Η τραγωδία της πιο σκανδαλώδους αριστοκράτισσας της Ευρώπης - Πέθανε ψάχνοντας στα σκουπίδια

Έζησε χίλιες ζωές σε μία και έμεινε για πάντα στην ιστορία ως η βασίλισσα της παρακμής, που δεν γνώριζε κανόνες, πριν η μοίρα της σφραγιστεί με θλιβερό τρόπο και από την πολυτέλεια και τη χλιδή, πεθάνει πάμφτωχη και μόνη.

Η Λουίζ Αντέλ Ρόζα Μαρία Αμμάν γεννήθηκε το 1881 σε μια οικογένεια Ιταλών μεγιστάνων της κλωστοϋφαντουργίας.

Ο πατέρας της ήταν ο ισχυρός κόμης Αλμπέρτο ​​Αμμάν, αγαπημένος του βασιλιά Ουμβέρτου Α, και η μητέρα της, Λουτσία Μπρέσι, γοήτευε τα σαλόνια με την ακαταμάχητη χάρη της και θεωρούνταν κοσμική.

Ως έφηβη η Λουίζ έβρισκε βαρετό να είσαί απλώς πλούσιος, οι σπυδές ήταν αδιάφορες και η πραγματικότητα αδιάφορη.

Ο ξαφνικός θάνατος των γονιών της, έκανε τη Λουίζ και την αδερφή της κληρονόμους μίας κολοσσιαίας περιουσίας, την οποία αποφάσισαν αν απολαύσουν στο έπακρο.

Στα 19 της, παντρεύτηκε τον Μαρκήσιο Καμίλο Καζάτι, γέννησε μια κόρη και σχεδόν αμέσως συνειδητοποίησε ότι ο ρόλος της υποδειγματικής συζύγου και μητέρας δεν ήταν για εκείνη. Το παιδί στάλθηκε σε οικοτροφείο, ο σύζυγός της στις σκιές, και η ίδια πήγε εκεί που ήταν πραγματικά ευπρόσδεκτη: στον κόσμο της τέχνης, των σκανδάλων και των βραδινών εξορμήσεων που θα θυμόταν έναν αιώνα αργότερα.

Η αγάπη που άλλαξε τα πάντα

Ένα σημείο καμπής στη ζωή της Λουίζα Καζάτι ήταν η συνάντησή της με τον Γκαμπριέλε ντ' Ανούντσιο, ποιητή, γυναικά και τον κορυφαίο παρακμιακό της Ιταλίας. Η σχέση τους ήταν θυελλώδης, δημόσια και βραχύβια: και οι δύο διψούσαν για προσοχή, γρήγορα βαρέθηκαν ο ένας τον άλλον, αλλά συνέχισαν να αλληλογραφούν σε όλη τους τη ζωή.

Της έμαθε να μισεί τα συνηθισμένα, να περιφρονεί την «κανονικότητα» και να μετατρέπει κάθε χειρονομία σε θέαμα. Ο έρωτάς τους γρήγορα εξελίχθηκε σε μια ένωση δύο εγωισμών. Τότε ήταν που η Λουίζ αποφάσισε ότι θα γινόταν ένα ζωντανό έργο τέχνης. Δεν ήθελε να είναι μούσα στη σκιά του καλλιτέχνη, αλλά στο επίκεντρο της προσοχής.

Νεκρικά χλωμό δέρμα, φλογερά κόκκινα μαλλιά, ψεύτικες βλεφαρίδες και κοσμήματα, μία εμφάνιση σχολαστικά σχεδιασμένη.

Η Καζάτι μπορούσε να εμφανίζεται δημόσια με ένα διαφανές φόρεμα, λάτρευε να στολίζει τα βλέφαρά της με βελούδινες κορδέλες και δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς ένα διαμαντένιο πλέγμα με ένα γιγάντιο στέμμα από φτερά.

Ντυμένη από εξέχοντα είδωλα της μόδας του 19ου και 20ού αιώνα, τους Paul Poiret, Charles Frederick Worth και Léon Bakst, και καλλιτέχνες παρατάχθηκαν για να απαθανατίσουν το υπνωτικό, σχεδόν απάνθρωπο βλέμμα της.

Η Λουίζα είχε ζωγραφίσει περίπου 130 πορτρέτα της, πολλά από τα οποία ήταν έργα των Giovanni Boldini, Man Ray, Romaine Brooks, Jean Cocteau και Pablo Picasso, οι οποίοι πέρασαν μέρες και νύχτες δημιουργώντας τα οράματά τους για την όμορφη «Μέδουσα» σε καμβά.

Μια γυναίκα κοιτάζει έναν πίνακα του Giovanni Boldini με τίτλο «Marchesa Luisa Casati with a Greyhound», μέρος της έκθεσης High Society στο Rijksmuseum στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας (2018) AP/Peter Dejong

Θρυλικά πάρτι

Η Λουίζ λάτρευε τα πάρτι και το κόστος δεν το υπολόγιζε.

Ένα βενετσιάνικο παλάτσο στο Μεγάλο Κανάλι, επιχρυσωμένοι υπηρέτες καλυμμένοι με φύλλα χρυσού, ένα κέρινο αντίγραφο της οικοδέσποινας στο δείπνο, κουκουβάγιες, παγώνια, μαϊμούδες και τσιτάχ με διαμαντένια λουριά - αυτά και πολλά άλλα ήταν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε βραδιάς που διοργάνωνε η Κασάτι. Μπορούσε να υποδέχεται τους καλεσμένους της με διαφανείς πιτζάμες, να εμφανίζεται στην όπερα με αιματοβαμμένα φτερά στα μαλλιά της ή να περπατά τη νύχτα σχεδόν γυμνή — φορώντας γούνινο παλτό και μαργαριτάρια.

Η Καζάτι ήταν γνωστή για τις εκκεντρικότητές της που γοήτευαν την ευρωπαϊκή κοινωνία για σχεδόν τρεις δεκαετίες. Έκπληξε την κοινωνία παρελαύνοντας με ένα ζευγάρι τσιτάχ με λουρί και φορώντας ζωντανά φίδια ως κοσμήματα.

Η Λουίζ ενδιαφερόταν σοβαρά για τον αποκρυφισμό, την μαντεία, τα ξόρκια και την ανατολική φιλοσοφία. Μετά από ένα ταξίδι στην Ινδία, πίστευε ότι ήταν τίγρης σε μια προηγούμενη ζωή, και έτσι, σχεδόν αμέσως μετά την επιστροφή της, πρόσθεσε σκούρες ρίγες στα φλογερά κόκκινα μαλλιά της.

Ήταν περιτριγυρισμένη από μάγους, ποιητές, χορευτές, καλλιτέχνες και, αναπόφευκτα, παράνομες ουσίες, οι οποίες θεωρούνταν σχεδόν απαραίτητο αξεσουάρ στο μποέμικο περιβάλλον των αρχών του εικοστού αιώνα.

Το πορτρέτο της Μαρκησίας Λουίζα Καζάτι από τον Μαν Ρέι , του πειραματικού κινήματος φλουρ-φλουρ («θολό» ή «εκτός εστίασης»). Το αποτέλεσμα δεν ήταν σκόπιμο. Ένα βραχυκύκλωμα στα φώτα του στούντιο και η άρνηση της Καζάτι να μείνει ακίνητη θόλωσαν την εικόνα - ένα ατύχημα που λάτρευε, επιμένοντας ότι «απεικόνιζε την ψυχή της»

Η πτώση της Βασίλισσας

Ξόδευε σαν τα χρήματα να ήταν ατελείωτα. Παλάτια, κοσμήματα, φορέματα, ταξίδια, τέχνη—όλα αυτά εξανέμισαν την περιουσία της. Μέχρι την ηλικία των 50 ετών, η Λουίζ δεν είχε τίποτα και το χρέος της είχε φτάσει τα 25 εκατομμύρια δολάρια.

Η χλιδή που κάποτε χρησίμευε ως απλό φόντο δημοπρατήθηκε γρήγορα. Φημολογείται ότι η ίδια η Κοκό Σανέλ αγόρασε ένα από τα παλάτια της Κασάτι. Αργότερα, η πρώην κοσμική έφυγε στο Λονδίνο και εγκαταστάθηκε σε ένα μικρό διαμέρισμα. Έβγαζε τα προς το ζην διαβάζοντας κάρτες ταρώ, βγάζοντας βόλτα κατοικίδια και ψάχνοντας σε κάδους απορριμμάτων για φτερά καπέλων.

Η Λουίζ Καζάτι πέθανε το 1957 από καρδιακή προσβολή. Θάφτηκε με το αγαπημένο της παλτό και με ψεύτικες βλεφαρίδες, και στην ταφόπλακά της ήταν χαραγμένη μια φράση του Σαίξπηρ: «Τα χρόνια δεν θα την επηρεάσουν· ούτε η ποικιλομορφία της θα κουραστεί ποτέ».