Καθίζηση οδοστρώματος στα Μελίσσια έπειτα από θραύση αγωγού - Διακοπή της κυκλοφορίας
Η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων νωρίς απόψε το βράδυ της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου στα Μελίσσια στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στο ύψος της οδού 25ης Μαρτίου.
Η διακοπή έγινε λόγω θραύσης αγωγού και καθίζησης του οδοστρώματος στο σημείο.
