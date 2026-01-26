Καθίζηση οδοστρώματος στα Μελίσσια έπειτα από θραύση αγωγού - Διακοπή της κυκλοφορίας

Καθίζηση οδοστρώματος στα Μελίσσια έπειτα από θραύση αγωγού - Διακοπή της κυκλοφορίας
Η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων νωρίς απόψε το βράδυ της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου στα Μελίσσια στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στο ύψος της οδού 25ης Μαρτίου.

Η διακοπή έγινε λόγω θραύσης αγωγού και καθίζησης του οδοστρώματος στο σημείο.

