοιπόν, τον δημοσιονομικό χώρο και ήρθαμε εν συνεχεία να θεραπεύσουμε μία κοινωνική αδικία και να βάλουμε τέλος σε 10 χρόνια αβεβαιότητας», δήλωσε η κ. Κεραμέως.

Τόνισε μάλιστα ότι από τις επαφές που είχε με χήρες και χήρους συμπέρανε τη μεγάλη τους αγωνία: «Τι θα γίνει, αν εμείς φύγουμε από τη ζωή και έρθει το κράτος και ζητήσει αναδρομικά πίσω από τα παιδιά μας. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη αγωνία. Με τη ρύθμιση, λοιπόν, που εξήγγειλα, η οποία θα περάσει στη Βουλή των Ελλήνων μέσα στον Ιούλιο, με άμεση εφαρμογή, όσοι συνταξιούχοι χηρείας είχαν περικοπή στις συντάξεις τους στο 35%, η σύνταξή τους θα αυξηθεί στο 70%».