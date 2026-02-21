Τασούλας στην 113η επέτειο απελευθέρωσης των Ιωαννίνων: «Με ενότητα όλοι οι αντίπαλοι νικιώνται»

Οι εορταστικές εκδηλώσεις της 113ης επετείου της απελευθέρωσης της πόλης, κορυφώθηκαν το μεσημέρι, με τη μεγάλη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων

Τασούλας στην 113η επέτειο απελευθέρωσης των Ιωαννίνων: «Με ενότητα όλοι οι αντίπαλοι νικιώνται»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στα Ιωάννινα και την Κόνιτσα με αφορμή τον εορτασμό για την 113η επέτειο απελευθέρωσης των δύο πόλεων. 

«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» είναι το μήνυμα που έστειλε από τα Ιωάννινα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος τιμά με την παρουσία του τις επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης, στις 21 Φεβρουαρίου του 1913 από τον Οθωμανικό ζυγό.

Ο κ. Τασούλας παρέστη στη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ιωαννίνων κ. Μαξίμου. Στη συνέχεια, κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο Μπιζανομάχων και μετέβη στην Περιφέρεια Ηπείρου, όπου συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχριμάνη, ο οποίος εξήρε το έργο και τη διαχρονική προσφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας στα Ιωάννινα και την Ήπειρο και του επέδωσε ως δώρο μια εικόνα του Αγίου Γεωργίου.

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακολούθησε την παρέλαση και έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα, 21 Φεβρουαρίου 2026, 113 χρόνια μετά την απελευθέρωση των
Ιωαννίνων, ένα νεανικό, χαρούμενο, πολύχρωμο, μαθητικό και φοιτητικό ποτάμι
κατέκλυσε τη Λεωφόρο Δωδώνης και ακολούθησαν στρατιώτες, αστυνομικοί,
πυροσβέστες και μια διμοιρία Ευζώνων, για να τιμήσουν αυτή την ηλιόλουστη μέρα
μια ιστορική επέτειο. Τα Γιάννενα στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, μετά από 482
χρόνια Οθωμανικού ζυγού, ήταν ελεύθερα.

Δύσκολα μπορούμε σήμερα, 113 χρόνια μετά, να συλλάβουμε αυτό το γεγονός.
Δύσκολα μπορούμε να συλλάβουμε τι σημαίνει η ελευθερία μετά από πέντε αιώνες
ζυγού και σκλαβιάς. Δύσκολα μπορούμε να συλλάβουμε τι σημαίνει να γκρεμίσεις
τα απόρθητα τείχη των οχυρών του Μπιζανίου, να νικήσεις έναν απίστευτα άγριο
και σκληρό χειμώνα, το τρίμηνο εκείνο της πολιορκίας των Ιωαννίνων.

Δύσκολα μπορούμε να πιστέψουμε τα μεγάλα κατορθώματα εκείνης της εποχής
των Βαλκανικών πολέμων του 1912-13, το δεύτερο ‘21 θα μπορούσαμε να το
πούμε, γιατί στους Βαλκανικούς πολέμους διπλασιάστηκε εδαφικά και
πληθυσμιακά η χώρα μας. Δύσκολα, λοιπόν, μπορούμε να πιστέψουμε πως το
έθνος ενωμένο, η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία δίπλα δίπλα, ο λαός και ο στρατός
δίπλα δίπλα και όλοι ΜΑΖΙ πέτυχαν αυτό που σας είπα, το απίστευτο κατόρθωμα
του διπλασιασμού των εδαφών, άρα και του πληθυσμού της χώρας. Ο Ελευθέριος
Βενιζέλος, ο οποίος βρέθηκε ως πρωθυπουργός στο μέτωπο του Μπιζανίου εκείνη
την εποχή, μόλις ανακοινώθηκε η απελευθέρωση της πόλης μας, χαρακτήρισε τα
Γιάννενα εθνικό τρόπαιο.

Ήταν μία από τις πιο χρονοβόρες, πιο δύσκολες, πιο αιματηρές πολιορκίες των
Βαλκανικών πολέμων. Και όταν ξημέρωσε αυτή η ευλογημένη μέρα της ελευθερίας,
σείστηκε ο τόπος από χαρά και από προσδοκία.

Πάμε τώρα, 113 χρόνια μετά, πάμε στο σήμερα. Τι γιορτάσαμε σήμερα εδώ στα
Γιάννενα; Τι γιορτάσαμε καμαρώνοντας τους μαθητές μας και τον στρατό μας;
Γιορτάσαμε και τιμήσαμε εκείνη τη θυσία, εκείνο τον ηρωισμό, εκείνη την
αυταπάρνηση, εκείνο το μεγάλωμα της χώρας.

Και τιμώντας όλα εκείνα σήμερα, δεν έχουμε παρά να αναλογιστούμε, πως το χρέος
μας μας καλεί και πάλι για να είμαστε πιστοί στη μνήμη εκείνων των ανθρώπων και
στη μνήμη εκείνων των γεγονότων ενωμένοι, δυνατοί και αποφασισμένοι να
αντικρίσουμε τους αντιπάλους του μέλλοντος, τους αντιπάλους των προβλημάτων
της χώρας, τους αντιπάλους των προβλημάτων της Ηπείρου και να σκεφτούμε ότι η
μέθοδος είναι γνωστή: με σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα όλοι αυτοί οι
αντίπαλοι ξεπερνιώνται, όλοι αυτοί οι αντίπαλοι νικιώνται. Εδώ νικήθηκε η
Οθωμανική Αυτοκρατορία από μια χώρα, η οποία είχε περάσει τέσσερις και πέντε
αιώνες σκλαβιάς.

Έτσι και εμείς σήμερα, τιμώντας τη μνήμη τους, είμαστε αποφασισμένοι να
ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας, να τα αντιμετωπίσουμε, να τα υπερνικήσουμε
και ως έθνος, ως Ελλάδα, ως λαός να αντικρίσουμε με φιλοδοξία, αυτοπεποίθηση
και σιγουριά ένα ευνοϊκό μέλλον, που όχι μόνο μας καλεί, αλλά, αν θέλουμε, μας
περιμένει.

Χρόνια πολλά!».

