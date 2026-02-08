Κραν Μοντανά: Στις φλόγες μνημείο αφιερωμένο στα θύματα της πυρκαγιάς

Φωτιά ξέσπασε στις 6 το πρωί της Κυριακής, στο αυτοσχέδιο μνημείο που είχε στηθεί για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά, με κεριά, συλλυπητήρια μηνύματα και λουλούδια.

Το μνημείο στον τόπο της τραγωδίας ήταν αφιερωμένο, στους 41 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ της ελβετικής χιονοδρομική πόλης.

Σε δήλωσή της, αργότερα την Κυριακή η αστυνομία του Βαλέ ανέφερε: «Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο την πυρκαγιά », προσθέτοντας ότι έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνες για τα αίτια της φωτιά στο μνημείο, το οποίο αρχικά βρισκόταν ακριβώς απέναντι από το καμένο μπαρ, αλλά πρόσφατα μεταφέρθηκε σε μικρή απόσταση.

Crans-Montana: a fuoco il memoriale per le vittime, nessun ferito.

Aperta un’inchiesta. Candele e lumini erano già stati spostati tra le polemiche.#Tg1 Roberta Ferrari pic.twitter.com/hb1a9ChgcD — Tg1 (@Tg1Rai) February 8, 2026

Η πυρκαγιά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου στο μπαρ La Constellation άφησε 41 νεκρούς και 115 τραυματίες , κυρίως εφήβους και νεαρούς ενήλικες.

Προκλήθηκε από σπινθήρες από κεριά που άναψαν τον ηχομονωτικό αφρό στην οροφή του υπογείου του καταστήματος, σύμφωνα με την έρευνα, η οποία στοχεύει να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

