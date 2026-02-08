ΟΦΗ – Λεβαδειακός 3-2: Ματσάρα στο Παγκρήτιο και χαμόγελα για τους Ηρακλειώτες

Όσοι βρέθηκαν στο Παγκρήτιο, χάρηκαν ποδόσφαιρο! ΟΦΗ και Λεβαδειακός προσέφεραν έναν εξαιρετικό αγώνα, με τους Ηρακλειώτες να παίρνουν σημαντική νίκη με 3-2. Για βαθμολογικούς και ψυχολογικούς λόγους, καθώς ακολουθεί και η ρεβάνς του Κυπέλλου ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Η αναμέτρηση ήταν πραγματικά συναρπαστική. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν γρήγορα με τον Πεντρόσο, όμως οι γηπεδούχοι έφεραν το ματς στην ισορροπία με τον Θεοδοσουλάκη. Ο Σαλσέδο με γκολάρα έκανε την ανατροπή, αλλά ο Παλάσιος στο δεύτερο μέρος ισοφάρισε. Τελικά με την πρώτη ασίστ του Αθανασίου και το γκολ του Σενγκέλια, ήρθε το τελικό 3-2.

Η θέληση ήταν μεγάλη και για τις δύο ομάδες, με τους γηπεδούχους να είναι πιο αποφασιστικοί και να επιβραβεύονται γι’ αυτό. Δεν είναι και μικρό πράγμα η νίκη επί του Λεβαδειακού, ο οποίος χάνει για πρώτη φορά μετά από επτά ματς στα οποία είχε 5 νίκες και 2 ισοπαλίες.

Ο ΟΦΗ πλέον είναι στους 24 βαθμούς και εδραιώνεται στην 8η θέση, έχοντας ματς λιγότερο. Ο Λεβαδειακός έμεινε στους 38 και φυσικά παραμένει 4ος όπως και να έχει.

Το φιλμ του αγώνα

8’ Γκολ 0-1: Εξαιρετική ανάπτυξη των φιλοξενούμενων, ο Βήχος με τον Συμελίδη και τον Μπάλτσι άλλαξαν την μπάλα υποδειγματικά, ο Πεντρόσο βγήκε τετ α τετ και νίκησε για τον Λίλο!

10’ Γκολ 1-1: Ο Κανελλόπουλος έβαλε δυνατά την κόντρα σε διεκδίκηση της μπάλας κοντά στην περιοχή του Λεβαδειακού, αυτή έφτασε στον Θεοδοσουλάκη που από πλάγια θέση πλάσαρε στην απέναντι γωνία για την άμεση ισοφάριση!

15’ Φάουλ από πλάγια θέση για τον ΟΦΗ, ο Σαλσέδο στο πρώτο δοκάρι πήρε την κεφαλιά με την μπάλα να φεύγει άουτ.

22’ Στην περιοχή ο Μανθάτης, αντί να τελειώσει τη φάση προτίμησε να κάνει γύρισμα και χάθηκε η ευκαιρία.

36’ Κόρνερ του Σενγκέλια, ο Χατζηθεοδωρίδης αφύλακτος έκανε το σουτ με τη μία με τον Άνακερ να διώχνει εντυπωσιακά.

37’ Γκολ 2-1: Ο Σαλσέδο έγινε κάτοχος της μπάλας στα αριστερά, κινήθηκε παράλληλα με την εστία και μόλις βρήκε χώρο έκανε εκπληκτικό σουτ με φάλτσο, στέλνοντας την μπάλα στο πλαϊνό των διχτύων του Άνακερ!

57’ Γκολ 2-2: Η μπάλα πήγε δεξιά στον Τσάπρα, εντός περιοχής έκανε το γύρισμα, ο Παλάσιος σούταρε με τη μία, ο Λίλο βρήκε την μπάλα με το πόδι αλλά τελικά κατέληξε στα δίχτυα για την ισοφάριση!

64’ Ο Τσάπρας έκανε δυνατό διαγώνιο σουτ, με την μπάλα να περνά άουτ.

69’ Ο Αθανασίου έκανε το συρτό γύρισμα, η μπάλα κόντραρε και έφτασε στον Φούντα, αυτός σούταρε στην κίνηση από κοντά, χωρίς να βρίσκει στόχο.

76’ Γκολ 3-2: Ο Αθανασίου από αριστερά πήρε μια κόντρα, έκανε εξαιρετική συρτή σέντρα, ο Σενγκέλια παρότι έχασε τον βηματισμό του βρήκε την μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα!

90+4’ Ο Βέρμπιτς σούταρε στα σώματα και τελικά μπλόκαρε ο Λίλο στην τελευταία φάση του ματς.

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Κίτρινες: Σενγκέλια - Κορνέζος, Μανθάτης

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Μαρινάκης (75΄ Γκονζάλεθ), Χατζηθεοδωρίδης (60΄ Αθανασίου), Κρίζμανιτς, Κωστούλας (83΄ Χριστόπουλος), Πούγγουρας, Αποστολάκης, Κανελλόπουλος (46΄ Ανδρούτσος), Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης (60΄ Φούντας), Σαλσέδο

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Ανακερ, Βήχος, Αμπού Χάνα, Κορνέζος, Τσάπρας, Νίκας (46΄ Τζάλοου), Κωστή, Μπάλτσι (46΄ Βέρμπιτς), Μανθάτης (46΄ Παλάσιος), Πεντρόσο (73΄ Οζέγκοβιτς), Συμελίδης (83΄ Παπαδόπουλος)