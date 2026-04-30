Διάσημη influencer εξηγεί γιατί δεν πρέπει να υποχρεώνουμε τα παιδιά να μοιράζονται τα πράγματά τους

Οι 3 λόγοι που παρέθεσε στο βίντεό της

Newsbomb

Διάσημη influencer εξηγεί γιατί δεν πρέπει να υποχρεώνουμε τα παιδιά να μοιράζονται τα πράγματά τους
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η influencer Lottie Weaver έχει έντονες απόψεις για τη διαπαιδαγώγηση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για το παιχνίδι.

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου, η 32χρονη δημιουργός περιεχομένου δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok στο οποίο εξηγεί πώς θεωρεί ότι πρέπει να συμπεριφέρονται τα παιδιά της σε κοινωνικές καταστάσεις. Η Weaver — μητέρα τριών παιδιών — δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως τα παιδιά της πρέπει να μοιράζονται τα «παιχνίδια ή τα σνακ» τους με άλλα παιδιά.

«Αν είμαστε έξω, στο πάρκο ή σε έναν κοινόχρηστο χώρο παιχνιδιού, αν τα παιδιά μου έχουν πατίνι, παιχνίδι ή κάτι όπως σαπουνόφουσκες, δεν τα μοιράζονται με τα δικά σας παιδιά. Δεν είναι υποχρεωμένα», είπε η Weaver. «Δεν θα αναγκάσω ποτέ, μα ποτέ, τα παιδιά μου να μοιραστούν τα πράγματά τους με άλλο παιδί».

https://www.instagram.com/reel/DUYgqivCqB3/

Μιλώντας στους 3 εκατομμύρια ακόλουθούς της στο TikTok, εξήγησε τους λόγους πίσω από αυτή τη στάση:

«Πρώτον, θα έπρεπε να έχετε φέρει τα δικά σας πράγματα. Δεύτερον, είναι το δικό τους παιχνίδι — δεν είναι υποχρεωμένα να το μοιραστούν μαζί σας. Τρίτον, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι μόνο και μόνο επειδή κάποιος στο ζητάει», συνέχισε.

Πρόσθεσε ότι το τρίτο σημείο είναι ένα ιδιαίτερα «σημαντικό» μάθημα για τα μικρά κορίτσια.

«Το ότι κάποιος λέει “μπορώ να το πάρω αυτό;” ή “μπορώ να κάνω αυτό;” δεν σημαίνει ότι πρέπει να πεις ναι. Θα έπρεπε να έχουν φέρει τα δικά τους παιχνίδια», κατέληξε.

https://www.instagram.com/p/DUyOU_KlAHv/

Η Weaver αναγνώρισε ότι η άποψή της δεν ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις, όπως όταν άλλα παιδιά έρχονται στο σπίτι της για παιχνίδι, όπου το μοίρασμα θεωρείται αναμενόμενο όταν φιλοξενείς κάποιον. Επιπλέον, η μητέρα τριών παιδιών σημείωσε ότι οι κόρες της μπορεί να επιλέξουν από μόνες τους να μοιραστούν — και σε αυτή την περίπτωση, όπως είπε, τις στηρίζει απόλυτα.

Ωστόσο, αν οι κόρες της αποφασίσουν ότι δεν θέλουν πια να μοιράζονται ή αν τα άλλα παιδιά αρχίσουν να κάνουν πράγματα όπως να μην επιστρέφουν τα παιχνίδια στον ιδιοκτήτη τους, η Weaver δήλωσε ότι δεν θα διστάσει να παρέμβει.

https://www.instagram.com/p/DVBfvrdlKqp/

«Να είστε σίγουροι ότι θα πάω εκεί και θα πω: “Δώσ’ το πίσω, δώσ’ το πίσω. Η μαμά σου θα έπρεπε να σου έχει φέρει δικά σου παιχνίδια. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να μοιραζόμαστε, εντάξει;”», κατέληξε.

«Αν είμαστε έξω και δεν γνωριζόμαστε καλά — ακόμα κι αν γνωριζόμαστε πολύ καλά — αν το παιδί μου δεν θέλει να μοιραστεί την κούκλα του με το δικό σας παιδί, δεν είναι υποχρεωμένο».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Novibet
23:57ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 105-107 - Τελικό! Νέο τεράστιο break στην Ισπανία

00:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 105-107: Ο Χέιζ-Ντέιβις της έκλεισε το... σπίτι!

21:10ΚΟΣΜΟΣ

«Γ@μ@@@ παιδόφιλε»: Συγκλονίζει βίντεο με 3 εφήβους να χτυπούν 49χρονο μέχρι θανάτου

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή η αγγελία αποκάλυψε το «γηροκομείο» της ντροπής στους Αμπελόκηπους

20:55LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η συγκλονιστική αποκάλυψη του γιατρού της για τις τελευταίες στιγμές της

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η νοσηλεύτρια που συγκίνησε την Ελλάδα ντύθηκε νύφη

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Ραγίζουν καρδιές για τη 12χρονη Αγλαΐα: Το συγκλονιστικό μοιρολόι του μαντιναδολόγου Αντώνη Κουκλινού

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Πότε αλλάζει το σκηνικό

22:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR: Στη «Roig Arena» και πάλι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πιθανότατα» οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τα αμερικανικά στρατεύματα από Ιταλία και Ισπανία

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Τάση για πρώτο θερμό επεισόδιο τον Μάιο

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία: Μητέρα αυτοκτόνησε όταν έμαθε ότι ο σύζυγός της σκότωσε την κόρη τους

21:42LIFESTYLE

«Θύελλα» αντιδράσεων στα social media με την «αντιεπαγγελματική» συμβουλή της Emily Blunt

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Η Αφρική κόβεται στα δύο - Πότε θα έχουμε μια νέα Ήπειρο

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Βραζιλία: Έθαψε την 5χρονη κόρη της ζωντανή και την τσιμέντωσε - «Κουφός είσαι; Πέθανε»

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Αύριο η «Πανσέληνος των Λουλουδιών» στον ουρανό - Τι ώρα θα είναι στην κορυφωσή του το θέαμα

22:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Μονακό: Εξαλλος ο Τζέιμς - Αποβλήθηκε και έκανε χειρονομία για… χρήματα στους διαιτητές

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόρος 89χρονου: Όταν μετέβη στον ΕΦΚΑ, τον αποκάλεσαν «γενίτσαρο που ήρθε να πάρει τη σύνταξη»

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι στους Αμπελόκηπους: Τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες σε άθλιες συνθήκες με δυσοσμία από ζώα, ληγμένα φαγητά και χωρίς φαρμακευτική αγωγή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ