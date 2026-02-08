Εκλογές στην Ιαπωνία: Κυρίαρχος με υπερπλειοψηφία η νυν πρωθυπουργός Τακαΐτσι στην Κάτω Βουλή

Σε περίπτωση που βασικά νομοσχέδια και προϋπολογισμοί καταψηφιστούν στην Άνω Βουλή, μπορούν να παρακαμφθούν στην Κάτω Βουλή με πλειοψηφία δύο τρίτων

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η Sanae Takaichi, , πρωθυπουργός της Ιαπωνίας και πρόεδρος του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP), τοποθετεί καρφίτσες με τα ονόματα των υποψηφίων που κέρδισαν τις εκλογές για την κάτω βουλή, στην έδρα του LDP την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στο Τόκιο

Ιστορική νίκη για την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, στις πρώτες εκλογές στη χώρα εν μέσω χειμώνα για πρώτη φορά εδώ και 36 χρόνια, και σε συνθήκες ψύχους, οι οποίες δεν απέτρεψαν τους ψηφοφόρους να προσέλθουν στις κάλπες.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας NHK, το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) του οποίου ηγείται η Τακαΐτσι σύμφωνα με την επίσημη καταμέτρηση των ψήφων, δείχνουν ότι εξασφαλίζει την πλειοψηφία στην Κάτω Βουλή, αυξάνοντας μάλιστα τον αριθμό των εδρών του σε 274 έως 328.

Η επίτευξη υπερπλειοψηφίας 310 εδρών επιτρέπει στον συνασπισμό της Τακαΐτσι και του εταίρου της, το Κόμμα Καινοτομίας της Ιαπωνίας (JIP) να παρακάμψει την άνω βουλή, όπου δεν έχει πλειοψηφία και να θεσπίσει την ατζέντα της, χωρίς παρεμβάσεις.

Σε περίπτωση που βασικά νομοσχέδια και προϋπολογισμοί καταψηφιστούν στην Άνω Βουλή, μπορούν να παρακαμφθούν στην Κάτω Βουλή με πλειοψηφία δύο τρίτων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη νίκη της, η Τακαΐτσι είπε ότι θα εμβαθύνει τους δεσμούς οικονομικής ασφάλειας με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών σπάνιων γαιών, όταν επισκεφθεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον επόμενο μήνα.

Η ισχυρή εντολή της Τακαΐτσι θα μπορούσε να επιταχύνει τα σχέδιά της να ενισχύσει την άμυνα της Ιαπωνίας, εξοργίζοντας περαιτέρω το Πεκίνο.

Οι εντάσεις γύρω από την Ταϊβάν αυξήθηκαν το 2025, με την Κίνα να οργίζεται για την αυξημένη υποστήριξη των ΗΠΑ και τις προγραμματισμένες πωλήσεις όπλων στο νησί.

Τον Σεπτέμβριο το Πεκίνο που θεωρεί την Ταϊβάν ως δικό του έδαφος, που πρέπει να καταληφθεί με τη βία εάν χρειαστεί, έστειλε πολλά αεροσκάφη κοντά στην πειριοχή, προκαλώντας ανησυχίες στους συμμάχους της Ταϊβάν, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας.

Τον Νοέμβριο, εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, η Τακαΐτσι είπε ότι μια κινεζική επίθεση στην Ταϊβάν θα μπορούσε να θεωρηθεί υπαρξιακή απειλή για την Ιαπωνία. Προκάλεσε τη μεγαλύτερη διαμάχη με το Πεκίνο εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία.

Το Πεκίνο χαρακτήρισε το σχόλιο «προκλητικό». Απαίτησε να το ανακαλέσει, κάτι που δεν έκανε.

Η Κίνα αργότερα εφάρμοσε αντίποινα, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης των εξαγωγών υλικών που θα μπορούσαν να έχουν στρατιωτική εφαρμογή και συμβουλεύοντας τους Κινέζους πολίτες να μην ταξιδεύουν στην Ιαπωνία.

Οι αναλυτές λένε ότι τα μέτρα αρχίζουν να επιβαρύνουν την οικονομία της Ιαπωνίας.

