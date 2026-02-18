Τασούλας και Χατσατουριάν εγκαινίασαν την φωτογραφική έκθεση στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Οι Πρόεδροι της Ελλάδας και της Αρμενίας Κ. Τασούλας και Β. Χατσατουριάν εγκαινίασαν την φωτογραφική έκθεση «Προσευχή για την Ειρήνη» στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Τασούλας και Χατσατουριάν εγκαινίασαν την φωτογραφική έκθεση στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αρμενίας Βαχάγκν Χατσατουριάν εγκαινίασαν από κοινού απόψε την φωτογραφική έκθεση «Προσευχή για την Ειρήνη» της Αρμένιας φωτογράφου Tatev Mnatsakanyan, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.

Ο κ.Τασούλας, υπογράμμισε την αμοιβαία βούληση των δυο χωρών για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους, στον τομέα του Πολιτισμού, ο οποίος, αποτελεί σταθερό πυλώνα των διμερών ελληνο-αρμενικών σχέσεων και πρόσθεσε ότι σε μια εποχή με πολλαπλές προκλήσεις και ένοπλες συγκρούσεις, η τέχνη εξακολουθεί να ενώνει τους λαούς και να στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα συμφιλίωσης και ειρηνικής συνύπαρξης.

Ειδικότερα, κατά τον χαιρετισμό του, ο κ.Τασούλας ανέφερε :

«Με ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι σήμερα στα εγκαίνια της έκθεσης της Αρμένιας φωτογράφου Tatev Mnatsakanyan, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, έναν χώρο που αποτελεί θεματοφύλακα της πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Ελληνισμού.

Η κοινή παρουσία μας εδώ με τον Πρόεδρο της Αρμενίας, με τον οποίο είχαμε πολύ εποικοδομητικές συζητήσεις σήμερα το πρωί, επιβεβαιώνει τους στενούς δεσμούς φιλίας και αλληλοσεβασμού μεταξύ των χωρών και των λαών μας. Αντανακλά δε, τη αμοιβαία βούλησή μας για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μας, εκτός των άλλων, και στον τομέα του πολιτισμού, ο οποίος, άλλωστε, αποτελεί σταθερό πυλώνα των διμερών ελληνο-αρμενικών σχέσεων.

Η έκθεση 'Προσευχή για την Ειρήνη' (Prayer for Peace) δεν είναι απλώς μία ακόμη φωτογραφική έκθεση. Οι φωτογραφίες της διακεκριμένης φωτογράφου Tatev Mnatsakanyan καταδεικνύουν πως η πνευματικότητα και η προσευχή μπορούν να ενώσουν όλους τους ανθρώπους. Ενσωματώνοντας τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Ναρεκάτσι πάνω στα πρόσωπα των πιστών, μας υπενθυμίζει ότι η προσευχή για ειρήνη είναι μια οικουμενική γλώσσα που υπερβαίνει σύνορα και θρησκείες.

Σε μια εποχή με πολλαπλές προκλήσεις και ένοπλες συγκρούσεις στην ευρωπαϊκή ήπειρο, αλλά και σε όλον τον κόσμο, η τέχνη εξακολουθεί να ενώνει τους λαούς και να στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα συμφιλίωσης και ειρηνικής συνύπαρξης και πολλές φορές, όπως πολύ σωστά είπε ο Πρόεδρος της Αρμενίας, η τέχνη μπορεί να κάνει πιο αποτελεσματική δουλειά από την πολιτική.

Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου προς την διακεκριμένη καλλιτέχνιδα για την ευαισθησία της, καθώς και για την ποιότητα του έργου της, και να ευχαριστήσω τη διοίκηση του μουσείου για την φιλοξενία. Εύχομαι από καρδιάς αυτή η 'Προσευχή για Ειρήνη' να ακουστεί δυνατά σε όλο τον κόσμο».

