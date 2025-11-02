Από το Εμπορικό Ναυτικό στην οικοδομή: Η 25χρονη Tik Toker που «σπάει» τα στερεότυπα

Για την Αναστασία η ενασχόληση με την οικοδομή δεν ήταν πρωτοτυπία αλλά μια συνέχιση της γυναικείας παράδοσης στην οικογένεια, αφού μεγάλωσε βλέποντας τη μητέρα και τη θεία της να εργάζονται στην οικοδομική επιχείρηση του πατέρα της στην Θεσσαλονίκη. Όπως θα πει η ίδια «ήταν κάτι φυσιολογικό».

Στα 25 της, έχοντας περάσει από το Εμπορικό Ναυτικό στην φυσικοθεραπεία και από εκεί στο personal training, μπορεί να πει με σιγουριά ότι η οικοδομή δεν είναι μόνο μία οικογενειακή υπόθεση αλλά μια ενασχόληση που την εκφράζει.

«Έδωσα Πανελλαδικές και πέρασα στο Εμπορικό Ναυτικό, στη Σχολή Μηχανικών, αλλά έπειτα από 5 μήνες είδα ότι δεν μου ταιριάζει. Γράφτηκα σε ΙΕΚ για να σπουδάσω φυσικοθεραπεία, που πάντα αγαπούσα και έχω πτυχίο πάνω σε αυτό. Στη συνέχεια έκανα personal training σε έναν δικό μου χώρο παράλληλα με τις σπουδές μου στην φυσικοθεραπεία».

Έπειτα από τέσσερα χρόνια στο γυμναστήριο, «βρήκε ταβάνι», όπως εξομολογείται στο Newsbomb και αυτό ήταν το έναυσμα για να ασχοληθεί αποκλειστικά με την οικοδομική επιχείρηση του πατέρα της, έχοντας πάντα την στήριξη του ίδιου.

«Του είπα θέλω να αρχίσω να έρχομαι να μπαίνω σιγά σιγά στο κλίμα της δουλειάς και για ένα διάστημα πήγαινα το πρωί οικοδομή και το απόγευμα γυμναστήριο, να δω αν θα μου αρέσει και αν θα μπορώ να προσαρμοστώ σε αυτό. Τελικά, η οικοδομή κέρδισε και αποφάσισα να αφήσω τα υπόλοιπα. Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα».

Δείτε τη συνέντευξή της στο Newsbomb:

Τα ανάμικτα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Με τα βιώματά της να περιλαμβάνουν την δυναμική παρουσία των γυναικών της οικογένειας στην οικοδομή, δεν ένιωσε ποτέ διαφορετική ή μοναδική σε αυτό που κάνει.

Προς έκπληξή της, όπως εξομολογείται στο Newsbomb, την μοναδικότητα - με θετικό περίβλημα - την ένιωσε στα social media, όταν άρχισε να λαμβάνει μηνύματα αλληλεγγύης τόσο από γυναίκες όσο και από άνδρες.

«Δεν περίμενα τα βίντεό μου να έχουν τόσο μεγάλη απήχηση. Από την άλλη, καταλαβαίνω ότι είναι κάτι «μοναδικό», με την έννοια ότι δεν θα δεις πολλές γυναίκες να το κάνουν αυτό, οπότε λογικό μια κοπέλα στην οικοδομή να τραβήξει το ενδιαφέρον κάποιου. Τα σχόλια κατά βάση είναι θετικά και μπορώ να πω ότι δεν το περίμενα γιατί στα social media πολλοί τείνουν να ρίχνουν χολή πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ».

Η Αναστασία Στεργίου

Όπως σε κάθε περίπτωση, έτσι και στης Αναστασίας η διαφορετικότητα επιβραβεύεται αλλά και επικρίνεται. Μπορεί στην πλειονότητά τους τα σχόλια που λαμβάνει να είναι θετικά, ωστόσο δεν λείπουν και οι αρνητικές αντιδράσεις, κυρίως από άνδρες που έχουν την διάθεση να την αμφισβητήσουν και να την υποτιμήσουν. «Υπάρχουν και κάποιοι ανεγκέφαλοι που θα πουν «πήγαινε να πλύνεις κάνα πιάτο. Κάποιοι άνδρες δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι μια γυναίκα μπορεί να κάνει και αυτό», δηλώνει.

«Με χαροποιεί να δίνω κίνητρο σε κάποιον να τολμήσει»

Στο τέλος της ημέρας, εκείνο που συγκινεί την Αναστασία είναι το κίνητρο που δίνει σε άνδρες και γυναίκες να τολμήσουν να κάνουν αυτό που αγαπούν, αποτινάζοντας από πάνω τους τα στερεοτυπικά κατάλοιπα της κοινωνίας. «Πολλά κορίτσια μου έχουν στείλει να μου πουν "και εγώ ήθελα να κάνω οικοδομή" ή "και εμένα ο μπαμπάς μου δούλευε οικοδομή και ήθελα να το κάνω αλλά δεν τολμούσα, αλλά τώρα που σε είδα θα το κάνω" και αυτό με χαροποιεί, το ότι δίνω κίνητρο σε κάποιες γυναίκες και άνδρες».

Η Αναστασία Στεργίου

Τα κοινωνικά στερεότυπα που «καταπίνουν» την Ελλάδα

«Επειδή μεγάλωσα σε μια οικογένεια που έβλεπα τη μαμά και τη θεία μου να δουλεύουν στην οικοδομή δεν νιώθω ότι το κάνω εγώ πρώτη φορά, το έκαναν άλλες πριν από μένα. Στα social media με αντιμετωπίζουν σαν να είμαι η μοναδική ή μία από τις λίγες και χαίρομαι που σπάω κάποια στερεότυπα, αν μπορώ να το πω έτσι, αλλά δεν είμαι η πρώτη που το κάνει αυτό και σίγουρα όχι η τελευταία. Στο εξωτερικό πολλές γυναίκες ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, απλά στην Ελλάδα δεν είμαστε συνηθισμένοι».

Όσον αφορά στις «ταμπέλες» που τείνουν να βάζουν οι άνθρωποι στα επαγγέλματα, με κλισέ σχόλια τύπου «αυτό δεν είναι για γυναίκα, είναι για άνδρες», η Αναστασία απαντά ότι πολύ πιο πάνω από τη μυϊκή δύναμη είναι ο νους και αυτός είναι που σε πάει ένα βήμα παραπέρα.

«Είναι δύσκολο να ξεκινήσει ένα κορίτσι τώρα να ασχολείται με την οικοδομή αν δεν υπάρχει μια οικογενειακή επιχείρηση από πίσω.Αν δεν είχα τον πατέρα μου και την μάνα μου δεν θα μπορούσα να το κάνω στην Ελλάδα με τα μυαλά που υπάρχουν. Αν η μαμά μου δεν είχε τον άνδρα της και η θεία μου τον αδερφό της, θα ήταν δύσκολο. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που αγαπά και καμία δουλειά δεν είναι ντροπή», καταλήγει.

