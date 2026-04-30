Διάσημη influencer εξηγεί γιατί δεν πρέπει να υποχρεώνουμε τα παιδιά να μοιράζονται τα πράγματά τους

Η influencer Lottie Weaver έχει έντονες απόψεις για τη διαπαιδαγώγηση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για το παιχνίδι.

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου, η 32χρονη δημιουργός περιεχομένου δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok στο οποίο εξηγεί πώς θεωρεί ότι πρέπει να συμπεριφέρονται τα παιδιά της σε κοινωνικές καταστάσεις. Η Weaver — μητέρα τριών παιδιών — δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως τα παιδιά της πρέπει να μοιράζονται τα «παιχνίδια ή τα σνακ» τους με άλλα παιδιά.

«Αν είμαστε έξω, στο πάρκο ή σε έναν κοινόχρηστο χώρο παιχνιδιού, αν τα παιδιά μου έχουν πατίνι, παιχνίδι ή κάτι όπως σαπουνόφουσκες, δεν τα μοιράζονται με τα δικά σας παιδιά. Δεν είναι υποχρεωμένα», είπε η Weaver. «Δεν θα αναγκάσω ποτέ, μα ποτέ, τα παιδιά μου να μοιραστούν τα πράγματά τους με άλλο παιδί».

https://www.instagram.com/reel/DUYgqivCqB3/

Μιλώντας στους 3 εκατομμύρια ακόλουθούς της στο TikTok, εξήγησε τους λόγους πίσω από αυτή τη στάση:

«Πρώτον, θα έπρεπε να έχετε φέρει τα δικά σας πράγματα. Δεύτερον, είναι το δικό τους παιχνίδι — δεν είναι υποχρεωμένα να το μοιραστούν μαζί σας. Τρίτον, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι μόνο και μόνο επειδή κάποιος στο ζητάει», συνέχισε.

Πρόσθεσε ότι το τρίτο σημείο είναι ένα ιδιαίτερα «σημαντικό» μάθημα για τα μικρά κορίτσια.

«Το ότι κάποιος λέει “μπορώ να το πάρω αυτό;” ή “μπορώ να κάνω αυτό;” δεν σημαίνει ότι πρέπει να πεις ναι. Θα έπρεπε να έχουν φέρει τα δικά τους παιχνίδια», κατέληξε.

https://www.instagram.com/p/DUyOU_KlAHv/

Η Weaver αναγνώρισε ότι η άποψή της δεν ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις, όπως όταν άλλα παιδιά έρχονται στο σπίτι της για παιχνίδι, όπου το μοίρασμα θεωρείται αναμενόμενο όταν φιλοξενείς κάποιον. Επιπλέον, η μητέρα τριών παιδιών σημείωσε ότι οι κόρες της μπορεί να επιλέξουν από μόνες τους να μοιραστούν — και σε αυτή την περίπτωση, όπως είπε, τις στηρίζει απόλυτα.

Ωστόσο, αν οι κόρες της αποφασίσουν ότι δεν θέλουν πια να μοιράζονται ή αν τα άλλα παιδιά αρχίσουν να κάνουν πράγματα όπως να μην επιστρέφουν τα παιχνίδια στον ιδιοκτήτη τους, η Weaver δήλωσε ότι δεν θα διστάσει να παρέμβει.

https://www.instagram.com/p/DVBfvrdlKqp/

«Να είστε σίγουροι ότι θα πάω εκεί και θα πω: “Δώσ’ το πίσω, δώσ’ το πίσω. Η μαμά σου θα έπρεπε να σου έχει φέρει δικά σου παιχνίδια. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να μοιραζόμαστε, εντάξει;”», κατέληξε.

«Αν είμαστε έξω και δεν γνωριζόμαστε καλά — ακόμα κι αν γνωριζόμαστε πολύ καλά — αν το παιδί μου δεν θέλει να μοιραστεί την κούκλα του με το δικό σας παιδί, δεν είναι υποχρεωμένο».

