Κέρκυρα: «Ξήλωσε» την πεζογέφυρα η κακοκαιρία

Καταστροφικό ήταν το πέρασμα της πρόσφατης κακοκαιρίας στην Κέρκυρα και το νησί μετράει ακόμη τις πληγές του.

Ηταν ήταν ήδη επιβαρυμένη η κατάσταση στην πεζογέφυρα και δυστυχώς αποτελειώθηκε με την πρόσφατη κακοκαιρία, όπως αναφέρει το Corfutvnews.

Αυτό φαίνεται και στις φωτογραφίες που δείχνουν πώς έχουν φύγει μεγάλες πλάκες, πέτρες έχουν ξεκολλήσει ενώ είναι εμφανή και τα σημεία καθίζησης.

