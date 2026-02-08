Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ στο ντέρμπι του Φαλήρου

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο «Γ.Καραϊσκάκης», (21:00, CosmoteSport 1 HD) για την 20ή αγωνιστική της Super League.

Με τους δύο συλλόγους να έχουν πολύ διαφορετικούς στόχους πλέον στο πρωτάθλημα, αλλά να θέλουν το ίδιο απεγνωσμένα τη νίκη.

Από τη μία, ο Ολυμπιακός θέλει να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας, διεκδικώντας μέχρι το φινάλε το πρωτάθλημα κόντρα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, έχοντας μπροστά του και τα νοκ άουτ ματς του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε για την ενδεκάδα που θα παρατάξει στο ντέρμπι του Φαλήρου.

Ο Βάσκος τεχνικός, επέλεξε τον Τζολάκη κάτω απ' τα δοκάρια, τους Κοστίνια και Ορτέγκα στα άκρα της άμυνας και δίδυμο στα στόπερ, τους Ρέτσο και Μπιανκόν.

Έσε και Σιπιόνι ξεκινούν στη μεσαία γραμμή, Ποντένσε και Ροντινέι στα «φτερά» της επίθεσης και ο Ταρέμι προωθημένος μαζί με τον Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Έσε, Σιπιόνι, Ποντένσε, Ροντινέι, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.